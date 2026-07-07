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2026 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? Adrese göre kayıt okulu sorgulama
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:04
2026 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? Adrese göre kayıt okulu sorgulama
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul kayıtları için uygulanacak e-Kayıt sürecinde öğrencilerin yerleşeceği okul, nüfusa kayıtlı adres bilgileri üzerinden belirlenecek. Veliler, çocuklarının hangi okula yönlendirildiğini e-Devlet'te yer alan adrese dayalı okul sorgulama ekranı aracılığıyla kontrol edebilecek. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? İşte, kayıt sürecinde izlenecek adımlar…