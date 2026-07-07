2026 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? Adrese göre kayıt okulu sorgulama

E-DEVLET İLKOKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

7 Temmuz 2026 itibarıyla e-Okul ana sayfasındaki duyuruda 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait e-Kayıt bilgisi yer alıyor. MEB tarafından 2026-2027 dönemi için aday kayıt sonuçlarının görüntülenmeye başlayacağı tarihe ilişkin ayrıca yayımlanmış merkezî bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle velilerin e-Devlet ekranını ve okul yönetimlerini düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.