Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2026 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? Adrese göre kayıt okulu sorgulama
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:04

2026 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? Adrese göre kayıt okulu sorgulama

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilkokul kayıtları için uygulanacak e-Kayıt sürecinde öğrencilerin yerleşeceği okul, nüfusa kayıtlı adres bilgileri üzerinden belirlenecek. Veliler, çocuklarının hangi okula yönlendirildiğini e-Devlet'te yer alan adrese dayalı okul sorgulama ekranı aracılığıyla kontrol edebilecek. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? İşte, kayıt sürecinde izlenecek adımlar…

  • ABONE OL
2026 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? Adrese göre kayıt okulu sorgulama

İlkokul kayıtları için aday öğrencilerin yerleştirileceği okullar, MEB'in e-Kayıt sistemi üzerinden adres bilgileri esas alınarak belirleniyor. İlkokul kayıtları döneminde veliler, e-Devlet kapısındaki hizmet üzerinden çocuklarının kayıt okulunu görüntüleyebiliyor. Sorgulama işlemi için sisteme kimlik doğrulamasıyla giriş yapılması gerekiyor.

2026 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? Adrese göre kayıt okulu sorgulama

İLKOKUL UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için MEB'in çalışma takvimi yayımlandı. Buna göre ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak; okullarda birinci dönem ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? Adrese göre kayıt okulu sorgulama

İLKOKUL KAYITLARI ADRESE DAYALI OLARAK MI YAPILIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan e-Kayıt sisteminde okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri, MERNİS'te yer alan ikamet adresleri esas alınarak yürütülüyor. MEB'in önceki dönemlerdeki uygulamasında aday öğrencilerin okullara yerleştirilmesi, velilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadan e-Okul sistemi üzerinden tamamlandı.

2026 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? Adrese göre kayıt okulu sorgulama

ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?

Veliler, çocuklarının kayıtlı olduğu veya kayıt yaptırması gereken okulu e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. İşlem için e-Devlet arama bölümüne "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" yazılması gerekiyor.

Ardından şu adımlar izleniyor:

  • e-Devlet Kapısı'na giriş yapılır.
  • Millî Eğitim Bakanlığı hizmetleri arasından "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" ekranı açılır.
  • Öğrencinin yerleştirildiği okul bilgisi ekrandan kontrol edilir.
  • e-Devlet hizmetine giriş için e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.

ADRESE GÖRE KAYIT OKULU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor, e-Devlet ekranı açıldı mı? Adrese göre kayıt okulu sorgulama

E-DEVLET İLKOKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

7 Temmuz 2026 itibarıyla e-Okul ana sayfasındaki duyuruda 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait e-Kayıt bilgisi yer alıyor. MEB tarafından 2026-2027 dönemi için aday kayıt sonuçlarının görüntülenmeye başlayacağı tarihe ilişkin ayrıca yayımlanmış merkezî bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle velilerin e-Devlet ekranını ve okul yönetimlerini düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA