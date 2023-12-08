İlyas Yalçıntaş’ın hastalığı nedir? Ünlü sanatçının sevenlerini üzen haber! İlyas Yalçıntaş’ın sağlık durumu nasıl?

İLYAS YALÇINTAŞ'IN HASTALIĞI RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay hunt sendromu zona hastalığının bir komplikasyonu olup, sinirde iltihaplanma ve hasara neden olarak yüz felcine sebebiyet veren nadir bir hastalık olarak biliniyor.

Suçiçeği ve zonaya neden olan, sinirlere yerleşerek uzun zaman hareketsiz kalan Varicella- zoster virüsü, yıllar sonra aktif hale gelip, kulakların yanındaki yüz sinirini tutarak Ramsay Hunt sendromuna sebep oluyor.