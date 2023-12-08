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Haberler Fotohaber İlyas Yalçıntaş'ın hastalığı nedir? Ünlü sanatçının sevenlerini üzen haber! İlyas Yalçıntaş'ın sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 08.12.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 15:30

İlyas Yalçıntaş'ın hastalığı nedir? Ünlü sanatçının sevenlerini üzen haber! İlyas Yalçıntaş'ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın hastalığı nedir? 34 yaşındaki şarkıcı bugün hayranlarını üzen o haberi duyurdu. Bir süredir sağlık sorunu yaşadığı söyleyen Yalçıntaş, sağlık durumu ve hastalığı hakkındaki etayları kamuoyu ile paylaştı. Peki, İlyas Yalçıntaş kimdir, ünlü sanatçının hastalığı ne? İşte, İlyas Yalçıntaş'ın sağlık durumu ve detayları...

İlyas Yalçıntaş’ın hastalığı nedir? Ünlü sanatçının sevenlerini üzen haber! İlyas Yalçıntaş’ın sağlık durumu nasıl?

X Factor yarışmasıyla tanınan İlyas yalçıntaş, "İncir" şarkısıyla nam salmıştı. Uzun süredir sessizliğini koruyan sanatçı, sessizliğini bozdu. Herpes adlı bir virüsün enfekte etmesi sonucu hastalığın belirtilerini üst seviyede yaşadığını söyleyen Yalçıntaş, sağlık durumu hakkında sevenlerini sosyal medya üzerinden bildilendirdi. İşte, İlyas Yalçıntaş'ın sağlık durumu...

İlyas Yalçıntaş’ın hastalığı nedir? Ünlü sanatçının sevenlerini üzen haber! İlyas Yalçıntaş’ın sağlık durumu nasıl?

İLYAS YALÇINTAŞ: TEDAVİYE BAŞLIYORUM

"Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu "Ramsay hunt" sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır.Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim. Arkadaşlar bu sendrom herpes adlı bir virüsün orta kulağımı enfekte etmesi ile denge ve işitme siniri üzerinde tahribat yaratması ile ortaya çıkıyor.

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İlyas Yalçıntaş’ın hastalığı nedir? Ünlü sanatçının sevenlerini üzen haber! İlyas Yalçıntaş’ın sağlık durumu nasıl?

İLYAS YALÇINTAŞ'IN HASTALIĞI RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay hunt sendromu zona hastalığının bir komplikasyonu olup, sinirde iltihaplanma ve hasara neden olarak yüz felcine sebebiyet veren nadir bir hastalık olarak biliniyor.

Suçiçeği ve zonaya neden olan, sinirlere yerleşerek uzun zaman hareketsiz kalan Varicella- zoster virüsü, yıllar sonra aktif hale gelip, kulakların yanındaki yüz sinirini tutarak Ramsay Hunt sendromuna sebep oluyor.

İlyas Yalçıntaş’ın hastalığı nedir? Ünlü sanatçının sevenlerini üzen haber! İlyas Yalçıntaş’ın sağlık durumu nasıl?

Ağrılı zona döküntülerine neden olan bu hastalık, etkilenen kulakta işitme kaybınada yol açabiliyor. Erken dönemde tedavi edilmesi iyileşme süreci açısından büyük önem taşıyor. Hem fiziksel hem de psikolojik sıkıntılara neden olabilen Ramsay Hunt sendromu daha çok ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor.

İlyas Yalçıntaş’ın hastalığı nedir? Ünlü sanatçının sevenlerini üzen haber! İlyas Yalçıntaş’ın sağlık durumu nasıl?

RAMSAY HUNT SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ramsay Hunt Sendromunun iki ana belirtisinden biri kulağın üzerinde, içinde ve çevresinde sıvı dolu kabarcıklarla ağrılı kırmızı döküntü oluşması, ikincisi ise etkilenen kulakla aynı tarafta yüz felci görülmesidir. Hastalığın diğer belirtileri ise şunlardır;

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