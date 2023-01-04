İmalı Sözler - Aşka ve Hayata Dair, Sert, Haddini Bildiren, İnce Mesaj Veren İmalı Sözler ve Mesajlar

Anlamlı İmalı Sözler

İnsanlar sinirli ve kırgın olduğu zamanlarda duygularını aktarmakta zorluk yaşayabilir. Duygularını en iyi biçimde ifade etmenin yolu özlü ve anlamlı imalı sözler etmektir. Gerek sosyal medyada gerek günlük yaşamda bu durumlar için imalı sözler aranmaktadır. Bu gibi durumlarda söyleyebileceğiniz imalı sözler:

Öyle yorgun, kırgın ve güvensizim ki insanlara. Onları sevmekten, onlara değer vermekten öyle korkuyorum ki… Vefasızlıklara, yapılan haksızlıklara öyle canım acıyor ki…

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