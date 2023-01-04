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Haberler Fotohaber İmalı Sözler - Aşka ve Hayata Dair, Sert, Haddini Bildiren, İnce Mesaj Veren İmalı Sözler ve Mesajlar
Giriş Tarihi: 04.01.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 15:41

İmalı Sözler - Aşka ve Hayata Dair, Sert, Haddini Bildiren, İnce Mesaj Veren İmalı Sözler ve Mesajlar

İmalı sözler insanların gerek kırgınlıklarını ve dargınlıklarını dile getiren sözlerdir. İnsanlar arkadaşlık, sevgililik ve aile ilişkilerinde birbirlerine kırılabiliyorlar. Kırgınlıklarını dile getirmenin yollarından biri, hayata dair anlamlı imalı sözler ve iğneleyici imalı sözler kullanmak oluyor. Ayrıca ince mesaj veren imalı laflar insanların sosyal medyada da sık sık kullandığı, sert haddini bildiren sözler de olabilmektedir. İnsanlar sessiz kalmak yerine ince mesaj veren imalı laflar kullanabilmektedir.

İmalı Sözler - Aşka ve Hayata Dair, Sert, Haddini Bildiren, İnce Mesaj Veren İmalı Sözler ve Mesajlar

İmalı sözler, sıkışıp kaldığımız tartışma anlarında ince mesaj veren imalı laflardır. Hayata dair imalı sözler insanların duygularını kısa bir şekilde dile getirmenin yanında sert haddini bildiren sözler olabilmektedir. Monoton bir iletişim ve duygu aktarımını kurmak isteyen insanlar anlamlı imalı sözler ve iğneleyici imalı sözler kullanarak duygularını etkili ifade edebilmenin yoların arar. Aşka, hayata ve arkadaşlık ilişkilerinden tutun da aile ilişkilerine kadar olan iletişimde imalı sözler duyguların en kısa yoldan anlatımı olabilmektedir.

İmalı Sözler - Aşka ve Hayata Dair, Sert, Haddini Bildiren, İnce Mesaj Veren İmalı Sözler ve Mesajlar

Anlamlı İmalı Sözler

İnsanlar sinirli ve kırgın olduğu zamanlarda duygularını aktarmakta zorluk yaşayabilir. Duygularını en iyi biçimde ifade etmenin yolu özlü ve anlamlı imalı sözler etmektir. Gerek sosyal medyada gerek günlük yaşamda bu durumlar için imalı sözler aranmaktadır. Bu gibi durumlarda söyleyebileceğiniz imalı sözler:

Öyle yorgun, kırgın ve güvensizim ki insanlara. Onları sevmekten, onlara değer vermekten öyle korkuyorum ki… Vefasızlıklara, yapılan haksızlıklara öyle canım acıyor ki…

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İmalı Sözler - Aşka ve Hayata Dair, Sert, Haddini Bildiren, İnce Mesaj Veren İmalı Sözler ve Mesajlar

Bu imtihan dünyasında her şeyin bir uyumu vardır. Gücünün yetmediği yerde derdi, derdin sahibine bırak.

Bu dünyada sen en çok ne yordu diye sorsalar, söyledikleriyle davranışı bir olmayan insanlar derim.

Bazı insanların söyleyeceği çok şey vardır ama susar. Çünkü kimse anlayamaz onları.

Senle güzel günlerimiz olduğunu inkâr edemem. Ama artık onlar ölmüş birinin doğum günü gibi.

Kimse vazgeçilmez değildir. Herkesin değeri gerçek yüzünü gösterene kadardır.

İmalı Sözler - Aşka ve Hayata Dair, Sert, Haddini Bildiren, İnce Mesaj Veren İmalı Sözler ve Mesajlar

Sert Haddini Bildiren İğneleyici Sözler

Karşımızdaki insanlara karşı çok sinirlendiğimizde bazen ne diyeceğimizi bilemeyiz ve âdeta bir akıl tutulması yaşarız. O an tartıştığımız kişiye öfkemizi ve duygularımızı anlatabilmek için sert ve iğneleyici sözler söyleme ihtiyacı duyarız. Sinirimizi hem yatıştırmak hem de karşı tarafı rahatsız etmek için söylenecek imalı sözler:

Her şeyin değeri anlaşılır. Ama kaybedince.

Eksik olmayın dediğimiz insanlar fazla olmaya başladı.

İmalı Sözler - Aşka ve Hayata Dair, Sert, Haddini Bildiren, İnce Mesaj Veren İmalı Sözler ve Mesajlar

Nefret edilen insanla iyi geçinme çabasına medeniyet diyorlar. Ben sahtekârlık dediğim için kimseyle anlaşamıyorum.

Küskünlüğüm yaşama değil, etrafımdaki beş para etmez insanlara. Usanmışlığım ise onların yüzüne bakmak zorunda kalmam.

Benim sevgim sana ağır gelir. Sende onu taşıyacak nitelikte karakter yok.

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