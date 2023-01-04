İmalı Sözler - Aşka ve Hayata Dair, Sert, Haddini Bildiren, İnce Mesaj Veren İmalı Sözler ve Mesajlar

İmalı sözler insanların gerek kırgınlıklarını ve dargınlıklarını dile getiren sözlerdir. İnsanlar arkadaşlık, sevgililik ve aile ilişkilerinde birbirlerine kırılabiliyorlar. Kırgınlıklarını dile getirmenin yollarından biri, hayata dair anlamlı imalı sözler ve iğneleyici imalı sözler kullanmak oluyor. Ayrıca ince mesaj veren imalı laflar insanların sosyal medyada da sık sık kullandığı, sert haddini bildiren sözler de olabilmektedir. İnsanlar sessiz kalmak yerine ince mesaj veren imalı laflar kullanabilmektedir.