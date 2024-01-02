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Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:18

IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? 2024 Yurtdışı telefon kayıt ücreti, cep telefonu kayıt harcı ne kadar oldu?

2024 yılının gelmesiyle birlikte yurt dışından cep telefonu satın alıp Türkiye'de kayıt yaptırmak isteyenler "IMEI ücretleri ne kadar oldu?" araştırmasına başladılar. Yeni yıl ile birlikte zamlı fiyat belli oldu. Resmî Gazetede yayımlanan kararla birlikte yeni yıldan itibaren bazı vergi ve harçlar arttırıldı. Buna IMEI ücretleri de dahil edildi. Peki IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı telefon kayıt ücreti, cep telefonu kayıt harcı ne kadar? detaylarda

IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? 2024 Yurtdışı telefon kayıt ücreti, cep telefonu kayıt harcı ne kadar oldu?

IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? sorusu gündemde yerini almaya başladı. 30 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan karar ile birlikte yeni yıldan itibaren vergi ve harçlarda zam görülecek. IMEI cep telefonu hayıt harcında da yeni fiyat belli oldu. 2024 yılında yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI harcı yükseldi. IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? 2024 yurt dışı telefon kayır ücreti detaylarda…

IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? 2024 Yurtdışı telefon kayıt ücreti, cep telefonu kayıt harcı ne kadar oldu?

2024 CEP TELEFONU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni güncellemeyle birlikte yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı.

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IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? 2024 Yurtdışı telefon kayıt ücreti, cep telefonu kayıt harcı ne kadar oldu?

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için BTK'nın belirttiği 120 gün e-Devlet sisteminden başvuruda bulunulması gerekiyor.

IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? 2024 Yurtdışı telefon kayıt ücreti, cep telefonu kayıt harcı ne kadar oldu?

Kayıt işlemi için öncelikle E-devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulanır ve daha sonra harç ücreti yatırılıp kayıt işlemleri tamamlanır.


IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? 2024 Yurtdışı telefon kayıt ücreti, cep telefonu kayıt harcı ne kadar oldu?

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemi gerçekleştirilir.

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