IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? 2024 Yurtdışı telefon kayıt ücreti, cep telefonu kayıt harcı ne kadar oldu?

IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? sorusu gündemde yerini almaya başladı. 30 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan karar ile birlikte yeni yıldan itibaren vergi ve harçlarda zam görülecek. IMEI cep telefonu hayıt harcında da yeni fiyat belli oldu. 2024 yılında yurt dışından getirilen telefonlar için IMEI harcı yükseldi. IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? 2024 yurt dışı telefon kayır ücreti detaylarda…