Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:18
IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? 2024 Yurtdışı telefon kayıt ücreti, cep telefonu kayıt harcı ne kadar oldu?
2024 yılının gelmesiyle birlikte yurt dışından cep telefonu satın alıp Türkiye'de kayıt yaptırmak isteyenler "IMEI ücretleri ne kadar oldu?" araştırmasına başladılar. Yeni yıl ile birlikte zamlı fiyat belli oldu. Resmî Gazetede yayımlanan kararla birlikte yeni yıldan itibaren bazı vergi ve harçlar arttırıldı. Buna IMEI ücretleri de dahil edildi. Peki IMEI kayıt ücretleri ne kadar oldu? 2024 Yurt dışı telefon kayıt ücreti, cep telefonu kayıt harcı ne kadar? detaylarda