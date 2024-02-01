Giriş Tarihi: 01.02.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
17:13
İNCİ TANELERİ CİHAN KİMDİR? İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri 2. Bölüm ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 2. bölümde yapıma Cihan dahil oldu. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada role hayat veren genç oyuncu Kubilay Aka hayatı ve kariyeri hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizinin seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri Cihan kimdir? İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Kubilay Aka hakkında bilgiler…