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Haberler Fotohaber İNCİ TANELERİ CİHAN KİMDİR? İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 17:13

İNCİ TANELERİ CİHAN KİMDİR? İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri 2. Bölüm ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. 2. bölümde yapıma Cihan dahil oldu. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada role hayat veren genç oyuncu Kubilay Aka hayatı ve kariyeri hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizinin seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri Cihan kimdir? İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Kubilay Aka hakkında bilgiler…

İNCİ TANELERİ CİHAN KİMDİR? İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Kanal D'nin yayın hayatına yeni başlayan dizisi İnci Taneleri 2. Bölüm ile ekranlara geliyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç, Yasemin Baştan gibi isimleri buluşturan dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Kubilay Aka, Cihan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''İnci Taneleri Cihan kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 2. Bölümde hikayeye dahil olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka hayatı hakkında merak edilenler…

İNCİ TANELERİ CİHAN KİMDİR? İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, 1 Şubat Perşembe akşamı 2. Bölümüyle ekranlara geliyor.

BKM Yapım imzalı dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Kubilay Aka, dizinin 2. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

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İNCİ TANELERİ CİHAN KİMDİR? İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

İNCİ TANELERİ CİHAN KİMDİR?

Kubilay Aka, İnci Taneleri dizisinde Cihan karakterine hayat verecek.

İNCİ TANELERİ CİHAN KİMDİR? İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

KUBİLAY AKA KİMDİR?

12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

Oyunculuk kariyerine ilginç bir şekilde başlayan Aka, özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilmiş ve bu keşif onu "Vatanım Sensin" dizisinin deneme çekimlerine katılmaya yönlendirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini bu dizide yaşayan Kubilay Aka, Ali Kemal karakterine hayat vererek dikkatleri üzerine çekmiştir. Oyunculuk eğitimi de almıştır.

İNCİ TANELERİ CİHAN KİMDİR? İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Çukur dizisinde 4 sezon boyunca Celasun karakterini başarıyla canlandırmış ve izleyicilerden büyük beğeni almıştır.

2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır.

2021 yılında yayımlanan Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşmıştır. 2022 yılında Show TV'de yayımlanan Oğlum dizisinde başrol olarak oynamıştır.

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