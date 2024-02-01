İNCİ TANELERİ CİHAN KİMDİR? İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, 1 Şubat Perşembe akşamı 2. Bölümüyle ekranlara geliyor.

BKM Yapım imzalı dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Kubilay Aka, dizinin 2. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak.