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Haberler Fotohaber İnci Taneleri Dilber kimdir? İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:37

İnci Taneleri Dilber kimdir? İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor. Bu noktada izleyiciler ''İnci Taneleri Dilber kimdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü biyografisi ve kariyeri…

İnci Taneleri Dilber kimdir? İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Kanal D ekranlarının tanıtımlarıyla dikkat çeken İnci Taneleri dizisi, bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı dizi, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin başrol karakteri olan Dilber'in hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Hazar Ergüçlü hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Bu noktada ''İnci Taneleri Dilber kimdir?'' sorusu dizi severlerin gündeminde yer alıyor. Peki, İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü hayatı, rol aldığı dizi ve filmler…

İnci Taneleri Dilber kimdir? İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

İNCİ TANELERİ DİLBER KARAKTERİ HAKKINDA

Gerçek bir hikayeden esinlenildiği düşünülen İnci Taneleri dizsinde "Dilber" karakteri tüm dikkatleri üzerine çekti. Pavyon sanatçısı olan Dilber'in dansı milyonlarca kez izlenirken, Hazar Ergüçlü performansıyla büyük beğeni topladı.

"Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" cümlesinin altında derin mesajlar barındıran Dilber'in hikayesi merak edildi.

Dilber, dizide bir pavyon şarkıcısı olarak hayatına devam etmektedir. Azem'in çocuklarını bulma hikayesine dahil olmasıyla, ikisinin yolları kesişir ve ortak bir amaca doğru ilerlerler.

Dilber'in karakteri, güçlü ve bağımsız bir kadını temsil etmektedir. İzleyiciler, dizide Azem ve Dilber'in yaşadıkları zorlukları aşarak umut dolu bir gelecek inşa etme çabalarına tanık olacaklardır.

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İnci Taneleri Dilber kimdir? İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

1 Ocak 1992 tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya gelen Hazar Ergüçlü, Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yaptı. Profesyonel oyunculuğa Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle adım attı.

2011 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Medcezir dizisinde başrollerden biri olan "Eylül Buluter" karakterini canlandırdı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde "Kader" adlı karaktere, 2016 yılında Star TV'de yayınlanan Yüksek Sosyete dizisinde ise "Cansu Koran" karakterine hayat verdi.

İnci Taneleri Dilber kimdir? İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları adlı dizide başrol olarak "Seher Kuzgun" karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kar filminde "Müzeyyen" karakterini canlandırarak beğeni toplayan oyuncu, 2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde ise "Hatice" karakterine hayat verdi.

2018 yılında dijital içerik platformu olan BluTV'de yayınlanan Dudullu Postası adlı dizide "Melis" karakterini canlandırdı. İlk sezonu, 2018 yılı Aralık ayında yayınlanan Netflix yapımı ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'da dört sezon boyunca başrollerden biri olarak "Zeynep Erman" karakterine hayat verdi. 2019 yılında BBC dizisi olan The Mallorca Files adlı dizide "Azra Bolat" karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı.

İnci Taneleri Dilber kimdir? İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2020 yılının Kasım ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve 1 sezon süren Alev Alev dizisinde başrollerden biri olan "Çiçek Görgülü" karakterine hayat verdi. Kasım 2021'de BluTV'de yayınlanan 'The Affair' uyarlaması 'Saklı' dizisinde "Aslı" karakteriyle başrol oynadı.

Funda Eryiğit ve Kubilay Tunçer ile birlikte Timsah Ateşi isimli tiyatro oyununda "Fianna" karakteriyle yer almaktadır. Hazar Ergüçlü'nün "Sümbül" rolüyle başrolünde yer aldığı Gönül filmi 10 Ağustos 2022'de Netflix platformunda yayınlandı ve film, yayına girdiği tarihten bu yana ilk haftada 2,5 milyon saat izlenerek Netflix'in dünyada en çok izlenen 10 yapımı arasında yerini aldı.

Hazar Ergüçlü'nün "Ece" karakterine hayat verdiği ve Kubilay Aka ile başrolleri paylaştığı "Love Snack" uyarlaması Sadece Arkadaşız dizisi, Eylül 2022'den itibaren Exxen'de 15 dakikalık bölümler halinde yayınlanmaya devam etmektedir.

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