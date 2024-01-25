İnci Taneleri Dilber kimdir? İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2020 yılının Kasım ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve 1 sezon süren Alev Alev dizisinde başrollerden biri olan "Çiçek Görgülü" karakterine hayat verdi. Kasım 2021'de BluTV'de yayınlanan 'The Affair' uyarlaması 'Saklı' dizisinde "Aslı" karakteriyle başrol oynadı.



Funda Eryiğit ve Kubilay Tunçer ile birlikte Timsah Ateşi isimli tiyatro oyununda "Fianna" karakteriyle yer almaktadır. Hazar Ergüçlü'nün "Sümbül" rolüyle başrolünde yer aldığı Gönül filmi 10 Ağustos 2022'de Netflix platformunda yayınlandı ve film, yayına girdiği tarihten bu yana ilk haftada 2,5 milyon saat izlenerek Netflix'in dünyada en çok izlenen 10 yapımı arasında yerini aldı.

Hazar Ergüçlü'nün "Ece" karakterine hayat verdiği ve Kubilay Aka ile başrolleri paylaştığı "Love Snack" uyarlaması Sadece Arkadaşız dizisi, Eylül 2022'den itibaren Exxen'de 15 dakikalık bölümler halinde yayınlanmaya devam etmektedir.