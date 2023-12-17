Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İnci Taneleri dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 17:30

İnci Taneleri dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği BKM Yapım imzalı dizinin ilk tanıtımı bu akşam yayınlanacak. Bu kapsamda izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan İnci Taneleri dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi oyuncuları buluşturan dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı bu akşam görücüye çıkıyor. Bu noktada dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. BKM Yapım imzalı dizi; insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. Peki, İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ İLK TANITIMI BU AKŞAM YAYINDA!

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtımı, bu akşam izleyicilerle buluşuyor. İnci Taneleri dizisi ilk tanıtımı izlemek için:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İnci Taneleri ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazdığı dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.

İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, hapisten çıkan Azem Yücedağ'ın kaybettiklerini bulmaya çalışma öyküsü etkili bir dille ele alınacak.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak yapımın oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Özgün Çoban gibi isimler yer alıyor.

SON DAKİKA