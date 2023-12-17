İnci Taneleri dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlayacak, konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın paylaştığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği BKM Yapım imzalı dizinin ilk tanıtımı bu akşam yayınlanacak. Bu kapsamda izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? İnci Taneleri dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.