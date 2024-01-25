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Haberler Fotohaber İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İnci Taneleri dizisi hakkında merak edilenler!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 11:47

İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İnci Taneleri dizisi hakkında merak edilenler!

İnci Taneleri, Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Tanıtım fragmanıyla merak uyandıran dizi, hikâyesi ile de dikkatleri çekti. Yılmaz Erdoğan'ın Azem Yücedağ karakterine hayat verdiği dizide özellikle Dilber karakterinin uyarlama mı yoksa gerçek hayat hikayesinden bir alıntı mı olduğu merak konusu oldu. Peki, İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İnci Taneleri dizisi hakkında merak edilenler!

Son zamanların gündemde olan dizisi İnci Taneleri izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Konusu ve hikayesi ile de merak konusu olan dizide Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü başrolleri paylaşıyor. İkilinin canlandırdığı karakterlerin uyarlama olmadığı, gerçek karakterler olduğu sosyal medyada konuşuluyor. Peki, İnci taneleri dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İnci Taneleri dizisi hakkında merak edilenler!

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

İİnci Taneleri dizisinde uzunca bir zaman sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın dramatik hikayesi ile Dilber'in karşılaşması ele alınıyor. Geçmiş zamanlarda yaşadığı acıların ardından yeniden özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Azem, kaybettiklerini bulma çabası içerisine girerken beraberinde büyük bir sırrı da sonsuza kadar taşıyor.

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İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İnci Taneleri dizisi hakkında merak edilenler!

Omuzlarında hayatın ağırlığını taşıyan Azem, yeni umutların peşinden koştuğu esnada kolyesinden kopan ve dağılan İnci Taneleri'ni toparlamaya çalışıyor. Bunları yeniden bir araya getirerek dağılmış hayatını kurtarma gayreti içerisine giriyor.

İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İnci Taneleri dizisi hakkında merak edilenler!

İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın Azem Karakterine hayat vereceği dizi, Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıktı.

"İnci Taneleri dizisi uyarlama değildir. Senaryosu Yılmaz Erdoğan'a aittir. "

İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İnci Taneleri dizisi hakkında merak edilenler!

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

BKM imzalı "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin 'inci'likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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