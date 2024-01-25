Giriş Tarihi: 25.01.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
11:47
İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İnci Taneleri dizisi hakkında merak edilenler!
İnci Taneleri, Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Tanıtım fragmanıyla merak uyandıran dizi, hikâyesi ile de dikkatleri çekti. Yılmaz Erdoğan'ın Azem Yücedağ karakterine hayat verdiği dizide özellikle Dilber karakterinin uyarlama mı yoksa gerçek hayat hikayesinden bir alıntı mı olduğu merak konusu oldu. Peki, İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı?