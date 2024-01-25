İnci taneleri dizisi yaşanmış gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İnci Taneleri dizisi hakkında merak edilenler!

Son zamanların gündemde olan dizisi İnci Taneleri izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Konusu ve hikayesi ile de merak konusu olan dizide Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü başrolleri paylaşıyor. İkilinin canlandırdığı karakterlerin uyarlama olmadığı, gerçek karakterler olduğu sosyal medyada konuşuluyor. Peki, İnci taneleri dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı!