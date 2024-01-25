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Haberler Fotohaber İnci Taneleri oyuncuları ve karakterleri! Kanal D'nin yeni dizisi ilk bölüm ile gündemde... İşte İnci Taneleri dizisi konusu
Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 06:11

İnci Taneleri oyuncuları ve karakterleri! Kanal D'nin yeni dizisi ilk bölüm ile gündemde... İşte İnci Taneleri dizisi konusu

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelmeye hazırlanan yapımın senaristliğini ve başrol oyunculuğunu Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü de fragmanlardan bu yana sosyal medyada konuşulmaya başlayan isimler arasında. 1. Bölüm yayın tarihi geldi. Peki; İnci Taneleri oyuncuları kimler, ilk bölüm ne zaman bugün mü? İşte, diziye dair merak edilenler…

İnci Taneleri oyuncuları ve karakterleri! Kanal D’nin yeni dizisi ilk bölüm ile gündemde... İşte İnci Taneleri dizisi konusu

İnci Taneleri konusu ile yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın'ın hikayesine odaklanıyor. Kanal D'nin yeni dizisi başlıyor. Tanıtımlarının ardından ilk bölüm tarihi duyurulan diziye dair karakterler, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılıyor. Yılmaz Erdoğan'ın televizyon ekranlarına döndüğü dizide detaylar belli oldu. İşte, İnci Taneleri oyuncuları

İnci Taneleri oyuncuları ve karakterleri! Kanal D’nin yeni dizisi ilk bölüm ile gündemde... İşte İnci Taneleri dizisi konusu

İNCİ TANELERİ 1. BÖLÜM BU AKŞAM!

Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan İnci Taneleri Kanal D ekranlarında her hafta Perşembe günleri yayınlanmaya hazırlanıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yeni dizi 1. bölüm ile 25 Ocak Perşembe akşamı dizi takipçileri ile buluşuyor.

İşte, diziye dair merak edilenler:

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İnci Taneleri oyuncuları ve karakterleri! Kanal D’nin yeni dizisi ilk bölüm ile gündemde... İşte İnci Taneleri dizisi konusu

İNCİ TANELERİ KONUSU

İnci Taneleri dizisinin konusu ile yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İnci Taneleri oyuncuları ve karakterleri! Kanal D’nin yeni dizisi ilk bölüm ile gündemde... İşte İnci Taneleri dizisi konusu

Tanıtımda yer alan "Bir gün öylece durup dururken, hiçbir alamet yokken ortada kıyamet de koparmış. Meğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş. Meğer senden sonra zaman yaşamak pahasına ölmekmiş. Şimdi yattığım ranzam mezarın kadarmış senin aşkın değil yalnız, failin olmak da varmış." dizeleri üzerine başlayacak yapımda oyuncular ve karakterler şöyle:

İnci Taneleri oyuncuları ve karakterleri! Kanal D’nin yeni dizisi ilk bölüm ile gündemde... İşte İnci Taneleri dizisi konusu

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnsanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak İnci Taneleri oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Özgün Çoban gibi isimler yer alıyor.

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