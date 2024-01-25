Giriş Tarihi: 25.01.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
06:11
İnci Taneleri oyuncuları ve karakterleri! Kanal D'nin yeni dizisi ilk bölüm ile gündemde... İşte İnci Taneleri dizisi konusu
Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelmeye hazırlanan yapımın senaristliğini ve başrol oyunculuğunu Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü de fragmanlardan bu yana sosyal medyada konuşulmaya başlayan isimler arasında. 1. Bölüm yayın tarihi geldi. Peki; İnci Taneleri oyuncuları kimler, ilk bölüm ne zaman bugün mü? İşte, diziye dair merak edilenler…