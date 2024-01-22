Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
14:35
İnci Taneleri ne zaman başlıyor? Dizinin yayın tarihi belli oldu! İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu
İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi toplayan dizide Yılmaz Erdoğan'la başrolü paylaşan Hazar Ergüçlü, Dilber isimli bir pavyon dansçısına hayat veriyor. Ergüçlü'nün dans performansıyla gündemden düşmeyen dizinin yayın tarihi belli oldu. Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç gibi birçok ünlü ismi kadrosunda buluşturan yapım Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İşte, İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu...