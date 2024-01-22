İnci Taneleri ne zaman başlıyor? Dizinin yayın tarihi belli oldu! İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu

İnci Taneleri dizinin ne zaman yayınlanacağı, diziseverler tarafından sorgulanıyordu. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizinin senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme alıyor. Kanal D'nin kış sezonu için planladığı yeni dizisi Hazar Ergüçlü'nün dans performansıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? İşte, yayın tarihi…