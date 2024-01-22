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Haberler Fotohaber İnci Taneleri ne zaman başlıyor? Dizinin yayın tarihi belli oldu! İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 14:35

İnci Taneleri ne zaman başlıyor? Dizinin yayın tarihi belli oldu! İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu

İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi toplayan dizide Yılmaz Erdoğan'la başrolü paylaşan Hazar Ergüçlü, Dilber isimli bir pavyon dansçısına hayat veriyor. Ergüçlü'nün dans performansıyla gündemden düşmeyen dizinin yayın tarihi belli oldu. Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç gibi birçok ünlü ismi kadrosunda buluşturan yapım Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İşte, İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu...

İnci Taneleri ne zaman başlıyor? Dizinin yayın tarihi belli oldu! İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu

İnci Taneleri dizinin ne zaman yayınlanacağı, diziseverler tarafından sorgulanıyordu. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizinin senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme alıyor. Kanal D'nin kış sezonu için planladığı yeni dizisi Hazar Ergüçlü'nün dans performansıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? İşte, yayın tarihi…

İnci Taneleri ne zaman başlıyor? Dizinin yayın tarihi belli oldu! İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri dizinin ne zaman yayınlanacağı, diziseverler tarafından bir süredir sorgulanıyordu.

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi toplayan İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında başlayacak.

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İnci Taneleri ne zaman başlıyor? Dizinin yayın tarihi belli oldu! İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu

ki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor? Dizinin yayın tarihi belli oldu! İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazdığı dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor? Dizinin yayın tarihi belli oldu! İnci Taneleri konusu ve oyuncu kadrosu

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

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