İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan İnci Taneleri dizisi Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri başrolde buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu yapım, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu ediniyor. BKM Yapım imzalı dizi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal'ın seslendirdiği ''Gemileri Yaktım'' şarkısı ile sosyal medyada oldukça konuşuldu. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi hakkında detaylar…