İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu

Giriş Tarihi: 14.01.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
15:44
Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri yayın tarihi için araştırmalar sürüyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dizinin ikinci fragmanında Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada gündem oldu. Yeni yapımı merak eden izleyiciler ise bu noktada İnci Taneleri konusu nedir, oyuncuları kimler soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu...