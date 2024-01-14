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Haberler Fotohaber İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu
Giriş Tarihi: 14.01.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 15:44

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri yayın tarihi için araştırmalar sürüyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dizinin ikinci fragmanında Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada gündem oldu. Yeni yapımı merak eden izleyiciler ise bu noktada İnci Taneleri konusu nedir, oyuncuları kimler soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu...

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan İnci Taneleri dizisi Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri başrolde buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu yapım, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu ediniyor. BKM Yapım imzalı dizi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal'ın seslendirdiği ''Gemileri Yaktım'' şarkısı ile sosyal medyada oldukça konuşuldu. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi hakkında detaylar…

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu

İNCİ TANELERİ DİZİSİ İÇİN GERİ SAYIM!

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kadrosuyla dikkat çeken dizinin ikinci tanıtımı geçtiğimiz günlerde izleyicilerle buluştu. İnci Taneleri dizisi tanıtımı izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/fragmanlar

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İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu

Dizinin ikinci tanıtımı olan "Dilber" fragmanı, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının yanı sıra Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" parçası ile dikkatleri üzerine çekti.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

İnci Taneleri ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri oyuncuları ve konusu

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazdığı dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

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