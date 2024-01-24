Giriş Tarihi: 24.01.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
17:23
İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLDİ? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi illerde ve ilçelerde çekildi, uyarlama mı?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizi, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekranlara taşıyor. Yayınlanan fragmanları ve özellikle Dilber karakterinin pavyon dansı sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken yapımın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri nerede çekildi, çekimler hangi illerde ve semtlerde yapıldı? İşte detaylar.