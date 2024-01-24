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Giriş Tarihi: 24.01.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 17:23

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLDİ? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi illerde ve ilçelerde çekildi, uyarlama mı?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın yer aldığı dizi, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekranlara taşıyor. Yayınlanan fragmanları ve özellikle Dilber karakterinin pavyon dansı sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken yapımın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, İnci Taneleri nerede çekildi, çekimler hangi illerde ve semtlerde yapıldı? İşte detaylar.

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLDİ? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi illerde ve ilçelerde çekildi, uyarlama mı?

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi oyuncuları başrolde buluşturan dizi, yayınlanan fragmanlarıyla sosyal medyada gündem olmuştu. BKM Yapım imzalı yeni yapımın çekim yerleri özellikle Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal'ın seslendirdiği ''Gemileri Yaktım'' şarkısı ile merak uyandırıyor. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri nerede çekildi? İşte konusu, oyuncuları, çekim yerleri ve merak edilen tüm ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLDİ? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi illerde ve ilçelerde çekildi, uyarlama mı?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı BKM imzalı İnci Taneleri dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Kadrosuyla dikkat çeken dizi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının yanı sıra Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" parçası ile sosyal medyada çok konuşuldu.

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İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLDİ? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi illerde ve ilçelerde çekildi, uyarlama mı?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisi, 25 Ocak Perşembe saat 20.00'de Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLDİ? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi illerde ve ilçelerde çekildi, uyarlama mı?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ KONUSU

İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazdığı dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLDİ? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi illerde ve ilçelerde çekildi, uyarlama mı?

İNCİ TANELERİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak yapımın oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Ülkü Hilal Çiftçi gibi isimler yer alıyor.

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