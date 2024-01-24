İNCİ TANELERİ NEREDE ÇEKİLDİ? Kanal D’nin yeni dizisi İnci Taneleri hangi illerde ve ilçelerde çekildi, uyarlama mı?

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi oyuncuları başrolde buluşturan dizi, yayınlanan fragmanlarıyla sosyal medyada gündem olmuştu. BKM Yapım imzalı yeni yapımın çekim yerleri özellikle Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal'ın seslendirdiği ''Gemileri Yaktım'' şarkısı ile merak uyandırıyor. Peki, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri nerede çekildi? İşte konusu, oyuncuları, çekim yerleri ve merak edilen tüm ayrıntılar...