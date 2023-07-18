İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları: 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçları sorgulaması sürerken İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları gündeme geliyor. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması hakkında bilgiler…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|2.120
3.075
2.430
2.658
|502,07623
459,26139
484,26519
478,64780
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|65+2
65+2
60+2
60+2
|67
67
62
62
|2.364
2.528
2.300
2.587
|499,63599
466,02580
486,42018
479,64647
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0
6+0
6+0
4+0
|6
6
6
4
|4.334
5.923
4.810
5.369
|481,11131
434,03451
457,02607
448,97725
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0
10+0
10+0
7+0
|10
10
10
7
|4.559
4.604
4.240
4.316
|479,16198
444,41282
462,44395
458,21499
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|9+0
8+0
7+0
4+0
|9
8
7
4
|5.135
4.369
3.330
4.880
|474,62009
446,17620
472,40911
453,06853
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|7.071
6.991
6.020
6.530
|462,64697
426,86259
447,39896
440,48722
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|7.661
8.019
6.770
6.703
|459,43488
421,09868
442,15762
439,26394
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)(Yurtdışı)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
1+0
—
—
|1
1
—
—
|8.453
26.084
—
—
|455,25891
354,23011
—
—
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0
6+0
—
—
|7
6
—
—
|9.469
9.980
—
—
|450,03226
411,13640
—
—
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0
8+0
8+0
5+0
|10
8
8
5
|10.540
10.945
9.390
7.597
|444,97240
406,76971
426,97372
433,78631
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|10.793
10.190
8.330
8.265
|443,86059
410,27241
432,40622
429,74021
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
7+0
7+0
4+0
|8
7
7
4
|11.521
12.452
9.300
7.377
|440,93426
400,37816
427,45108
434,94301
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|12.055
11.664
9.620
9.862
|438,78363
403,68715
425,71951
421,49469
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
7+0
7+0
5+0
|8
7
7
5
|13.161
11.291
11.000
10.894
|434,36821
405,23630
418,75210
416,60212
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|12+0
10+0
11+0
6+0
|12
10
11
6
|14.235
12.224
9.920
10.334
|430,46889
401,41729
424,14974
419,15774
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0
10+0
—
—
|6
10
—
—
|14.391
14.947
—
—
|429,86045
391,22553
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|15.067
14.849
13.800
13.239
|427,35490
391,55011
407,06126
406,33920
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|13+0
11+0
20+0
6+0
|13
11
20
6
|15.901
14.034
14.200
10.511
|424,57577
394,34974
405,48993
418,32425
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|DİL
|100+3
100+3
100+3
—
|103
103
103
—
|16.317
18.133
27.500
—
|423,05419
379,96134
358,71173
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|12+0
11+0
10+0
5+0
|12
11
10
5
|16.429
14.743
11.300
11.299
|422,63283
391,89744
417,51698
414,80817
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yabancı Diller Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|17.265
16.567
13.000
12.392
|419,84711
385,27867
410,56353
409,89710
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|48+0
48+0
48+0
45+0
|48
48
48
45
|17.419
15.501
15.400
17.209
|419,37757
389,13741
400,94874
390,38514
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0
7+0
7+0
4+0
|7
7
7
4
|17.620
16.199
16.600
11.690
|418,81430
386,67433
396,45742
412,93490
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
12+0
12+0
7+0
|8
12
12
7
|17.820
18.545
13.300
10.731
|418,13254
378,52730
408,85681
417,35557
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
6+0
—
—
|8
6
—
—
|17.925
18.212
—
—
|417,80751
379,68557
—
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|7+0
8+0
7+0
5+0
|7
8
7
5
|19.321
18.726
15.800
11.747
|413,30090
377,92513
399,56015
412,69711
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|11+0
9+0
12+0
—
|11
9
12
—
|19.363
20.674
25.000
—
|413,16539
371,49613
366,85326
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|12+0
11+0
10+0
6+0
|12
11
10
6
|19.579
17.942
18.000
13.251
|412,57924
380,58295
391,55209
406,30266
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
6+0
9+0
—
|5
6
9
—
|19.790
20.057
21.100
—
|411,94581
373,55628
380,41699
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|19.795
19.306
17.200
16.919
|411,94150
376,04298
394,25782
391,40585
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
—
—
|72
72
—
—
|19.820
19.874
—
—
|411,88183
374,17031
—
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|19.932
18.608
15.900
15.837
|411,50336
378,28289
399,10817
395,94640
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
30+1
—
|52
52
31
—
|21.177
20.060
17.200
—
|407,87063
373,54159
394,36182
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|11+0
9+0
8+0
4+0
|11
9
8
4
|21.292
21.592
18.400
14.238
|407,47084
368,44378
390,10996
402,32580
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|22.103
20.789
17.700
17.285
|405,03240
371,13595
392,55313
390,09846
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|23.325
21.994
18.100
17.937
|401,56373
367,18945
390,98270
387,67125
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0
6+0
—
—
|20
6
—
—
|23.448
25.392
—
—
|401,18417
356,37846
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|24.488
23.295
18.600
18.900
|398,03422
363,09023
389,51908
384,09615
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|25.753
24.561
19.800
19.936
|394,45484
358,94414
385,27864
380,12404
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|26.783
25.609
21.200
21.161
|391,66575
355,69659
380,14634
375,60186
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|28.646
26.963
23.000
23.752
|386,44379
351,48064
373,79674
366,13862
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|28.686
26.843
22.800
23.155
|386,32108
351,81986
374,41649
368,27643
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|55+0
55+0
55+0
55+0
|55
55
55
55
|29.286
32.435
33.900
38.051
|384,73226
334,54177
337,46380
320,49738
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|29.430
26.395
21.600
21.531
|384,31636
353,26577
378,75613
374,09045
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|30.147
27.261
22.900
23.488
|382,37536
350,51077
374,14248
367,04543
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|30.421
30.546
24.300
24.181
|381,60792
340,27603
369,13128
364,64038
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|30.511
28.326
22.900
23.344
|381,36179
347,20211
374,31938
367,56593
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|33.744
29.474
26.300
26.673
|372,53572
343,62608
362,53030
356,32421
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
—
—
|82
82
—
—
|33.786
31.096
—
—
|372,40329
338,58911
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|33.810
29.951
26.500
27.165
|372,34759
342,22849
361,85498
354,70214
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|34.231
32.233
27.200
27.784
|371,14000
335,17264
359,45114
352,70639
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Beşeri Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|8+0
8+0
7+0
6+0
|8
8
7
6
|34.368
30.731
29.900
27.529
|370,80864
339,67794
350,56594
353,54042
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|34.561
33.654
28.800
28.850
|370,27172
330,53865
353,91045
349,20975
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|35.330
32.962
—
—
|368,23958
332,76914
—
—
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|51+0
47+0
38+0
26+0
|51
47
38
26
|35.836
35.660
34.500
35.952
|366,80937
324,47490
335,40114
326,75155
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|36.061
34.058
27.000
27.226
|366,24100
329,32418
360,26494
354,53922
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|36.115
34.983
27.700
27.399
|366,08942
326,55521
357,83418
353,97667
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|36.346
32.281
26.500
26.045
|365,48974
335,02377
361,95564
358,27100
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (Diyarbakır)(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|36.522
—
—
—
|365,03076
—
—
—
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|4+0
4+0
4+0
5+0
|4
4
4
5
|36.743
37.653
41.900
58.551
|364,46722
318,07302
311,65473
261,97040
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|44+0
38+0
34+0
12+0
|44
38
34
12
|37.446
38.265
34.600
25.297
|362,64680
316,29228
335,10856
360,82793
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|37.643
35.926
29.200
29.248
|362,10900
323,66847
352,61787
347,88899
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|37.731
35.691
29.100
—
|361,86569
324,37630
353,08429
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|38.043
34.162
29.100
29.799
|360,99629
329,04707
353,12450
346,01610
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|38.459
34.158
30.400
32.260
|359,93951
329,05652
348,84457
338,09736
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|38.867
38.000
—
—
|358,93088
317,05185
—
—
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|38.972
36.793
28.600
28.492
|358,62975
320,87037
354,83458
350,39081
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|39.411
37.307
30.200
30.097
|357,47570
319,27436
349,44049
345,07631
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|39.947
38.521
32.900
32.821
|356,11287
315,48333
340,70443
336,31287
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|40.278
36.791
32.800
32.082
|355,28724
320,87387
341,01664
338,60037
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|6+0
6+0
9+0
7+0
|6
6
9
7
|40.412
37.859
31.900
32.183
|354,89966
317,43337
344,00981
338,33952
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|41.000
39.122
32.200
30.892
|353,34305
313,66387
343,25829
342,40565
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|41.569
39.535
33.200
32.347
|351,84762
312,22838
339,60236
337,79750
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|32+0
32+0
32+0
32+0
|32
32
32
32
|41.980
37.140
42.200
52.796
|350,79160
319,73480
310,59969
277,12801
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|42.578
39.263
—
—
|349,23663
313,14915
—
—
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|42.669
42.145
33.300
32.611
|349,01310
304,05613
339,55727
337,04534
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|42.752
39.447
32.100
31.227
|348,81740
312,53782
343,45287
341,32144
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|43.218
40.071
34.000
33.991
|347,53138
310,62389
337,17971
332,72492
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|43.736
41.233
34.900
34.532
|346,14792
306,97066
334,24747
331,00810
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|44.164
—
—
—
|345,16679
—
—
—
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
1+0
1+0
—
|1
1
1
—
|44.295
69.435
16.300
—
|344,82702
225,06173
397,64472
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
—
|62
62
52
—
|44.329
42.625
36.000
—
|344,74914
302,45814
330,42921
—
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|38+0
34+0
—
—
|38
34
—
—
|44.366
51.063
—
—
|344,63542
276,94689
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|45.233
43.370
34.900
35.789
|342,38722
300,17111
334,25908
327,17254
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|45.428
42.081
35.500
34.975
|341,92622
304,28452
332,16220
329,70317
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|45.589
44.947
34.200
34.232
|341,51871
295,41313
336,44536
331,96397
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|46.125
44.287
36.800
—
|340,21274
297,43298
328,06008
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|47.347
45.274
36.700
36.174
|337,06435
294,32875
328,44943
326,11123
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|48.434
48.421
36.900
37.250
|334,35398
284,71641
327,58663
322,85302
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|48.524
45.848
37.700
38.709
|334,13717
292,54026
325,03870
318,58141
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|48.548
45.387
36.500
36.319
|334,08969
293,94282
328,85115
325,66132
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|52+0
47+0
47+0
25+0
|52
47
47
25
|49.188
43.448
45.800
41.705
|332,53187
299,92715
299,36114
309,66040
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0
5+0
5+0
5+0
|2
5
3
1
|50.023
66.290
Dolmadı
Dolmadı
|330,36960
235,20034
Dolmadı
Dolmadı
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|50.228
49.441
39.200
39.398
|329,86680
281,58629
320,27111
316,54960
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|71+0
65+0
48+0
54+0
|71
65
48
54
|50.672
42.943
39.200
65.578
|328,81142
301,53620
320,27027
244,55742
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|50.980
50.745
39.700
39.950
|328,05832
277,84226
318,44893
314,80105
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Beşeri Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0
15+0
15+0
11+0
|10
15
15
11
|51.829
48.987
53.700
46.493
|325,98616
282,89674
275,80286
295,36103
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|51.979
—
—
—
|325,60375
—
—
—
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|53.244
52.798
—
—
|322,48157
271,98036
—
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|53.921
54.245
39.700
39.507
|320,77183
267,83369
318,64125
316,22253
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık
|DİL
|4+0
3+0
8+0
6+0
|4
3
3
6
|54.168
63.388
Dolmadı
70.511
|320,18625
242,98490
Dolmadı
233,02636
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|54.761
53.330
41.600
43.399
|318,73810
270,42334
312,42345
304,36043
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
5+0
5+0
—
|5
5
5
—
|55.175
64.679
74.600
—
|317,71246
239,62915
220,91275
—
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|56.877
57.909
43.200
—
|313,67965
257,59595
307,70744
—
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|57.094
56.054
42.000
41.399
|313,21219
262,82605
311,29787
310,53886
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|58.824
57.979
44.000
45.343
|308,96482
257,42059
304,96231
298,55992
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|59.115
58.559
44.700
45.058
|308,27668
255,75734
302,73846
299,43373
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|60.552
59.657
43.000
42.919
|304,76120
252,91103
308,30336
305,91686
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|67+0
61+0
59+0
40+0
|67
61
59
40
|61.392
66.120
58.300
52.095
|302,75573
235,69951
262,94162
279,11295
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|38+0
42+0
43+0
36+0
|38
16
33
16
|62.247
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|300,76104
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|26+0
23+0
23+0
20+0
|26
23
23
20
|63.645
47.481
57.400
65.280
|297,35402
287,55132
265,38826
245,32124
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|58+0
50+0
47+0
—
|58
50
23
—
|65.398
67.839
Dolmadı
—
|293,29842
230,87497
Dolmadı
—
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
42+0
40+0
22+0
|42
42
40
22
|69.229
60.984
64.200
67.653
|284,53516
249,46317
247,09998
239,63270
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0
17+0
12+0
10+0
|20
17
12
10
|69.803
51.438
39.400
41.701
|283,22379
275,88313
319,32232
309,67641
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|72+0
64+0
55+0
28+0
|72
64
55
25
|72.417
64.315
70.400
Dolmadı
|277,35276
240,56070
231,16674
Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|42+0
—
—
—
|42
—
—
—
|75.450
—
—
—
|270,61837
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|34+0
56+0
—
—
|34
17
—
—
|78.141
Dolmadı
—
—
|264,90316
Dolmadı
—
—
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|10+0
15+0
15+0
15+0
|10
15
15
15
|78.312
65.530
59.800
71.516
|264,46255
237,23359
258,80914
230,61868
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0
34+0
51+0
—
|25
9
11
—
|82.312
Dolmadı
Dolmadı
—
|256,18286
Dolmadı
Dolmadı
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Beşeri Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|47+0
47+0
38+0
44+0
|47
31
37
27
|88.466
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|243,86842
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|59+0
51+0
42+0
—
|59
51
42
—
|91.325
62.600
65.100
—
|238,23406
245,14578
244,71195
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|41+0
34+0
—
—
|41
34
—
—
|93.560
63.352
—
—
|233,92255
243,09138
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|29+0
29+0
—
—
|29
14
—
—
|99.137
Dolmadı
—
—
|223,26615
Dolmadı
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Beşeri Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0
9+0
5+0
4+0
|10
3
1
—
|99.769
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|222,07859
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|72+0
63+0
55+0
21+0
|72
63
55
21
|100.378
53.289
40.400
45.143
|220,91352
270,57893
316,59505
299,17711
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|20+0
8+0
13+0
—
|14
5
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0
5+0
5+0
10+0
|5
2
—
—
|119.009
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|178,34855
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Beşeri Bilimler Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0
6+0
10+0
2+0
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı