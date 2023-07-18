İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları: 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamaları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) sonuçları ÖSYM adresinde sorgulanıyor. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, başvuru yapmak istedikleri üniversiteler hakkında araştırmalarına başladı. Bu kapsamda en çok merak edilen bölümlerden biri de İngiliz Dili ve Edebiyatı oldu. 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları