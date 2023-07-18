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Haberler Fotohaber İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları: 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:38

İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları: 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS sonuçları sorgulaması sürerken İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları gündeme geliyor. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması hakkında bilgiler…

İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları: 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamaları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) sonuçları ÖSYM adresinde sorgulanıyor. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, başvuru yapmak istedikleri üniversiteler hakkında araştırmalarına başladı. Bu kapsamda en çok merak edilen bölümlerden biri de İngiliz Dili ve Edebiyatı oldu. 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları: 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamaları

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 2023 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları 2023 YKS Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda henüz yayınlanmadı. Aşağıda geçen seneye ait puanlar yer alıyor.

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İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları: 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 2.120
3.075
2.430
2.658		 502,07623
459,26139
484,26519
478,64780
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 65+2
65+2
60+2
60+2		 67
67
62
62		 2.364
2.528
2.300
2.587		 499,63599
466,02580
486,42018
479,64647
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 6+0
6+0
6+0
4+0		 6
6
6
4		 4.334
5.923
4.810
5.369		 481,11131
434,03451
457,02607
448,97725
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 10+0
10+0
10+0
7+0		 10
10
10
7		 4.559
4.604
4.240
4.316		 479,16198
444,41282
462,44395
458,21499
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 9+0
8+0
7+0
4+0		 9
8
7
4		 5.135
4.369
3.330
4.880		 474,62009
446,17620
472,40911
453,06853


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 7.071
6.991
6.020
6.530		 462,64697
426,86259
447,39896
440,48722
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 7.661
8.019
6.770
6.703		 459,43488
421,09868
442,15762
439,26394
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)(Yurtdışı)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 1+0
1+0

 1
1

 8.453
26.084

 455,25891
354,23011
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 7+0
6+0

 7
6

 9.469
9.980

 450,03226
411,13640
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 10+0
8+0
8+0
5+0		 10
8
8
5		 10.540
10.945
9.390
7.597		 444,97240
406,76971
426,97372
433,78631
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 10.793
10.190
8.330
8.265		 443,86059
410,27241
432,40622
429,74021
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
7+0
7+0
4+0		 8
7
7
4		 11.521
12.452
9.300
7.377		 440,93426
400,37816
427,45108
434,94301
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 12.055
11.664
9.620
9.862		 438,78363
403,68715
425,71951
421,49469
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
7+0
7+0
5+0		 8
7
7
5		 13.161
11.291
11.000
10.894		 434,36821
405,23630
418,75210
416,60212
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 12+0
10+0
11+0
6+0		 12
10
11
6		 14.235
12.224
9.920
10.334		 430,46889
401,41729
424,14974
419,15774
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 6+0
10+0

 6
10

 14.391
14.947

 429,86045
391,22553
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 15.067
14.849
13.800
13.239		 427,35490
391,55011
407,06126
406,33920
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 13+0
11+0
20+0
6+0		 13
11
20
6		 15.901
14.034
14.200
10.511		 424,57577
394,34974
405,48993
418,32425
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)		 DİL 100+3
100+3
100+3
 103
103
103
 16.317
18.133
27.500
 423,05419
379,96134
358,71173
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 12+0
11+0
10+0
5+0		 12
11
10
5		 16.429
14.743
11.300
11.299		 422,63283
391,89744
417,51698
414,80817
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yabancı Diller Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 17.265
16.567
13.000
12.392		 419,84711
385,27867
410,56353
409,89710
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 48+0
48+0
48+0
45+0		 48
48
48
45		 17.419
15.501
15.400
17.209		 419,37757
389,13741
400,94874
390,38514
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 7+0
7+0
7+0
4+0		 7
7
7
4		 17.620
16.199
16.600
11.690		 418,81430
386,67433
396,45742
412,93490
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
12+0
12+0
7+0		 8
12
12
7		 17.820
18.545
13.300
10.731		 418,13254
378,52730
408,85681
417,35557
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
6+0

 8
6

 17.925
18.212

 417,80751
379,68557
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 7+0
8+0
7+0
5+0		 7
8
7
5		 19.321
18.726
15.800
11.747		 413,30090
377,92513
399,56015
412,69711
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 11+0
9+0
12+0
 11
9
12
 19.363
20.674
25.000
 413,16539
371,49613
366,85326
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 12+0
11+0
10+0
6+0		 12
11
10
6		 19.579
17.942
18.000
13.251		 412,57924
380,58295
391,55209
406,30266
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 5+0
6+0
9+0
 5
6
9
 19.790
20.057
21.100
 411,94581
373,55628
380,41699
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 19.795
19.306
17.200
16.919		 411,94150
376,04298
394,25782
391,40585
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2

 72
72

 19.820
19.874

 411,88183
374,17031
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 19.932
18.608
15.900
15.837		 411,50336
378,28289
399,10817
395,94640
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
30+1
 52
52
31
 21.177
20.060
17.200
 407,87063
373,54159
394,36182
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 11+0
9+0
8+0
4+0		 11
9
8
4		 21.292
21.592
18.400
14.238		 407,47084
368,44378
390,10996
402,32580
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 22.103
20.789
17.700
17.285		 405,03240
371,13595
392,55313
390,09846
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 23.325
21.994
18.100
17.937		 401,56373
367,18945
390,98270
387,67125
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 20+0
6+0

 20
6

 23.448
25.392

 401,18417
356,37846
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 24.488
23.295
18.600
18.900		 398,03422
363,09023
389,51908
384,09615
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 25.753
24.561
19.800
19.936		 394,45484
358,94414
385,27864
380,12404
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 26.783
25.609
21.200
21.161		 391,66575
355,69659
380,14634
375,60186
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 28.646
26.963
23.000
23.752		 386,44379
351,48064
373,79674
366,13862
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 28.686
26.843
22.800
23.155		 386,32108
351,81986
374,41649
368,27643
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 55+0
55+0
55+0
55+0		 55
55
55
55		 29.286
32.435
33.900
38.051		 384,73226
334,54177
337,46380
320,49738
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 29.430
26.395
21.600
21.531		 384,31636
353,26577
378,75613
374,09045
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 30.147
27.261
22.900
23.488		 382,37536
350,51077
374,14248
367,04543
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 30.421
30.546
24.300
24.181		 381,60792
340,27603
369,13128
364,64038
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 30.511
28.326
22.900
23.344		 381,36179
347,20211
374,31938
367,56593
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 33.744
29.474
26.300
26.673		 372,53572
343,62608
362,53030
356,32421
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2

 82
82

 33.786
31.096

 372,40329
338,58911
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 33.810
29.951
26.500
27.165		 372,34759
342,22849
361,85498
354,70214
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 34.231
32.233
27.200
27.784		 371,14000
335,17264
359,45114
352,70639
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Beşeri Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 8+0
8+0
7+0
6+0		 8
8
7
6		 34.368
30.731
29.900
27.529		 370,80864
339,67794
350,56594
353,54042
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 34.561
33.654
28.800
28.850		 370,27172
330,53865
353,91045
349,20975
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2

 62
62

 35.330
32.962

 368,23958
332,76914
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 51+0
47+0
38+0
26+0		 51
47
38
26		 35.836
35.660
34.500
35.952		 366,80937
324,47490
335,40114
326,75155
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 36.061
34.058
27.000
27.226		 366,24100
329,32418
360,26494
354,53922
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 36.115
34.983
27.700
27.399		 366,08942
326,55521
357,83418
353,97667
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 36.346
32.281
26.500
26.045		 365,48974
335,02377
361,95564
358,27100
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi (Diyarbakır)(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 50+2


 52


 36.522


 365,03076
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 4+0
4+0
4+0
5+0		 4
4
4
5		 36.743
37.653
41.900
58.551		 364,46722
318,07302
311,65473
261,97040
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 44+0
38+0
34+0
12+0		 44
38
34
12		 37.446
38.265
34.600
25.297		 362,64680
316,29228
335,10856
360,82793
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 37.643
35.926
29.200
29.248		 362,10900
323,66847
352,61787
347,88899
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 37.731
35.691
29.100
 361,86569
324,37630
353,08429
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 38.043
34.162
29.100
29.799		 360,99629
329,04707
353,12450
346,01610
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 38.459
34.158
30.400
32.260		 359,93951
329,05652
348,84457
338,09736
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2

 62
62

 38.867
38.000

 358,93088
317,05185
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 38.972
36.793
28.600
28.492		 358,62975
320,87037
354,83458
350,39081
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 39.411
37.307
30.200
30.097		 357,47570
319,27436
349,44049
345,07631
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 39.947
38.521
32.900
32.821		 356,11287
315,48333
340,70443
336,31287
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 40.278
36.791
32.800
32.082		 355,28724
320,87387
341,01664
338,60037
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 6+0
6+0
9+0
7+0		 6
6
9
7		 40.412
37.859
31.900
32.183		 354,89966
317,43337
344,00981
338,33952
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 41.000
39.122
32.200
30.892		 353,34305
313,66387
343,25829
342,40565
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 41.569
39.535
33.200
32.347		 351,84762
312,22838
339,60236
337,79750
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 32+0
32+0
32+0
32+0		 32
32
32
32		 41.980
37.140
42.200
52.796		 350,79160
319,73480
310,59969
277,12801
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1

 41
41

 42.578
39.263

 349,23663
313,14915
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 42.669
42.145
33.300
32.611		 349,01310
304,05613
339,55727
337,04534
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 42.752
39.447
32.100
31.227		 348,81740
312,53782
343,45287
341,32144
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 43.218
40.071
34.000
33.991		 347,53138
310,62389
337,17971
332,72492
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 43.736
41.233
34.900
34.532		 346,14792
306,97066
334,24747
331,00810
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2


 62


 44.164


 345,16679
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 1+0
1+0
1+0
 1
1
1
 44.295
69.435
16.300
 344,82702
225,06173
397,64472
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
50+2
 62
62
52
 44.329
42.625
36.000
 344,74914
302,45814
330,42921
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 38+0
34+0

 38
34

 44.366
51.063

 344,63542
276,94689
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 45.233
43.370
34.900
35.789		 342,38722
300,17111
334,25908
327,17254
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 45.428
42.081
35.500
34.975		 341,92622
304,28452
332,16220
329,70317
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 45.589
44.947
34.200
34.232		 341,51871
295,41313
336,44536
331,96397
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 46.125
44.287
36.800
 340,21274
297,43298
328,06008
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 47.347
45.274
36.700
36.174		 337,06435
294,32875
328,44943
326,11123
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 48.434
48.421
36.900
37.250		 334,35398
284,71641
327,58663
322,85302
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
50+2
40+1		 62
62
52
41		 48.524
45.848
37.700
38.709		 334,13717
292,54026
325,03870
318,58141
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 48.548
45.387
36.500
36.319		 334,08969
293,94282
328,85115
325,66132
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 52+0
47+0
47+0
25+0		 52
47
47
25		 49.188
43.448
45.800
41.705		 332,53187
299,92715
299,36114
309,66040
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%75 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2+0
5+0
5+0
5+0		 2
5
3
1		 50.023
66.290
Dolmadı
Dolmadı		 330,36960
235,20034
Dolmadı
Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 50.228
49.441
39.200
39.398		 329,86680
281,58629
320,27111
316,54960
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 71+0
65+0
48+0
54+0		 71
65
48
54		 50.672
42.943
39.200
65.578		 328,81142
301,53620
320,27027
244,55742
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 50.980
50.745
39.700
39.950		 328,05832
277,84226
318,44893
314,80105
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Beşeri Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 10+0
15+0
15+0
11+0		 10
15
15
11		 51.829
48.987
53.700
46.493		 325,98616
282,89674
275,80286
295,36103
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2


 82


 51.979


 325,60375
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2

 62
62

 53.244
52.798

 322,48157
271,98036
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 53.921
54.245
39.700
39.507		 320,77183
267,83369
318,64125
316,22253
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık		 DİL 4+0
3+0
8+0
6+0		 4
3
3
6		 54.168
63.388
Dolmadı
70.511		 320,18625
242,98490
Dolmadı
233,02636
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 54.761
53.330
41.600
43.399		 318,73810
270,42334
312,42345
304,36043
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 5+0
5+0
5+0
 5
5
5
 55.175
64.679
74.600
 317,71246
239,62915
220,91275
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 56.877
57.909
43.200
 313,67965
257,59595
307,70744
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 57.094
56.054
42.000
41.399		 313,21219
262,82605
311,29787
310,53886
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 58.824
57.979
44.000
45.343		 308,96482
257,42059
304,96231
298,55992
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 59.115
58.559
44.700
45.058		 308,27668
255,75734
302,73846
299,43373
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 60.552
59.657
43.000
42.919		 304,76120
252,91103
308,30336
305,91686
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 67+0
61+0
59+0
40+0		 67
61
59
40		 61.392
66.120
58.300
52.095		 302,75573
235,69951
262,94162
279,11295
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 38+0
42+0
43+0
36+0		 38
16
33
16		 62.247
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 300,76104
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 26+0
23+0
23+0
20+0		 26
23
23
20		 63.645
47.481
57.400
65.280		 297,35402
287,55132
265,38826
245,32124
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 58+0
50+0
47+0
 58
50
23
 65.398
67.839
Dolmadı
 293,29842
230,87497
Dolmadı
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 42+0
42+0
40+0
22+0		 42
42
40
22		 69.229
60.984
64.200
67.653		 284,53516
249,46317
247,09998
239,63270
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 20+0
17+0
12+0
10+0		 20
17
12
10		 69.803
51.438
39.400
41.701		 283,22379
275,88313
319,32232
309,67641
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 72+0
64+0
55+0
28+0		 72
64
55
25		 72.417
64.315
70.400
Dolmadı		 277,35276
240,56070
231,16674
Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 42+0


 42


 75.450


 270,61837
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 34+0
56+0

 34
17

 78.141
Dolmadı

 264,90316
Dolmadı
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 10+0
15+0
15+0
15+0		 10
15
15
15		 78.312
65.530
59.800
71.516		 264,46255
237,23359
258,80914
230,61868
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 25+0
34+0
51+0
 25
9
11
 82.312
Dolmadı
Dolmadı
 256,18286
Dolmadı
Dolmadı
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Beşeri Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 47+0
47+0
38+0
44+0		 47
31
37
27		 88.466
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 243,86842
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 59+0
51+0
42+0
 59
51
42
 91.325
62.600
65.100
 238,23406
245,14578
244,71195
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 41+0
34+0

 41
34

 93.560
63.352

 233,92255
243,09138
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 29+0
29+0

 29
14

 99.137
Dolmadı

 223,26615
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Beşeri Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 10+0
9+0
5+0
4+0		 10
3
1
 99.769
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 222,07859
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 72+0
63+0
55+0
21+0		 72
63
55
21		 100.378
53.289
40.400
45.143		 220,91352
270,57893
316,59505
299,17711
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 20+0
8+0
13+0
 14
5
3
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK)
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 5+0
5+0
5+0
10+0		 5
2

 119.009
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 178,34855
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Beşeri Bilimler Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 10+0
6+0
10+0
2+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları: 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamaları

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