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Haberler Fotohaber İngilizce Kuş İsimleri - Duyulmamış, Farklı, Değişik, Anlamlı, Yabancı ve İngilizce Kuş İsmi Tavsiyeleri
Giriş Tarihi: 11.09.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:34

İngilizce Kuş İsimleri - Duyulmamış, Farklı, Değişik, Anlamlı, Yabancı ve İngilizce Kuş İsmi Tavsiyeleri

İngilizce kuş isimleri evinde kuş beslemek isteyenler için önemli bir araştırma konusudur. Birçok kuş sever evinde besleyeceği kuşları için İngilizce kuş ismi arayışına girebiliyor. İlgi çeken, farklı ve kuşlara yakışabilecek birçok isim bulunuyor. Klasik isimlerden sıkılan kişiler genelde yabancı kuş isimleri arasından seçim yapıyor. Evinizde kuş beslemek istiyorsanız duyulmamış, farklı, değişik, anlamlı, yabancı ve İngilizce kuş isimleri arasından seçim yapabilirsiniz.

İngilizce Kuş İsimleri - Duyulmamış, Farklı, Değişik, Anlamlı, Yabancı ve İngilizce Kuş İsmi Tavsiyeleri

İngilizce kuş isimleri kuş türleri için son derece idealdir. Bu isimlerden seçim yaparken mutlaka kuşların türlerine önem vermeniz gerekiyor. Papağan ve muhabbet kuşları için farklı isim önerileri bulunabiliyor. Bu bakımdan bir isim seçimi yaparken de kuşların renkleri ve boyutları önemlidir. Yabancı kuş isimleri içerisinde de hem dişi hem de erkek kuşlar için farklı isimler bulunuyor. Bu nedenle duyulmamış, farklı, değişik, anlamlı, yabancı ve İngilizce kuş isimleri sizler için araştırıldı ve paylaşıldı.

İngilizce Kuş İsimleri - Duyulmamış, Farklı, Değişik, Anlamlı, Yabancı ve İngilizce Kuş İsmi Tavsiyeleri

Değişik, Anlamlı ve En Güzel İngilizce Kuş İsimleri

Evinizde bakmak için bir kuş sahiplendiyseniz mutlaka bu kuşların güzel bir ismi olmalıdır. Sevimli ve bir o kadar da neşeli hayvanlar olan kuşlar için birçok isim alternatifi bulunuyor. Özellikle İngilizce isimler arasında kuşlarınıza verebileceğiniz çok çeşitli isimlerden bahsetmek mümkündür. Yabancı kuş isimleri arasında şunları saymak mümkün olabilir:

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İngilizce Kuş İsimleri - Duyulmamış, Farklı, Değişik, Anlamlı, Yabancı ve İngilizce Kuş İsmi Tavsiyeleri

  • Alice

  • Ares

  • Arthur

  • Arya

  • Aşil

  • Baron

  • Bella

  • Betty

  • Carlos

  • Casper

  • Chucky

  • Coco

  • Cookie

  • Hector

  • Herkül

  • Jack

  • Kont

  • Kuki

  • Lady

  • Lily

  • Linda

  • Lucky

  • Mia

  • Mira

  • Mişa

  • Misha

  • Oscar

Gibi isimlerden dilediğinizi seçebilirsiniz. Erkek veya dişi olması isimlere etki eden önemli faktörler arasında yer alıyor.

İngilizce Kuş İsimleri - Duyulmamış, Farklı, Değişik, Anlamlı, Yabancı ve İngilizce Kuş İsmi Tavsiyeleri

Duyulmamış, Farklı Yabancı Kuş İsimleri

Kuş isimleri içerisinde duyulmamış ve farklı olan birçok seçenek bulunuyor. Hangi kuş türü olursa olsun bu isimlerden kolaylıkla seçim yapabilirsiniz. Farklı ve İngilizce olan kuş isimlerinde şunlar da yer alıyor:

İngilizce Kuş İsimleri - Duyulmamış, Farklı, Değişik, Anlamlı, Yabancı ve İngilizce Kuş İsmi Tavsiyeleri
  • Zeyna
  • Zeus
  • Venüs
  • Tina
  • Tekila
  • Siva
  • Simba
  • Romeo
  • Rocky
  • Rex
  • Pasha
  • Paris
  • Panbo

Gibi isimler kuşlar için en ideal isimler arasında yer alıyor.

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