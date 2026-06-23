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Haberler Fotohaber İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası L Grubu
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:03

İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası L Grubu

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını galibiyetle kapatan iki dev ülkenin Boston Stadyumu'ndaki randevusu lideri belirleyecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın günü, başlama saati ve şifresiz yayın kanalı netleşti. Peki; İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası L Grubu

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde tüm hızıyla devam ederken, L Grubu'nda erken bir final niteliğindeki maç sahne alıyor. Turnuvaya muhteşem başlangıçlar yapan İngiltere ve Gana, gruptan çıkma ve liderlik koltuğunu sağlama alma adına kozlarını paylaşacak.

İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası L Grubu

İNGİLTERE - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçı kapsamında oynanacak olan İngiltere - Gana müsabakası 23 Haziran 2026 Salı günü (bugün) gerçekleşecek. Boston'daki ikonik Boston Stadyumu'nda (Gillette Stadium) oynanacak olan bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

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İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası L Grubu

İNGİLTERE - GANA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Dünya Kupası'nın Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, bu dev maçı futbolseverlerle buluşturuyor.

İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası L Grubu

ÜÇ ASLAN TURNUVAYA GOL YAĞMURUYLA BAŞLADI

İngiltere, 2026 Dünya Kupası açılış maçında Hırvatistan'ı 4-2 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olduğunu kanıtladı. Harry Kane liderliğindeki hücum hattıyla dikkat çeken İngilizler, Gana karşısında da galip gelerek iki maçta 6 puana ulaşmayı ve son 32 turunu garantilemeyi hedefliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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