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İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası L Grubu
Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:00
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 15:03
İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası L Grubu
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını galibiyetle kapatan iki dev ülkenin Boston Stadyumu'ndaki randevusu lideri belirleyecek. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın günü, başlama saati ve şifresiz yayın kanalı netleşti. Peki; İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?