İngiltere - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası L Grubu

ÜÇ ASLAN TURNUVAYA GOL YAĞMURUYLA BAŞLADI

İngiltere, 2026 Dünya Kupası açılış maçında Hırvatistan'ı 4-2 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olduğunu kanıtladı. Harry Kane liderliğindeki hücum hattıyla dikkat çeken İngilizler, Gana karşısında da galip gelerek iki maçta 6 puana ulaşmayı ve son 32 turunu garantilemeyi hedefliyor.