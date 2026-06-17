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İngiltere – Hırvatistan Maçı Canlı Yayın Bilgileri | Dünya Kupası İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:25
İngiltere – Hırvatistan Maçı Canlı Yayın Bilgileri | Dünya Kupası İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Böylece bugün gerçekleşecek olan İngiltere – Hırvatistan karşılaşması hakkında canlı yayın bilgileri, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar…