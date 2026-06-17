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Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:25

İngiltere – Hırvatistan Maçı Canlı Yayın Bilgileri | Dünya Kupası İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Böylece bugün gerçekleşecek olan İngiltere – Hırvatistan karşılaşması hakkında canlı yayın bilgileri, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar…

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İngiltere – Hırvatistan Maçı Canlı Yayın Bilgileri | Dünya Kupası İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ederken, turnuvanın en çok merak edilen karşılaşmalarından olan İngiltere - Hırvatistan maçı için geri sayım başladı. İngiltere ve Hırvatistan takımlarının karşı karşıya geleceği bu kritik müsabakaya dair canlı yayın bilgileri ve maçın saati futbolseverler için netleşti. Taraftarların heyecanla beklediği ve gruptaki liderlik koltuğunu doğrudan etkileyecek olan bu dev randevu hakkında detaylar ön plana çıktı.

İngiltere – Hırvatistan Maçı Canlı Yayın Bilgileri | Dünya Kupası İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman?

2026 FIFA DÜNYA KUPASI İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Futbol tarihinin en büyük organizasyonlarından olan 2026 FIFA Dünya Kupası ile L Grubu'nda İngiltere ve Hırvatistan maçı ön plana çıktı. İngiltere ve Hırvatistan karşılaşması; 17 Haziran 2026 Çarşamba günü, TSİ ile 23:00 saatinde Dallas Stadı'nda oynanacak.

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İngiltere – Hırvatistan Maçı Canlı Yayın Bilgileri | Dünya Kupası İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman?

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İngiltere - Hırvatistan mücadelesi, saat 23:00 itibarı ile TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler maç takibini rahatlıkla yapabilecek.

İngiltere – Hırvatistan Maçı Canlı Yayın Bilgileri | Dünya Kupası İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman?

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

BURAYA TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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