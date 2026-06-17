İngiltere – Hırvatistan Maçı Canlı Yayın Bilgileri | Dünya Kupası İngiltere – Hırvatistan maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ederken, turnuvanın en çok merak edilen karşılaşmalarından olan İngiltere - Hırvatistan maçı için geri sayım başladı. İngiltere ve Hırvatistan takımlarının karşı karşıya geleceği bu kritik müsabakaya dair canlı yayın bilgileri ve maçın saati futbolseverler için netleşti. Taraftarların heyecanla beklediği ve gruptaki liderlik koltuğunu doğrudan etkileyecek olan bu dev randevu hakkında detaylar ön plana çıktı.