İnstagram çöktü mü? WEB Instagram sayfa yüklenemedi hatası nedir, sorun düzeldi mi?

Bugün en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından instagram çöktü iddiaları ile araştırılıyor. Kullanıcılara göre; web'de sorun yaşadıklarını Twitter ve Facebook'ta yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Yaşanan sorun Twitter ve diğer mecralardan kullanıcılar tarafından paylaşılırken öte yandan bu sorun sonrası "İnstagram çöktü mü" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu problemle karşılaşanlar hatanın ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, İnstagram çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelir?