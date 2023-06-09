Sosyal medyada en çok kullanılan uygulama İnstagram çöktü mü sorusuna milyonlar yanıt aramaya başladı. Kullanıcılar 9 Haziran 2023 Cuma günü sabah saatlerinde 'Bir sorun var ve sayfa yüklenemedi' hatası ile karşı karşıya kaldılar. Çeşitli zamanlarda bu tip uygulamalara erişim sorunu yaşanabildiği gibi yaşanan bu sorunla beraber "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki İnstagram çöktü mü? WEB Instagram sayfa yüklenemedi hatası nedir, sorun düzeldi mi?