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Giriş Bilgilerini Silme - Instagram Giriş Bilgilerini Cihazdan Kaldır

Dünya üzerinde milyonlarca insana hizmet veren ve en çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alan üzerinde fotoğraf ve video paylaşımı, hikaye paylaşımı, anlık sohbet gibi birçok farklı özellik bulunuyor. Elektronik cihazların çok arttığı bu yıllarda Instagram'a birçok farklı cihazdan giriş yapılabiliyor ve bu durum da zaman zaman Instagram giriş bilgilerini cihazdan kaldırma gereksinimi duymamıza neden oluyor.

Instagram Giriş Bilgilerini Silme - Instagram Giriş Bilgilerini Cihazdan Kaldır

giriş bilgilerini silme işlemi özellikle bir daha silinecek cihazdan istenilen hesaba giriş yapılmayacaksa ya da hesap kullanılmayacaksa tercih ediliyor. Oldukça basit olan bu işlemi gerçekleştirmek için birkaç adımı takip etmek yeterli oluyor.

İnstagram giriş bilgilerini silme

İnstagram giriş bilgilerini cihazdan kaldırma işlemini gerçekleştirmek için uygulanması gereken adımlar oldukça basit. Öncelikle profilden ayarlar kısmına gelip tüm hesaplardan çıkış yap kısmına giriyorsunuz. Daha sonra bu ekranda karşınıza cihazda açık olan bütün hesaplar gelecektir. Hepsinin "giriş bilgilerini hatırla" çubuğu aktif olmaktadır. Bilgilerini silmek istediğiniz hesaplar için bu çubuğu kapatmanız hesaptan çıkış yaptığınızda Instagram giriş bilgilerini silme işlemi için yeterli olacaktır. Daha sonra giriş bilgilerini hatırla kısmını açık bıraktığınız hesaplara tekrar giriş yapabilirsiniz.

İnstagram hesabınızı silmek için İnstagram hesap silme linkine tıklayınız

Instagram Giriş Bilgilerini Silme - Instagram Giriş Bilgilerini Cihazdan Kaldır

İnstagram'da hesap ekledikten sonra nasıl silinir

hesabını silmek için öncelikle profilinizde bulunan ayarlar kısmına gelmeniz gerekiyor. Bu ekranda karşınıza çıkan güvenlik ve gizlilik sekmesine geldiğinizde alt tarafta hesabımı kapat kısmı çıkacaktır. Buradan gösterilen kutucukları doldurup işlemi onayladığınızda hesabınız silinmiş olacaktır.

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Instagram Giriş Bilgilerini Silme - Instagram Giriş Bilgilerini Cihazdan Kaldır

İnstagram giriş bilgileri nasıl silinir

İnstagram hatırlanan hesap kaldırma için tek yapmanız gereken bulunduğunuz cihazda açık olan bütün hesaplardan çıkış yapmak ve bu sırada giriş bilgilerinin silinmesini istediğiniz hesabın "Giriş Bilgilerini Hatırla" çubuğunu kapatmak. Böylece bu hesabın giriş bilgilerini cihazınız unutacaktır ve bir daha giriş yapmayacaktır. Bu işlemden sonra isterseniz bir de mobil bir cihazdaysanız ayarlardan uygulamalara girerek önbelleğini temizleyebilir; bilgisayardaysanız ise tarayıcınızın geçmişini ve giriş bilgilerini temizleyerek Instagram giriş bilgilerinin silindiğinden tam olark emin olabilirsiniz. Böylece hem cihazınızın önbelleğinde yer açılmış hem de bilgilerin silindiğinden emin olmuş olursunuz.

Instagram Giriş Bilgilerini Silme - Instagram Giriş Bilgilerini Cihazdan Kaldır
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