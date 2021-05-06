Instagram Giriş Bilgilerini Silme - Instagram Giriş Bilgilerini Cihazdan Kaldır

Instagram giriş bilgilerini silme işlemi özellikle bir daha silinecek cihazdan istenilen hesaba giriş yapılmayacaksa ya da hesap kullanılmayacaksa tercih ediliyor. Oldukça basit olan bu işlemi gerçekleştirmek için birkaç adımı takip etmek yeterli oluyor.

İnstagram giriş bilgilerini silme

İnstagram giriş bilgilerini cihazdan kaldırma işlemini gerçekleştirmek için uygulanması gereken adımlar oldukça basit. Öncelikle profilden ayarlar kısmına gelip tüm hesaplardan çıkış yap kısmına giriyorsunuz. Daha sonra bu ekranda karşınıza cihazda açık olan bütün hesaplar gelecektir. Hepsinin "giriş bilgilerini hatırla" çubuğu aktif olmaktadır. Bilgilerini silmek istediğiniz hesaplar için bu çubuğu kapatmanız hesaptan çıkış yaptığınızda Instagram giriş bilgilerini silme işlemi için yeterli olacaktır. Daha sonra giriş bilgilerini hatırla kısmını açık bıraktığınız hesaplara tekrar giriş yapabilirsiniz.

İnstagram hesabınızı silmek için İnstagram hesap silme linkine tıklayınız