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Kaydedilenler Toplu Silme - Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl Silinir?

Son yıllarda telefon kullanımının artması ile her şey teknolojik olarak ilerlemeye başladı. İnternet üzerinden profil oluşturarak fotoğraf paylaşma uygulaması olarak piyasaya süren üzerinden günümüzde birçok farklı işlem yapılabiliyor. Instagram'da beğenilen paylaşımları kaybetme özelliği bulunuyor. Instagram kaydedilenler toplu silme işlemi yapmak için ise birtakım adımlar izlemek gerekiyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2021 23:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 23:19
Instagram Kaydedilenler Toplu Silme - Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl Silinir?

Instagram Kaydedilenler Toplu Silme - Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl Silinir?

kaydedilenler arşivi nasıl silinir sorusu milyonlarca Instagram kullanıcısının aklını kurcalıyor. Instagram içerisinde beğenerek kaydedilenlere alınan fotoğrafları, videoları ve paylaşımları kaydedilenlerden kaldırmak için bazı işlemler yapmak gerekiyor. Bu işlemler sonrasında kaydedilenler kısmında bulunan paylaşımlar temizlenmiş oluyor.

Instagram Kaydedilenler Toplu Silme - Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl Silinir?

Instagram Kaydedilenler Toplu Silme - Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl Silinir?

Instagram kaydedilenler toplu silme

Instagram'da kaydedilen videolar nasıl silinir sorusunun cevabı da kaydedilenler silme sorusunun cevabı ile aynı. Instagram kaydedilenlerdeki paylaşımları toplu olarak temizlemek için Android ve IOS işletim sistemine sahip cihazlarda bazı adımları takip etmek gerekiyor.

IOS işletim sistemine sahip cihazlarda kaydedilenleri toplu silmek için öncelikle Instagram profil kısmına gitmek gerekiyor. Daha sonra bu sayfada sağ üst köşede yer alan üç nokta ya da üç çizgiye dokunarak karşınıza gelecek sekmeden "kaydedilenler" kısmına tıklamanız gerekiyor. Kaydedilenler kısmında klasörler yaratılabiliyor, bu sebeple "tüm gönderiler" butonuna tıklayarak bütün kaydedilen görüntülerin karşınıza gelmesini sağlamanız gerekiyor. Bu butona tıkladıktan sonra fotoğraf ve video olarak kaydettiğiniz bütün görüntüler karşınıza çıkıyor. Bu sayfanın da sağ üst köşesinde yer alan üç nokta kısmına tıklayarak karşınıza gelen sekmeden "seç…" butonuna dokunmanız gerekiyor. Bu butona bastıktan sonra bütün gönderileri seçerek Instagram kaydedilenler toplu silme işlemini tamamlayabiliyorsunuz. En son seçimi yapıp silme işlemine onay vererek işlemi bitiriyorsunuz.

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Instagram Kaydedilenler Toplu Silme - Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl Silinir?

Instagram Kaydedilenler Toplu Silme - Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl Silinir?

Android işletim sistemine sahip cihazlarda da aslında IOS'a benzer bir yol izleniyor. Yine profil kısmına gelerek sağ üst köşede bulunan üç noktaya tıklıyor, buradan kaydedilenlere geçiyorsunuz. Kaydedilenleri tüm gönderiler şeklinde karşınıza alarak toplu silme işlemini aktif ediyor ve kaydedilenleri toplu silme işlemini tamamlıyorsunuz.

Instagram Kaydedilenler Toplu Silme - Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl Silinir?

Instagram Kaydedilenler Toplu Silme - Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl Silinir?

Instagram arşiv silme

arşivindeki paylaşımları ya da hikayeleri silme için profilinize gidiyorsunuz. Sağ üst köşede bulunan üç nokta ya da üç çizgiye dokunuyorsunuz ve arşiv kısmına gidiyorsunuz. Arşive gittikten sonra silmek istediğiniz gönderiye dokunuyor ve "Sil" butonuna basıyorsunuz. Daha sonra silme işlemini onaylayarak süreci tamamlıyorsunuz.

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