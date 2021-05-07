Instagram Kaydedilenler Toplu Silme - Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl Silinir?

Instagram kaydedilenler toplu silme

Instagram'da kaydedilen videolar nasıl silinir sorusunun cevabı da Instagram kaydedilenler silme sorusunun cevabı ile aynı. Instagram kaydedilenlerdeki paylaşımları toplu olarak temizlemek için Android ve IOS işletim sistemine sahip cihazlarda bazı adımları takip etmek gerekiyor.

IOS işletim sistemine sahip cihazlarda kaydedilenleri toplu silmek için öncelikle Instagram profil kısmına gitmek gerekiyor. Daha sonra bu sayfada sağ üst köşede yer alan üç nokta ya da üç çizgiye dokunarak karşınıza gelecek sekmeden "kaydedilenler" kısmına tıklamanız gerekiyor. Kaydedilenler kısmında klasörler yaratılabiliyor, bu sebeple "tüm gönderiler" butonuna tıklayarak bütün kaydedilen görüntülerin karşınıza gelmesini sağlamanız gerekiyor. Bu butona tıkladıktan sonra fotoğraf ve video olarak kaydettiğiniz bütün görüntüler karşınıza çıkıyor. Bu sayfanın da sağ üst köşesinde yer alan üç nokta kısmına tıklayarak karşınıza gelen sekmeden "seç…" butonuna dokunmanız gerekiyor. Bu butona bastıktan sonra bütün gönderileri seçerek Instagram kaydedilenler toplu silme işlemini tamamlayabiliyorsunuz. En son seçimi yapıp silme işlemine onay vererek işlemi bitiriyorsunuz.