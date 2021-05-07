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Mesaj Silme - Instagram Mesajları (DM) Nasıl Silinir?

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi de . Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabildiği, yeni eklenen özellikler ile uzun videolar çekebildiği Instagram mesaj silme özelliği ile de kullanıcılarına yenilikler sunuyor. Takip ettiğimiz ve bizi takip eden kişiler ile konuşabildiğimiz Instagram mesajlarını silmek ise zaman zaman gerekli olabiliyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2021 23:21 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 23:23
Instagram Mesaj Silme - Instagram Mesajları DM Nasıl Silinir? tk1

Instagram Mesaj Silme - Instagram Mesajları (DM) Nasıl Silinir? tk1

, kullanıcılarına hikaye ekleme, fotoğraf ve video paylaşma özelliklerinin yanında anlık olarak sesli, görüntülü ya da metin yolu ile mesajlaşma, sohbet etme şansını da veriyor. Instagram, yeni eklediği özelliği ile gönderilen mesajları kendi sohbetimizden silmenin yanı sıra karşı tarafa iletilmeden ya da karşı taraf mesajı görmeden önce silerek gönderdiğimiz kişinin mesajı görmemesine de olanak sunuyor.

Instagram Mesaj Silme - Instagram Mesajları DM Nasıl Silinir? tk1

Instagram Mesaj Silme - Instagram Mesajları (DM) Nasıl Silinir? tk1

İnstagram mesaj silme

İnstagram'da gönderilen mesaj silinir mi sorusunun cevabı sosyal medya platformu 'ı kullanan birçok kişi tarafından araştırılıyor. Instagram üzerinde yapılan konuşmalardaki mesajları silmek için oldukça basit bir prosedürü izlemek yeterli. Mesajları silmek için direkt mesaj kutusuna girmek ve sohbeti silmek istediğimiz kullanıcının adının üzerine tıklamak yeterli. Bu uzun basma sonrasında karşımıza sil butonu çıkıyor. O butona tıklayarak bütün konuşma temizlenebiliyor.

İnstagram hesabınızı silmek için İnstagram hesap silme linkine tıklayınız

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Instagram Mesaj Silme - Instagram Mesajları DM Nasıl Silinir? tk1

Instagram Mesaj Silme - Instagram Mesajları (DM) Nasıl Silinir? tk1

Instagram'da mesaj silince karşı taraftan siliniyor mu

'da mesaj silince belli durumlarda karşı taraftan da mesaj siliniyor. Eğer bir kişi ile sohbet içerisindeyseniz ve mesajı attığınızda karşı taraf görürse ve silme işlemini bundan sonra yaparsanız karşı taraftan mesaj silinmiyor. Ancak eğer karşı taraf görmeden mesajı silerseniz karşı taraf yazdığınız mesajı göremiyor.

Karşı taraf mesajı görmeden gönderilen mesajı iptal etmek için direkt mesaj kutusuna geliyor ve mesajı silmek istediğiniz kullanıcı ile olan konuşmaya tıklıyorsunuz. Daha sonra silmek istediğiniz mesajın üzerine dokunduğunuzda karşınıza "Gönderimi İptal Et" isimli bir buton çıkıyor. Bu butonu onayladığınızda karşı taraf mesajı görmeden mesajı silebiliyorsunuz.

Instagram Mesaj Silme - Instagram Mesajları DM Nasıl Silinir? tk1

Instagram Mesaj Silme - Instagram Mesajları (DM) Nasıl Silinir? tk1

İnstagram mesajlarını toplu nasıl silebilir

mesajlarını toplu olarak silmek için direkt mesaj kutusuna gelip bütün konuşmasını silmek istediğiniz kişinin kullanıcı adına uzun basılı tuttuğunuzda karşınıza sohbeti sil butonu çıkacaktır. Bu butona tıklayarak mesajları toplu olarak silebilirsiniz.

İnstagram dm'de fotoğraf silme

Instagram dm üzerinden gönderdiğiniz mesajları karşı taraf görmediyse mesaj gönderimini iptal ederek silebilirsiniz. Aksi halde karşı tarafa ulaşan fotoğraflar maalesef silinemiyor.

İnstagram mesaj verilerini silme

Instagram mesaj verilerini silme instagram önbelleğini temizleme işlemi ile yapılabiliyor. Önbellek temizlemesi yapmak için telefonunuzun ayarlarından uygulamalara gidip Instagram'ı seçmek ve burada yer alan önbelleği temizle butonuna tıklamanız gerekiyor.

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