Instagram Mesaj Silme - Instagram Mesajları (DM) Nasıl Silinir? tk1
İnstagram mesajlarını toplu nasıl silebilir
Instagram mesajlarını toplu olarak silmek için direkt mesaj kutusuna gelip bütün konuşmasını silmek istediğiniz kişinin kullanıcı adına uzun basılı tuttuğunuzda karşınıza sohbeti sil butonu çıkacaktır. Bu butona tıklayarak mesajları toplu olarak silebilirsiniz.
İnstagram dm'de fotoğraf silme
Instagram dm üzerinden gönderdiğiniz mesajları karşı taraf görmediyse mesaj gönderimini iptal ederek silebilirsiniz. Aksi halde karşı tarafa ulaşan fotoğraflar maalesef silinemiyor.
İnstagram mesaj verilerini silme
Instagram mesaj verilerini silme instagram önbelleğini temizleme işlemi ile yapılabiliyor. Önbellek temizlemesi yapmak için telefonunuzun ayarlarından uygulamalara gidip Instagram'ı seçmek ve burada yer alan önbelleği temizle butonuna tıklamanız gerekiyor.