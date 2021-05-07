Instagram Mesaj Silme - Instagram Mesajları (DM) Nasıl Silinir? tk1

Instagram'da mesaj silince karşı taraftan siliniyor mu

Instagram'da mesaj silince belli durumlarda karşı taraftan da mesaj siliniyor. Eğer bir kişi ile sohbet içerisindeyseniz ve mesajı attığınızda karşı taraf görürse ve silme işlemini bundan sonra yaparsanız karşı taraftan mesaj silinmiyor. Ancak eğer karşı taraf görmeden mesajı silerseniz karşı taraf yazdığınız mesajı göremiyor.

Karşı taraf mesajı görmeden gönderilen mesajı iptal etmek için direkt mesaj kutusuna geliyor ve mesajı silmek istediğiniz kullanıcı ile olan konuşmaya tıklıyorsunuz. Daha sonra silmek istediğiniz mesajın üzerine dokunduğunuzda karşınıza "Gönderimi İptal Et" isimli bir buton çıkıyor. Bu butonu onayladığınızda karşı taraf mesajı görmeden mesajı silebiliyorsunuz.