İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu! MEB e okul ile bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs sınavı öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava katılım sağlamak isteyenler için geri sayım başladı. Bursluluk sınavı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav öncesi MEB duyuruları araştırılıyor. 2023 İOKBS sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu yanıt arıyor. Eylül ayında uygulanacak sınav öncesi tarihler yayında. Peki, bursluluk sınavı başvuru tarihi ne zaman? İşte, detaylar…