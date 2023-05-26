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Haberler Fotohaber İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu! MEB e okul ile bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 14:14

İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu! MEB e okul ile bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs sınavı öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava katılım sağlamak isteyenler için geri sayım başladı. Bursluluk sınavı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınav öncesi MEB duyuruları araştırılıyor. 2023 İOKBS sınav başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu yanıt arıyor. Eylül ayında uygulanacak sınav öncesi tarihler yayında. Peki, bursluluk sınavı başvuru tarihi ne zaman? İşte, detaylar…

İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu! MEB e okul ile bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı soruları yanıt arıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri başvuru dönemini beklerken Bakan Mahmut Özer'den kontenjan artırımı geldi. 30 binlik bir artış yaşayan kontenjanın ardından sınava ilgi de arttı. 2023 Bursluluk sınavı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. MEB e okul üzerinden araştırmalar hız kazandı. Peki, İOKBS sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu! MEB e okul ile bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

BAKAN MAHMUT ÖZER: KONTEJANI ARTIRDIK!

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık.

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İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu! MEB e okul ile bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."

İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu! MEB e okul ile bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

İOKBS BURSLULUK SINAVI 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı. İOKBS sınavı için başvurular Başvurular 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu! MEB e okul ile bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlıyor?

İOKBS BURSU NE KADAR?

Son yapılan zamla birlikte İOKBS burs tutarı 663 TL olmuştu. 2023 yılında İOKBS parası için henüz zam açıklaması bulunmuyor.

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