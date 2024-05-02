İOKBS SINAV SONUÇLARI TIKLA-SORGULA 2024: meb.gov.tr Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 02.05.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
12:43
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı son dakika için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi. Başarılı olan öğrencilere burs desteği sağlanacak İOKBS sınavı 21 Nisan Pazar günü 1 milyon 86 bin öğrencinin katılımı ile yapılmıştı. Türkiye genelinde yapılan sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, "İOKBS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar Mayıs ayında www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki, 2024 İOKBS bursluluk sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte MEB e-Okul ile bursluluk sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı.