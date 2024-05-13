Giriş Tarihi: 13.05.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
07:58
İOKBS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA ekranı 2024: MEB ile bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
İOKBS sınav sonuçları açıklandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 21 Nisan'da yapılan sınavların ardından sonuçlar için ÖSYM mayıs ayını işaret etmişti. Sınavda 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru yöneltilmişti. Peki, 2024 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte İOKBS sınav sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr ve tüm gelişmeler.