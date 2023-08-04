iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri ve renkleri neler? İşte tanıtım tarihi, özellikleri ve fiyatı!

iPhone 15 serisinin çıkış tarihi için geri sayım resmen başladı. Eylül ayına kısa süre kalırken iPhone 15 tanıtım tarihi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu noktada ise gözler Apple'dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Ürünlerin tanıtıldıktan kısa bir süre sonra satışa çıkması beklendiğinden iPhone 15 çıkış tarihi araştırılıyor. Bu noktada telefonun yeni modellerinin özellikleri, renklerini ve fiyatını öğrenmek isteyen teknoloji tutkunları, "iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; iPhone 15 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu? iPhone 14 özellikleri ve renkleri neler, fiyatı ne kadar? İşte iPhone 15 Pro/Pro Max çıkış tarihi ve diğer detaylar...