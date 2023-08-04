iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri ve renkleri neler? İşte tanıtım tarihi, özellikleri ve fiyatı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 15 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ağustos ayına girilmesiyle beraber iPhone 15 çıkış tarihi için araştırmalar hız kazandı. Lansman tarihi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılırken iPhone 15 serisinin resmi tanıtım tarihi için gözler Apple son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Telefon almak ya da telefonunu bir üst modele yükseltmek isteyen kullanıcılar, iPhone 15 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu sorularını gündemde tutuyor. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 ve iPhone 15 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikler neler? İşte iPhone 15 resmi tanıtım tarihi, özellikleri, renkleri ve Türkiye satış fiyatı hakkında merak edilenler…