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Haberler Fotohaber iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri ve renkleri neler? İşte tanıtım tarihi, özellikleri ve fiyatı!
Giriş Tarihi: 04.08.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 17:13

iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri ve renkleri neler? İşte tanıtım tarihi, özellikleri ve fiyatı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 15 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ağustos ayına girilmesiyle beraber iPhone 15 çıkış tarihi için araştırmalar hız kazandı. Lansman tarihi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılırken iPhone 15 serisinin resmi tanıtım tarihi için gözler Apple son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Telefon almak ya da telefonunu bir üst modele yükseltmek isteyen kullanıcılar, iPhone 15 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu sorularını gündemde tutuyor. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 ve iPhone 15 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikler neler? İşte iPhone 15 resmi tanıtım tarihi, özellikleri, renkleri ve Türkiye satış fiyatı hakkında merak edilenler…

iPhone 15 tanıtım tarihi için flaş iddia! iPhone 15 ne zaman çıkacak, hangi tarihte? Apple iPhone 15 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

iPhone 15 serisinin çıkış tarihi için geri sayım resmen başladı. Eylül ayına kısa süre kalırken iPhone 15 tanıtım tarihi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu noktada ise gözler Apple'dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Ürünlerin tanıtıldıktan kısa bir süre sonra satışa çıkması beklendiğinden iPhone 15 çıkış tarihi araştırılıyor. Bu noktada telefonun yeni modellerinin özellikleri, renklerini ve fiyatını öğrenmek isteyen teknoloji tutkunları, "iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; iPhone 15 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu? iPhone 14 özellikleri ve renkleri neler, fiyatı ne kadar? İşte iPhone 15 Pro/Pro Max çıkış tarihi ve diğer detaylar...

iPhone 15 tanıtım tarihi için flaş iddia! iPhone 15 ne zaman çıkacak, hangi tarihte? Apple iPhone 15 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

İPHONE 15 TANITIM TARİHİ SIZDIRILDI! İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yeni akıllı telefonları iPhone 15 serisi için geri sayım resmen başladı. Bugüne dek seriyle ilgili sayısız sızıntı ve rapor ortaya çıktı.

Son olarak iPhone 15 serisinin tanıtım tarihi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen 9to5Mac'e göre; dünyaca ünlü mobil operatörler çalışanlarından 13 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek büyük bir lansman nedeniyle izin almamalarını istedi.

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iPhone 15 tanıtım tarihi için flaş iddia! iPhone 15 ne zaman çıkacak, hangi tarihte? Apple iPhone 15 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Bu açıklama sonrası ise söz konusu etkinliğin iPhone lansmanları için genellikle eylül ayını tercih eden Apple'a ait olduğu öne sürüldü.

Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. Hatırlanacağı üzere iPhone 14 7 Eylül 2022, iPhone 13 ise 17 Eylül 2021 tarihinde tanıtılmıştı.

iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ancak Apple cephesinden henüz iPhone 15 serisinin tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Apple açıklaması geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

iPhone 15 tanıtım tarihi için flaş iddia! iPhone 15 ne zaman çıkacak, hangi tarihte? Apple iPhone 15 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

13 Eylül'de gerçekleştirileceği iddia edilen Apple lansmanında vitrine çıkacak tek ürünler iPhone 15 serisi olmayacak. Şirket, geçmişteki gibi Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2, yeni iMac, yeni AirPods ve çok daha fazlasını kullanıcıların beğenisine sunacak.

Apple'ın iPhone 15 serisini belirtilen 13 Eylül'de vitrine çıkarması durumunda ön siparişlerin 15 Eylül tarihinde başlaması ve bundan bir hafta sonra yani 22 Eylül'de de genel satışın başlaması bekleniyor.

Serinin ülkemizde de benzer tarihlerde raflardaki yerini alması bekleniyor.

iPhone 15 tanıtım tarihi için flaş iddia! iPhone 15 ne zaman çıkacak, hangi tarihte? Apple iPhone 15 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

İPHONE 15 DEĞİŞEN ÖZELLİKLER NELER OLACAK?

İddialara göre iPhone 15 serisi; iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden oluşacak.

iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.

Dört yeni model de Dynamic Island (Dinamik Ada) ve Lightning yerine USB-C bağlantı noktası özelliğine sahip olacak.

iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 Pro'da bulunan A16 Bionic çip tarafından desteklenecek.

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