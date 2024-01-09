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Haberler Fotohaber İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi 9 Ocak 2024 Bugün: İDO, BUDO ve Adalar deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 09:49

İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi 9 Ocak 2024 Bugün: İDO, BUDO ve Adalar deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu?

İptal olan seferler listesi 9 Ocak Salı günü için araştırılıyor. Yurt genelinde etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Marmara'da olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul ve Bursa'da yapılması planlanan bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferler açıklaması geldi. Peki; İDO, BUDO ve Adalar deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? İşte 9 Ocak 2024 İDO, BUDO ve Adalar iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi...

İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi 9 Ocak 2024 Bugün: İDO, BUDO ve Adalar deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu?

İDO, BUDO ve Adalar iptal olan seferler listesi Marmara'da etkisini gösteren fırtına ve kuvvetli yağış sonrası araştırılmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İstanbul Şehir Hatları'ndan da sefer iptal açıklaması geldi. Peki; İDO, BUDO ve Adalar deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? İşte 9 Ocak 2024 İDO, BUDO iptal olan feribot ve vapur seferler listesi sorgulama ekranı...

İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi 9 Ocak 2024 Bugün: İDO, BUDO ve Adalar deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu?

9 OCAK 2024 İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ || VAPUR VE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

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İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi 9 Ocak 2024 Bugün: İDO, BUDO ve Adalar deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu?

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal olan seferler şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi 9 Ocak 2024 Bugün: İDO, BUDO ve Adalar deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu?

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi 9 Ocak 2024 Bugün: İDO, BUDO ve Adalar deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu?

İstanbul Şehir Hatları iptal seferleri ise şunlar:

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Büyükada-Sedef Adası

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.

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