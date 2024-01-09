İptal olan vapur ve feribot seferleri listesi 9 Ocak 2024 Bugün: İDO, BUDO ve Adalar deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri iptal mi oldu?

Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
09:49
İptal olan seferler listesi 9 Ocak Salı günü için araştırılıyor. Yurt genelinde etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Marmara'da olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul ve Bursa'da yapılması planlanan bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferler açıklaması geldi. Peki; İDO, BUDO ve Adalar deniz otobüsü, vapur ve feribot seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? İşte 9 Ocak 2024 İDO, BUDO ve Adalar iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi...