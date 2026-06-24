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İSKİ 24-25 Haziran 2026 Su Kesintisi: İstanbul'daki ilçelerde sular ne zaman gelecek? 10 saat sürecek!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 22:28
İSKİ 24-25 Haziran 2026 Su Kesintisi: İstanbul'daki ilçelerde sular ne zaman gelecek? 10 saat sürecek!
İSKİ, İstanbul su kesintisi detaylarını paylaştı. Kağıthane-Bahçelievler tünel hattında gerçekleştirilecek olan kritik bağlantı çalışmaları sebebiyle 4 büyük ilçede 10 saat süreyle planlı su kesintisi uygulanacak. "25 Haziran Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde olacak?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...