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Haberler Fotohaber İSKİ 24-25 Haziran 2026 Su Kesintisi: İstanbul'daki ilçelerde sular ne zaman gelecek? 10 saat sürecek!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 22:28

İSKİ 24-25 Haziran 2026 Su Kesintisi: İstanbul'daki ilçelerde sular ne zaman gelecek? 10 saat sürecek!

İSKİ, İstanbul su kesintisi detaylarını paylaştı. Kağıthane-Bahçelievler tünel hattında gerçekleştirilecek olan kritik bağlantı çalışmaları sebebiyle 4 büyük ilçede 10 saat süreyle planlı su kesintisi uygulanacak. "25 Haziran Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde olacak?" soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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İSKİ 24-25 Haziran 2026 Su Kesintisi: İstanbul’daki ilçelerde sular ne zaman gelecek? 10 saat sürecek!

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Bahçelievler tünel hattında montaj ve bağlantı işlemleri ile bir çalışma gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Avrupa Yakası'nın en yoğun nüfuslu yerleşim yerlerindeki o ilçelerdeki musluklar geçici olarak akmayacak. Gece saatlerini kapsayacak şekilde planlanan ve tam 10 saat süreceği bildirilen kesinti nedeniyle, bölgedeki tüm vatandaşların hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.

İSKİ 24-25 Haziran 2026 Su Kesintisi: İstanbul’daki ilçelerde sular ne zaman gelecek? 10 saat sürecek!

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN KESİLECEK, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ genel müdürlüğü tarafından paylaşılan resmi planlama doğrultusunda, tünel hattı bağlantı çalışması nedeniyle yapılacak 10 saatlik su kesintisinin zaman detayları şu şekildedir:

Kesinti Başlangıç Tarihi ve Saati: 24 Haziran 2026 Çarşamba - Saat 21.00

Kesinti Bitiş Tarihi ve Saati: 25 Haziran 2026 Perşembe - Saat 07.00

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İSKİ 24-25 Haziran 2026 Su Kesintisi: İstanbul’daki ilçelerde sular ne zaman gelecek? 10 saat sürecek!

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

1. Bahçelievler İlçesi

Bahçelievler Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi

Çobançeşme Mahallesi

Fevzi Çakmak Mahallesi

Hürriyet Mahallesi

Kocasinan Merkez Mahallesi

Siyavuşpaşa Mahallesi

Soğanlı Mahallesi

Şirinevler Mahallesi

Yenibosna Merkez Mahallesi

Zafer Mahallesi

2. Bağcılar İlçesi

Fevzi Çakmak Mahallesi

Yıldıztepe Mahallesi

İnönü Mahallesi

Yenigün Mahallesi

Merkez Mahallesi

Çınar Mahallesi

Sancaktepe Mahallesi

Kemalpaşa Mahallesi

Yavuz Selim Mahallesi

Bağlar Mahallesi

15 Temmuz Mahallesi

Mahmutbey Mahallesi

Barbaros Mahallesi

Kazım Karabekir Mahallesi

İSKİ 24-25 Haziran 2026 Su Kesintisi: İstanbul’daki ilçelerde sular ne zaman gelecek? 10 saat sürecek!

3. Güngören İlçesi

Haznedar Mahallesi

Güven Mahallesi

Akıncılar Mahallesi

Mareşal Çakmak Mahallesi

Merkez Mahallesi

Güneştepe Mahallesi

4. Esenler İlçesi

Fatih Mahallesi

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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