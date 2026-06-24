İSKİ 24-25 Haziran 2026 Su Kesintisi: İstanbul’daki ilçelerde sular ne zaman gelecek? 10 saat sürecek!

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Bahçelievler tünel hattında montaj ve bağlantı işlemleri ile bir çalışma gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Avrupa Yakası'nın en yoğun nüfuslu yerleşim yerlerindeki o ilçelerdeki musluklar geçici olarak akmayacak. Gece saatlerini kapsayacak şekilde planlanan ve tam 10 saat süreceği bildirilen kesinti nedeniyle, bölgedeki tüm vatandaşların hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.