İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 Mart 2024 | Yağışlar azaldı! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

İSKİ baraj doluluk oranını her gün resmi internet sitesinde açıklıyor. Yaz aylarında ihtiyaç duyulan ve büyük önem arz eden doluluk oranı, kış ayında yağışlara bağlı olarak belli oluyor. 1 Mart 2024 itibarıyla baraj doluluk oranı güncellendi. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine ulaştı?