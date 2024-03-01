Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:22
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 Mart 2024 | Yağışlar azaldı! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı her gün açıklanıyor. İstanbullular az yağışlı bir Şubat ayını geride bıraktı. Bu durumda yaz ayı için önem arz eden doluluk oranları Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar başta olmak üzere merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi? İşte, 1 Mart 2024 İSKİ verileri ile güncel sonuçlar…