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Haberler Fotohaber İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 Mart 2024 | Yağışlar azaldı! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:22

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 Mart 2024 | Yağışlar azaldı! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı her gün açıklanıyor. İstanbullular az yağışlı bir Şubat ayını geride bıraktı. Bu durumda yaz ayı için önem arz eden doluluk oranları Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar başta olmak üzere merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine geldi? İşte, 1 Mart 2024 İSKİ verileri ile güncel sonuçlar…

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 Mart 2024 | Yağışlar azaldı! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

İSKİ baraj doluluk oranını her gün resmi internet sitesinde açıklıyor. Yaz aylarında ihtiyaç duyulan ve büyük önem arz eden doluluk oranı, kış ayında yağışlara bağlı olarak belli oluyor. 1 Mart 2024 itibarıyla baraj doluluk oranı güncellendi. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu, yüzde kaç seviyelerine ulaştı?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 Mart 2024 | Yağışlar azaldı! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 76,26 olarak kaydedildi.

Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,3 seviyesindeydi.

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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 Mart 2024 | Yağışlar azaldı! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

1 Mart 2024 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

  • Alibey Barajı yüzde 71,93
  • Büyükçekmece Barajı yüzde 73,26
  • Darlık Barajı yüzde 89,06
  • Istrancalar Barajı yüzde 54,67
  • Kazandere Barajı yüzde 60,44
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 Mart 2024 | Yağışlar azaldı! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
  • Elmalı Barajı yüzde 89,54
  • Ömerli Barajı yüzde 87,93
  • Pabuçdere Barajı yüzde 59,49
  • Sazlıdere Barajı yüzde 56,64
  • Terkos Barajı yüzde 73,53
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 Mart 2024 | Yağışlar azaldı! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
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