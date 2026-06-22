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Haberler Fotohaber İSKİ Su Kesintisi Duyurusu 23-24 Haziran 2026: İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek? 14 saat sürecek!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 20:21

İSKİ Su Kesintisi Duyurusu 23-24 Haziran 2026: İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek? 14 saat sürecek!

İSKİ, isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle İstanbul'da iki büyük ilçede uzun süreli planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Toplam 6 mahalleyi doğrudan etkileyecek ve 14 saat boyunca sürecek olan kesinti öncesinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için planlama yapılması ön plana çıktı. Peki zorunlu su kesintisi nerelerde yaşanacak? İşte İSKİ tarafından yayımlanan resmi açıklama doğrultusunda suların kesileceği mahallelerin listesi...

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İSKİ Su Kesintisi Duyurusu 23-24 Haziran 2026: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesilecek? 14 saat sürecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) milyonlarca aboneyi ilgilendiren kritik bir su kesintisi uyarısı yaptı. Kağıthane-Çeliktepe isale hattında gerçekleştirilecek olan bağlantı çalışmaları sebebiyle, şehrin yoğun nüfuslu iki ilçesinde geçici bir süreyle şebeke suyu tedariğine ara verilecek. Toplamda 14 saat boyunca devam etmesi öngörülen bu kesinti, hem evsel tüketimi hem de bölgedeki ticari işletmeleri doğrudan etkileyecek bir zaman dilimine yayılıyor. Hangi sokak ve mahallelerde muslukların akmayacağını merak eden vatandaşlar için İSKİ'nin güncel açıklaması açıklandı.

İSKİ Su Kesintisi Duyurusu 23-24 Haziran 2026: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesilecek? 14 saat sürecek!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ açıklamasına göre Kağıthane-Çeliktepe isale hattında gerçekleştirilecek olan bağlantı çalışmaları nedeniyle yaşanacak su kesintisi, 23 Haziran 2026 Salı saat 14.00 itibarıyla başlayacak. Yaklaşık 14 saat sürmesi öngörülen altyapı iyileştirmesinin ardından suların 24 Haziran 2026 Çarşamba saat 04.00'ten itibaren kademeli olarak verilmesi planlanıyor.

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İSKİ Su Kesintisi Duyurusu 23-24 Haziran 2026: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesilecek? 14 saat sürecek!

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

Kağıthane-Çeliktepe ana isale hattındaki boru hatlarının montajı esnasında su alamayacak olan ilçe ve mahalle sınırları netleşti. İSKİ'nin haritasına göre etkilenecek bölgeler şunlardır:

1. Kağıthane İlçesi

  • Merkez Mahallesi
  • Hamidiye Mahallesi
  • Yahya Kemal Mahallesi
  • Seyrantepe Mahallesi

İSKİ Su Kesintisi Duyurusu 23-24 Haziran 2026: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesilecek? 14 saat sürecek!

2. Sarıyer İlçesi

  • Ayazağa Mahallesi
  • Huzur Mahallesi
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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