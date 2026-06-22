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İSKİ Su Kesintisi Duyurusu 23-24 Haziran 2026: İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek? 14 saat sürecek!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 20:21
İSKİ Su Kesintisi Duyurusu 23-24 Haziran 2026: İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek? 14 saat sürecek!
İSKİ, isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle İstanbul'da iki büyük ilçede uzun süreli planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Toplam 6 mahalleyi doğrudan etkileyecek ve 14 saat boyunca sürecek olan kesinti öncesinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için planlama yapılması ön plana çıktı. Peki zorunlu su kesintisi nerelerde yaşanacak? İşte İSKİ tarafından yayımlanan resmi açıklama doğrultusunda suların kesileceği mahallelerin listesi...