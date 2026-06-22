İSKİ Su Kesintisi Duyurusu 23-24 Haziran 2026: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesilecek? 14 saat sürecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) milyonlarca aboneyi ilgilendiren kritik bir su kesintisi uyarısı yaptı. Kağıthane-Çeliktepe isale hattında gerçekleştirilecek olan bağlantı çalışmaları sebebiyle, şehrin yoğun nüfuslu iki ilçesinde geçici bir süreyle şebeke suyu tedariğine ara verilecek. Toplamda 14 saat boyunca devam etmesi öngörülen bu kesinti, hem evsel tüketimi hem de bölgedeki ticari işletmeleri doğrudan etkileyecek bir zaman dilimine yayılıyor. Hangi sokak ve mahallelerde muslukların akmayacağını merak eden vatandaşlar için İSKİ'nin güncel açıklaması açıklandı.