İSKİ Su Kesintisi Duyurusu: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesilecek? 10 saat sürecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) milyonlarca aboneyi ilgilendiren kritik bir su kesintisi uyarısı yaptı. Kurumdan yapılan resmi açıklamaya göre, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde yürütülecek bağlantı çalışmaları sebebiyle başlayacak olan kesinti 10 saat boyunca devam edecek. Böylece mağduriyet yaşanmaması adına su kesintisinden etkilenecek bölgelerdeki vatandaşların hazırlıklı olma durumu ön plana çıktı.