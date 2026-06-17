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Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:53

İSKİ Su Kesintisi Duyurusu: İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek? 10 saat sürecek!

İSKİ, İstanbul'da gerçekleştirilecek kritik bir altyapı çalışması nedeniyle 5 ilçedeki bazı mahallelerde geniş kapsamlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki zorunlu su kesintisi nerelerde yaşanacak? İşte İSKİ tarafından yayımlanan resmi açıklama doğrultusunda suların kesileceği mahallelerin listesi...

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İSKİ Su Kesintisi Duyurusu: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesilecek? 10 saat sürecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) milyonlarca aboneyi ilgilendiren kritik bir su kesintisi uyarısı yaptı. Kurumdan yapılan resmi açıklamaya göre, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde yürütülecek bağlantı çalışmaları sebebiyle başlayacak olan kesinti 10 saat boyunca devam edecek. Böylece mağduriyet yaşanmaması adına su kesintisinden etkilenecek bölgelerdeki vatandaşların hazırlıklı olma durumu ön plana çıktı.

İSKİ Su Kesintisi Duyurusu: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesilecek? 10 saat sürecek!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ açıklamasına göre Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle yaşanacak su kesintisi, 17 Haziran Çarşamba bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak. Yaklaşık 10 saat sürmesi öngörülen altyapı iyileştirmesinin ardından suların 18 Haziran Perşembe sabahı saat 07.00'den itibaren kademeli olarak verilmesi planlanıyor.

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İSKİ Su Kesintisi Duyurusu: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesilecek? 10 saat sürecek!

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?

İSKİ açıklaması kapsamda; Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

İSKİ Su Kesintisi Duyurusu: İstanbul’da hangi ilçelerde su kesilecek? 10 saat sürecek!

Su kesintisi yapılacak yerler şu şekilde:

"Fatih'te Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani, İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye, Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı mahalleleri. Eyüpsultan'da Defterdar ve Nişancı mahalleleriyle İETT Edirnekapı otobüs garajı ve çevresi. Bayrampaşa'da Merkez, Orta, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler'de Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi'nin bir kısmı."

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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