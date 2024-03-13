Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
11:49
İŞKUR'dan 117.012 personel işçi alımı... Branş, kontenjan ve başvuru şartları e-şubede yayında!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açık iş ilanları paylaşıldı. Özellikle zanaat bilgisi gerektiren branşlarda birçok ilanın yer aldığı sistemde ilköğretimden lisansa kadar eğitim seviyesinde personel alımı yapılıyor. Başvuracak adayların tek yapması gereken e-şube üzerinden bir kayıt oluşturmak. KPSS'li ve KPSS'siz pek çok ilan yayında. İşte, İŞKUR 117.012 personel işçi alımı başvuru detaylar...