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Haberler Fotohaber İŞKUR'dan 117.012 personel işçi alımı... Branş, kontenjan ve başvuru şartları e-şubede yayında!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:49

İŞKUR'dan 117.012 personel işçi alımı... Branş, kontenjan ve başvuru şartları e-şubede yayında!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açık iş ilanları paylaşıldı. Özellikle zanaat bilgisi gerektiren branşlarda birçok ilanın yer aldığı sistemde ilköğretimden lisansa kadar eğitim seviyesinde personel alımı yapılıyor. Başvuracak adayların tek yapması gereken e-şube üzerinden bir kayıt oluşturmak. KPSS'li ve KPSS'siz pek çok ilan yayında. İşte, İŞKUR 117.012 personel işçi alımı başvuru detaylar...

İŞKUR’dan 117.012 personel işçi alımı... Branş, kontenjan ve başvuru şartları e-şubede yayında!

İŞKUR 117.012 personel işçi alımında branşlar, kontenjanlar, başvuru şartları ve pek çok detay sistemdeki yerini aldı. İş arayan olarak kayıt açarak ilanları değerlendirecek adaylarda aranan şartlar meslek bazında değişiyor. Büro memuru, aşçı, temizlik görevlisi, bahçıvan, müşteri temsilcisi gibi alanlarda birçok ilan bulunuyor. İşte, İŞKUR iş ilanları...

İŞKUR’dan 117.012 personel işçi alımı... Branş, kontenjan ve başvuru şartları e-şubede yayında!

İŞKUR e-şube üzerinden açılacak iş arayan kaydıyla birlikte açık iş ilanları değerlendirilebiliyor. Güncel durumda tam 117 bin 12 kişilik personel alımı takip ediliyor.

Birçok şehirde ve branşta bulunan ilanlarda meslek bazlı şartlar aranıyor. İşte, detaylar:

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İŞKUR’dan 117.012 personel işçi alımı... Branş, kontenjan ve başvuru şartları e-şubede yayında!

Büro memuru, aşçı, temizlik görevlisi, bahçıvan, müşteri temsilcisi gibi bilinen branşların yanı sıra zanaat gerektiren işlerde de birçok atölye personeli aranıyor.

İlanın başvuru şartlarını taşımanız halinde ilgili ilana şu adımları tamamlayarak başvurabilirsiniz:

İŞKUR’dan 117.012 personel işçi alımı... Branş, kontenjan ve başvuru şartları e-şubede yayında!

İŞKUR kayıt ve başvuru adımları şöyle:

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

İŞKUR’dan 117.012 personel işçi alımı... Branş, kontenjan ve başvuru şartları e-şubede yayında!

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

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