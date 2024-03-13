İŞKUR’dan 117.012 personel işçi alımı... Branş, kontenjan ve başvuru şartları e-şubede yayında!

İŞKUR 117.012 personel işçi alımında branşlar, kontenjanlar, başvuru şartları ve pek çok detay sistemdeki yerini aldı. İş arayan olarak kayıt açarak ilanları değerlendirecek adaylarda aranan şartlar meslek bazında değişiyor. Büro memuru, aşçı, temizlik görevlisi, bahçıvan, müşteri temsilcisi gibi alanlarda birçok ilan bulunuyor. İşte, İŞKUR iş ilanları...