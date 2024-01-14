Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:50
İŞKUR 98 bin 908 açık iş ilanını paylaştı! İşte KPSS puanlı ve puansız işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 98 bin 908 işçi alımı kontenjanıyla sayısız iş ilanını paylaşıyor. Birçok branşta KPSS puanlı ve puansız başvuru fırsatı gündemde. Kendilerine uygun ilanı seçmek için e-şubeye yönelen adaylar başvuru şartları ve tarihleri noktasında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, satış danışmanı, depo görevlisi, aşçı, büro memuru, temizlikçi, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve iş ilanları…