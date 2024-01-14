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Haberler Fotohaber İŞKUR 98 bin 908 açık iş ilanını paylaştı! İşte KPSS puanlı ve puansız işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları
Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 11:50

İŞKUR 98 bin 908 açık iş ilanını paylaştı! İşte KPSS puanlı ve puansız işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 98 bin 908 işçi alımı kontenjanıyla sayısız iş ilanını paylaşıyor. Birçok branşta KPSS puanlı ve puansız başvuru fırsatı gündemde. Kendilerine uygun ilanı seçmek için e-şubeye yönelen adaylar başvuru şartları ve tarihleri noktasında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, satış danışmanı, depo görevlisi, aşçı, büro memuru, temizlikçi, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve iş ilanları…

İŞKUR 98 bin 908 açık iş ilanını paylaştı! İşte KPSS puanlı ve puansız işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

İŞKUR işçi alımı 98 bini aşmış durumda. Açık iş ilanlarının sayısının paylaşıldığı resmi sitede birbirinden farklı çalışma alanları bulunuyor. İş arayanlar personel alımı başvuru şartları, tarihleri, branş ve kotennjanları noktasında araştırmalara devam ediyor. İlanlar; ilkokul, ortaokul, üniversite mezunları için ayrı ayrı açılıyor. İlk etap sisteme kayıt olmak!

İŞKUR 98 bin 908 açık iş ilanını paylaştı! İşte KPSS puanlı ve puansız işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

Çeşitli kurum ve meslek alanlarında gerçekleştirilecek binlerce personel alımı yayında. İstenen branşa göre farklılık gösteren başvuru şartları ilanda adaylar ile buluşuyor. İlgili alımlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar İŞKUR e-şube girişini tamamlıyor ve iş arayışını aktif hale getiriyor.

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İŞKUR 98 bin 908 açık iş ilanını paylaştı! İşte KPSS puanlı ve puansız işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

İŞKUR kayıt ve başvuru adımları şöyle:

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

İŞKUR 98 bin 908 açık iş ilanını paylaştı! İşte KPSS puanlı ve puansız işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR 98 bin 908 açık iş ilanını paylaştı! İşte KPSS puanlı ve puansız işçi alımı başvuru şartları, tarihleri, branşları

İŞKUR'DA 98 BİN 908 AÇIK İŞ İLANI!

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için açık ilanlar üzerinde araştırma yapıyor. İŞKUR'da isterseniz kişisel bilgilerinize göre ilan araması yapabiliyor isterseniz açık ilanlar içinden uygun işi seçebiliyorsunuz.

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