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Haberler Fotohaber İslamın Şartları Nelerdir? Kısaca İslamın 5 Temel Şartı Ve Anlamları (Peygamber Efendimiz'in Hadisleri İle)
Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:11

İslamın Şartları Nelerdir? Kısaca İslamın 5 Temel Şartı Ve Anlamları (Peygamber Efendimiz'in Hadisleri İle)

İslamın şartları herkesin bilmesi ve yerine getirmesi gereken temel esaslardır. İslam, kelime olarak ''boyun eğmek, doğruya ve hakka uymak'' anlamlarını taşır. Allah (C.C) katında hak dinin islâm olduğu Kur'an-ı Kerim'de de belirtilmiştir. İslamın şartları nelerdir sorusu da birçok kişi tarafından araştırılırken, ilkokul derslerinde de ilk öğretilen konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İslamın şartları nelerdir ve İslamın şartı kaçtır sorularının en ayrıntılı cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, İslam'ın 5 temel şartı kısaca ve anlamları!

İslamın Şartları Nelerdir? Kısaca İslamın 5 Temel Şartı Ve Anlamları Peygamber Efendimiz’in Hadisleri İle

İslam'ın şartları nelerdir her ne kadar uygulanıyor olsa da birçok kişinin zaman zaman aklına takılan soru işaretlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de Allah (C.C.) katındaki hak din olarak belirtilen İslamın şartları herkesin bilmesi ve yerine getirmesi gereken önemli esaslardır. İslam'ın şartları ve anlamları ile ilgili en ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verdik. İslamın 5 temel şartı ve anlamları bu başlık altında yer alıyor.

İslamın Şartları Nelerdir? Kısaca İslamın 5 Temel Şartı Ve Anlamları Peygamber Efendimiz’in Hadisleri İle

İslamın Şartları Nelerdir?

  • Kelime-i Şehadet getirmek,
  • Namaz kılmak,
  • Oruç tutmak,
  • Zekat vermek,
  • Hacca gitmek.

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İslamın Şartları Nelerdir? Kısaca İslamın 5 Temel Şartı Ve Anlamları Peygamber Efendimiz’in Hadisleri İle

İslamın Şartları Ve Anlamları

İslam, boyun eğmek, doğruya ve hakka uymak anlamını taşır. Gönülden ve içtenlikle hiç kimse tarafından zorlanmadan Allah'a itaat etmektedir. O'na teslim olmak, emir ve yasaklarına mutlak boyun eğmektir. İslam dinine inanan kişilerin mutlaka uyması gereken temel esaslar mevcuttur. Bunlar; İslam'ın şartları olarak adlandırılmıştır. İslam'ın temel esasları olarak da belirtilen bu şartların yerine getirilmesi gerekir.

İslamın Şartları Nelerdir? Kısaca İslamın 5 Temel Şartı Ve Anlamları Peygamber Efendimiz’in Hadisleri İle

İslamın şartları ve anlamları şöyle;

Kelime-i Şehadet Getirmek

İslam dininin beş temel esasından birincisidir. Allah (C.C) katında başka hiçbir ilah bulunmadığına, Hz. Muhammed'in (s.a.s) O'nun kulu ve elçisi olduğuna inanmak, bunu sözle belirtmeyi ifade etmektir. Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür'' anlamına gelir.

İslamın Şartları Nelerdir? Kısaca İslamın 5 Temel Şartı Ve Anlamları Peygamber Efendimiz’in Hadisleri İle

Namaz Kılmak

İslam'ın beş temel şartından birisi de namaz kılmaktır. Müslümanlar için en önemli ibadetlerin başında yer alır. Dinin en temel direği olarak da adlandırılan namaz, herkesin bilmesi ve mutlak yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz, (sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı) ahiret hayatı başladığında ilk sorguya çekilecek konu olduğu belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de namaz kılmanın önemi birçok ayette apaçık belirtilmiştir.

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