Namaz Kılmak

İslam'ın beş temel şartından birisi de namaz kılmaktır. Müslümanlar için en önemli ibadetlerin başında yer alır. Dinin en temel direği olarak da adlandırılan namaz, herkesin bilmesi ve mutlak yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan beş vakit namaz, (sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı) ahiret hayatı başladığında ilk sorguya çekilecek konu olduğu belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de namaz kılmanın önemi birçok ayette apaçık belirtilmiştir.