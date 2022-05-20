İslamın şartları herkesin bilmesi ve yerine getirmesi gereken temel esaslardır. İslam, kelime olarak ''boyun eğmek, doğruya ve hakka uymak'' anlamlarını taşır. Allah (C.C) katında hak dinin islâm olduğu Kur'an-ı Kerim'de de belirtilmiştir. İslamın şartları nelerdir sorusu da birçok kişi tarafından araştırılırken, ilkokul derslerinde de ilk öğretilen konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İslamın şartları nelerdir ve İslamın şartı kaçtır sorularının en ayrıntılı cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, İslam'ın 5 temel şartı kısaca ve anlamları!