Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
15:42
İsmail Çiftçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
İsmail Çiftçioğlu hayatı ve kariyeri ile gündemin merak edilen isimleri arasında yerini aldı. Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında adım atan İsmail Çiftçioğlu, parti içerisinde birçok çalışma yürüttü. Peki; AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…