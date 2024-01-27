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Haberler Fotohaber İsmail Çiftçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi
Giriş Tarihi: 27.01.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 15:42

İsmail Çiftçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

İsmail Çiftçioğlu hayatı ve kariyeri ile gündemin merak edilen isimleri arasında yerini aldı. Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında adım atan İsmail Çiftçioğlu, parti içerisinde birçok çalışma yürüttü. Peki; AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…

İsmail Çiftçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

İsmail Çiftçioğlu hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile merak ediliyor. Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında adım atan İsmail Çiftçioğlu, parti içerisinde birçok çalışma yürüttü. Peki; İsmail Çiftçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasetçinin hayatına dair tüm merak edilenler…

İsmail Çiftçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU KİMDİR?

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Karşıyaka'da ikamet etmektedir. Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında adım atan İsmail Çiftçioğlu, parti içerisinde birçok çalışma yürüttü. İzmir'in köklü üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan İsmail Çiftçioğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler İlçe Başkan Yardımcısı olarak da görev aldı.

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İsmail Çiftçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu biyografisi, kariyeri, siyasi geçmişi

Mart 2018 ve Kasım 2020 yılları arasında 6. Dönem AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı olarak da hizmet verdi.Ortağı olduğu şirkette Genel Kordinatördür.

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