İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu siyasi kariyeri

İsmail İlhan Hatipoğlu Resmî Gazete 'de yürürlüğe girmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak yeni görevine başlıyor. Daha önce de Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli işlerde görev alan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan yardımcılıkları atama kararı sonrası yeni pozisyonunun başında olacak. Peki, İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi…