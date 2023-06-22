Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu siyasi kariyeri
Giriş Tarihi: 22.06.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:35

İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu siyasi kariyeri

Başkan Erdoğan'ın bakan yardımcılıkları atama kararları, Resmî Gazete 'de yayımlandı. Hazine ve Maiye Bakanlığı Bakan yardımcılığı pozisyonuna atanan İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. 1968 yılında Karaman'da dünyaya gelen İsmail Hatipoğlu daha önce de Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlenmişti. Peki, Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi ve siyasi kariyeri hakkında merak edilenler…

İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu siyasi kariyeri

İsmail İlhan Hatipoğlu Resmî Gazete 'de yürürlüğe girmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak yeni görevine başlıyor. Daha önce de Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli işlerde görev alan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan yardımcılıkları atama kararı sonrası yeni pozisyonunun başında olacak. Peki, İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu siyasi kariyeri ve biyografisi…

İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu siyasi kariyeri

İSMAİL İLHAN HATİPOĞLU BİYOGRAFİSİ

İsmail İlhan Hatipoğlu, 1968 yılında Karaman'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur.

1992-2000 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Gelirler Kontrolörü olarak görev yapmıştır. Ardından 2000-2003 yılları arasında başkontrolör olarak görevine devam etmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu siyasi kariyeri

Gelirler Genel Müdürlüğü'nde 2003-2005 yılları arasında daire başkanı, 2005-2007 yılları arasında Gelir İdaresi Daire Başkanı ve Gelirler Kontrolörleri Başkanı olarak görev yapmıştır. 2007-2009 yılları arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2009-2016 yılları arasında ise Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü olarak görev yapmış ve ardından Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanmıştır.

İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu siyasi kariyeri

Daha sonra İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.

SON DAKİKA