Giriş Tarihi: 22.06.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
10:35
İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu siyasi kariyeri
Başkan Erdoğan'ın bakan yardımcılıkları atama kararları, Resmî Gazete 'de yayımlandı. Hazine ve Maiye Bakanlığı Bakan yardımcılığı pozisyonuna atanan İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. 1968 yılında Karaman'da dünyaya gelen İsmail Hatipoğlu daha önce de Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlenmişti. Peki, Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi ve siyasi kariyeri hakkında merak edilenler…