İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

İspanya ve Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'na yükselmek için sahaya çıkacak.İspanya, H Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayarak Son 32 Turu'na yükseldi. Avusturya ise J Grubu'nda topladığı 4 puanla turnuvada yoluna devam etme hakkı elde etti. Los Angeles' ta oynanacak karşılaşmada turu geçen takım, sonraki aşamada hangi takımla mücadele edeceği merak konusu oldu.