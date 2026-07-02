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İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu
Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:04
İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu
Dünya Kupası'nda heyecan Son 32 Turu maçlarıyla devam ederken, İspanya ile Avusturya' karşı karşıya gelecek. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki ekibin karşılaşması öncesinde maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve oynanacağı stadyum merak ediliyor. Peki, İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair detaylar...