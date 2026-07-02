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Haberler Fotohaber İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu
Giriş Tarihi: 02.07.2026 09:04

İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

Dünya Kupası'nda heyecan Son 32 Turu maçlarıyla devam ederken, İspanya ile Avusturya' karşı karşıya gelecek. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki ekibin karşılaşması öncesinde maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve oynanacağı stadyum merak ediliyor. Peki, İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair detaylar...

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İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

İspanya ve Avusturya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'na yükselmek için sahaya çıkacak.İspanya, H Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayarak Son 32 Turu'na yükseldi. Avusturya ise J Grubu'nda topladığı 4 puanla turnuvada yoluna devam etme hakkı elde etti. Los Angeles' ta oynanacak karşılaşmada turu geçen takım, sonraki aşamada hangi takımla mücadele edeceği merak konusu oldu.

İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

İSPANYA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya-Avusturya maçı, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak.

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İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

İSPANYA-AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında oynanacak İspanya-Avusturya karşılaşması, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Mücadele, ABD'nin Inglewood kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak.

İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

İSPANYA-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Avusturya arasında oynanacak Dünya Kupası karşılaşmasının TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İspanya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu

İSPANYA-AVUSTURYA MAÇI HANGİ TURDA?

İspanya-Avusturya karşılaşması, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında yapılacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, Son 16 Turu'nda Portekiz-Hırvatistan eşleşmesinden gelecek rakibiyle mücadele edecek.

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