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Haberler Fotohaber İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası H Grubu
Giriş Tarihi: 15.06.2026 13:13 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 13:16

İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası H Grubu

2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında turnuvanın mutlak favorilerinden İspanya, tarihi bir başarıya imza atarak şampiyonaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin kilitlendiği dev mücadelenin tüm detayları, başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu. Peki; İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası H Grubu

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Son Avrupa şampiyonu unvanına sahip olan güçlü Boğalar, Atlanta Stadyumu'nda turnuvanın en büyük sürprizine imza atmak isteyen Afrika temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı başında yerler alındı.

İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası H Grubu

İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun perde açılış mücadelesi olan İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrindeki ünlü Atlanta Stadyumu'nda (Mercedes-Benz Stadium) gerçekleştirilecek olan bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak.

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İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası H Grubu

İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dünya çapında milyonlarca insanın takip ettiği bu dev turnuvanın Türkiye'deki resmi yayıncısı TRT oldu. Futbolseverler, İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasındaki bu tarihi randevuyu TRT 1 ekranlarından canlı izleyebilecek.

İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası H Grubu

H GRUBU İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

Maç Tarih / Saat (TSİ) Yer
İspanya - Yeşil Burun Adaları 15 Haziran 2026 - 19:00 Atlanta Stadyumu
Suudi Arabistan - Uruguay 16 Haziran 2026 - 01:00 Miami Stadyumu
İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası H Grubu
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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