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İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası H Grubu
Giriş Tarihi: 15.06.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 13:16
İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası H Grubu
2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında turnuvanın mutlak favorilerinden İspanya, tarihi bir başarıya imza atarak şampiyonaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin kilitlendiği dev mücadelenin tüm detayları, başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu. Peki; İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?