İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası H Grubu

İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dünya çapında milyonlarca insanın takip ettiği bu dev turnuvanın Türkiye'deki resmi yayıncısı TRT oldu. Futbolseverler, İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasındaki bu tarihi randevuyu TRT 1 ekranlarından canlı izleyebilecek.