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Haberler FotoHaber İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Hesaplama 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Ödeneği Nasıl Alınır, Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:08

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Hesaplama 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Ödeneği Nasıl Alınır, Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşı alma şartları birçok vatandaşın detaylı olarak bilgi sahibi olmak istediği bir konudur. Çalıştığı yerden kendi rızası halinde ayrılmak zorunda kalan kişiler işsizlik maaşı şartları maddelerine uygun ise belirli bir süre bu ücreti alabilecek. En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar sorusu da bu noktada akıllara gelirken, işsizlik maaşı hesaplama yapmak isteyenler de doğru yerdeler. 2022 İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği için başvuru işlemi, maaş sorgulama ile diğer tüm ayrıntılara aşağıda yer verdik. İşte, işsizlik maaşı hesaplama, alma şartları ile başvuru işlemleri için adımlar!

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Hesaplama 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Ödeneği Nasıl Alınır, Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşı için başvuru yapmayı düşünenlerin akıllarına ilk olarak şartların neler olduğu geliyor. İşsizlik maaşı şartları için uygun olup olmadığını bu başlık altında yer alan maddelere göre kontrol edebilirsiniz. İşsizlik maaşı başvurusu yapmak için ilk olarak çalıştığınız yerden kendi rızanız olmadan ayrılmak zorunda kalmış olmanız gerekmektedir. Peki, İşsizlik maaşı hesaplama ve alma şartları 2022 nelerdir? En düşük ve en yüksek İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, işsizlik maaşı ödeneği hesaplama, sorgulama ve başvuru işlemleri için tüm detaylar!

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Hesaplama 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Ödeneği Nasıl Alınır, Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

  • Kendi isteği dışında, herhangi bir kusuru olmadan işten ayrılmak zorunda kalma,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
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İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Hesaplama 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Ödeneği Nasıl Alınır, Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?

2022 İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu?

2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 lirayaydı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından yeni işsizlik maaşı ödenekleri de belli oldu. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Hesaplama 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Ödeneği Nasıl Alınır, Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?

İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı hesaplama işlemi sigortalı bir işçinin son dört aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurularak, günlük Ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. Öte yandan işsizlik maaşı damga vergisi haricinde bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Hesaplama 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Ödeneği Nasıl Alınır, Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?

İşsizlik Maaşı Başvuru Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı başvuru ekranına e devlet ekranından ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak işsizlik maaşı ödeneği için başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Tıklayınız

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Hesaplama 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Ödeneği Nasıl Alınır, Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?

İşsizlik Maaşı Sorgulama

İşsizlik maaşı için bir başvurunuz var ise ve maaş sorgulama işlemi yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak e devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Sorgulamak İçin Tıklayınız

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Hesaplama 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Ödeneği Nasıl Alınır, Ne Kadar Oldu, Kimler Alabilir?

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