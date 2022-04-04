İşsizlik maaşı alma şartları birçok vatandaşın detaylı olarak bilgi sahibi olmak istediği bir konudur. Çalıştığı yerden kendi rızası halinde ayrılmak zorunda kalan kişiler işsizlik maaşı şartları maddelerine uygun ise belirli bir süre bu ücreti alabilecek. En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar sorusu da bu noktada akıllara gelirken, işsizlik maaşı hesaplama yapmak isteyenler de doğru yerdeler. 2022 İŞKUR İşsizlik maaşı ödeneği için başvuru işlemi, maaş sorgulama ile diğer tüm ayrıntılara aşağıda yer verdik. İşte, işsizlik maaşı hesaplama, alma şartları ile başvuru işlemleri için adımlar!