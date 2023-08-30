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Haberler Fotohaber İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSER TAKVİMİ 2023 | İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri nerede, kimin konseri var?
Giriş Tarihi: 30.08.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:59

İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSER TAKVİMİ 2023 | İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri nerede, kimin konseri var?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl 101. Yıldönümünü kutluyor ve Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak bu özel günde birçok sanatçı konserleriyle sevdikleri ile buluşacak. ''İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri neler, kimin konseri var?'' soruları yanıt arıyor. İstanbul'un birçok ilçesinde düzenlenecek konserlerle şanlı zaferin coşkusu yaşanacak. 30 Ağustos konser takvimi 2023 gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların gündeminde. Ücretsiz konserler yayımlandı. İşte, İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri

İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSER TAKVİMİ 2023 | İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri nerede, kimin konseri var?

İstanbul 30 Ağustos konserleri gündemdeki yerini aldı. Şanlı zaferi kutlamak üzere sokaklarda olacak vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde etkinliklere katılacak. Bu özel gün için etkinlik takvimi çıkarıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri ile birçok ünlü isim ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. 30 Ağustos konser takvimi İstanbul için araştırılıyor. Vatandaşlar şimdiden planını yaptı. Peki, İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri neler, kimin konseri var? İşte, takvim...

İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSER TAKVİMİ 2023 | İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri nerede, kimin konseri var?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KONSERLERİ | İSTANBUL KONSER TAKVİMİ

Esenler Dörtyol Meydanı: Feride Hilal Akın (saat: 19:30) ve Emre Altuğ (saat 21:00) konseri

Tuzla Sahil Tören Alanı: Aydilge (saat 19:30) ve Özgün konseri (saat 21:99) düzenlenecek.

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İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSER TAKVİMİ 2023 | İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri nerede, kimin konseri var?

Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi: Burcu Güneş (21.00)

Esenyurt Marmarapark: Sakiler (20.30)

Beykoz Çayırı: Mehmet Erdem (19.00)

İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSER TAKVİMİ 2023 | İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri nerede, kimin konseri var?

Şişli Maçka Demokrasi Parkı: Oğuzhan Koç (21.00)

Başakşehir - Bahçeşehir Gölet: Gece Yolcuları (20.30)

Çatalca: Ekin Uzunlar (21.30)

Beşiktaş - Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı: Candan Erçetin (21.00)

İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSER TAKVİMİ 2023 | İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri nerede, kimin konseri var?

Avcılar - Ambarlı Sahil: Melek Mosso (21.00)

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi: Haluk Levent (20.00)

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