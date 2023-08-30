İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSER TAKVİMİ 2023 | İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri nerede, kimin konseri var?

Giriş Tarihi: 30.08.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:59

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl 101. Yıldönümünü kutluyor ve Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak bu özel günde birçok sanatçı konserleriyle sevdikleri ile buluşacak. ''İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri neler, kimin konseri var?'' soruları yanıt arıyor. İstanbul'un birçok ilçesinde düzenlenecek konserlerle şanlı zaferin coşkusu yaşanacak. 30 Ağustos konser takvimi 2023 gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların gündeminde. Ücretsiz konserler yayımlandı. İşte, İstanbul 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri…