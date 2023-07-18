İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 18.07.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 13:54

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, İstanbul Arel Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!