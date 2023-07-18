İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, İstanbul Arel Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI 2023
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (Burslu) (Burslu)
|SAY
|40
|501,85576
|14.578
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|6
|450,50647
|54.114
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|427,88097
|73.916
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|DİL
|8
|406,35441
|13.988
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|393,13455
|106.522
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|386,46385
|113.583
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|386,01935
|142.546
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|4
|378,90680
|121.970
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimarlık (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|372,91382
|128.973
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|6
|372,62381
|129.332
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turist Rehberliği (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|369,09352
|181.927
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji (Burslu) (Burslu)
|EA
|13
|366,98391
|94.159
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|3
|365,10114
|138.538
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|4
|360,91591
|46.749
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|7
|357,50822
|148.456
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|350,74280
|157.821
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|6
|348,77739
|66.635
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|340,82660
|269.794
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|5
|337,13180
|91.094
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|336,91698
|284.546
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|5
|333,26056
|100.797
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|5
|332,54042
|102.632
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|3
|332,38281
|186.999
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turist Rehberliği (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|332,30263
|303.218
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|332,17609
|187.375
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|5
|324,35020
|125.514
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|322,91627
|207.724
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uçak Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|322,51503
|347.384
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|5
|320,78331
|136.529
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|319,60362
|361.450
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|5
|318,49736
|213.113
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|6
|317,21465
|148.299
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|315,72047
|231.594
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|315,40501
|232.673
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|313,87179
|391.739
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|312,78735
|242.117
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|312,35259
|400.199
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|310,99680
|407.769
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|EA
|9
|309,99541
|252.265
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|308,28041
|234.723
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|30
|307,76104
|235.935
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|306,26162
|266.426
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Anestezi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|305,39143
|440.965
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|304,44439
|446.803
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|301,72113
|464.274
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|299,32250
|294.644
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|6
|298,86917
|296.611
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Anestezi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|298,00704
|489.177
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|297,80098
|490.523
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|297,62143
|302.049
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|295,34828
|507.485
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Adalet (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|293,92659
|517.570
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|292,44528
|528.235
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|291,43341
|535.714
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|291,12053
|538.079
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|289,07569
|553.719
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|288,65341
|343.111
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|288,51723
|557.984
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|288,46190
|284.929
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyoloji (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|288,27373
|344.930
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|287,97439
|562.083
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|21
|286,03850
|291.786
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) (Burslu) (Burslu)
|EA
|4
|285,70534
|357.388
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|284,97613
|585.775
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|17
|284,81023
|295.298
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|284,38126
|590.584
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|34
|284,18044
|297.144
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|283,61175
|298.774
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|25
|283,32949
|299.656
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|283,22599
|600.102
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Optisyenlik (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|281,60507
|613.480
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|281,55047
|613.965
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|281,51132
|614.300
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|279,35521
|632.489
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|52
|279,28679
|390.982
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|277,85159
|645.450
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|274,82403
|672.136
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|274,53915
|674.661
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|12
|273,94690
|680.015
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|273,71620
|682.158
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|5
|273,48967
|423.714
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|273,39206
|685.077
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronik Teknolojisi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|273,23892
|686.518
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|3
|272,83843
|427.562
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|55
|272,54600
|333.915
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|272,40204
|694.196
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|271,89646
|698.921
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|9
|270,19088
|714.943
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moda Tasarımı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|270,07421
|716.041
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Basım ve Yayım Teknolojileri (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|270,00427
|716.697
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|EA
|10
|269,70478
|446.674
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|268,08543
|735.077
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|267,34855
|742.208
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|6
|266,73399
|748.345
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|266,16586
|753.956
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|264,32169
|772.391
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|4
|263,62748
|779.358
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|260,91615
|807.356
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|259,98553
|817.278
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|3
|258,99056
|827.817
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Lojistik (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|257,92649
|839.291
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (Burslu)
|TYT
|11
|257,77986
|840.832
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dış Ticaret (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|257,25425
|846.380
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|256,59940
|853.613
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|254,93304
|871.826
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|52
|254,28333
|879.040
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme Yönetimi (Burslu) (Burslu)
|TYT
|7
|252,81421
|895.608
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|5
|251,73696
|907.917
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|43
|250,70534
|422.078
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Anestezi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|44
|248,17406
|948.798
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|64
|245,82787
|975.858
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) (Burslu)
|TYT
|8
|245,16845
|983.729
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|20
|244,28159
|630.047
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|241,06499
|1.032.497
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|16
|237,13758
|1.079.542
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|21
|236,40136
|603.594
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uçak Teknolojisi (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|9
|232,45816
|1.137.197
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İç Mimarlık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|47
|231,05034
|530.994
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|230,37092
|1.163.509
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|31
|229,51329
|541.473
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|49
|229,40189
|767.825
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|229,27261
|1.177.533
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|229,25361
|769.324
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|39
|226,22443
|1.217.516
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|43
|226,18779
|1.218.010
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|8
|224,05600
|1.246.259
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|223,49855
|706.336
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|222,88820
|1.261.826
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyoloji (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|21
|219,64142
|878.179
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|217,03120
|1.340.276
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|34
|216,50581
|644.490
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Lojistik Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|25
|216,49278
|913.305
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Aşçılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|216,26292
|1.350.643
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|17
|215,72757
|921.058
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|10
|215,62139
|922.091
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Anestezi (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|15
|214,06092
|1.380.798
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|21
|213,85304
|938.670
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|21
|213,15491
|944.438
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|21
|212,87949
|946.623
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|68
|212,76802
|1.398.387
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|DİL
|47
|212,31482
|77.471
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|211,41926
|795.104
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|21
|211,16776
|958.661
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|210,52115
|1.429.492
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|21
|209,70879
|967.026
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|209,16708
|804.126
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Gazetecilik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|30
|208,39301
|806.482
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|34
|208,18201
|807.010
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|207,71499
|1.469.028
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|27
|206,37461
|979.334
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|21
|206,02995
|980.182
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Adalet (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|205,32986
|1.502.962
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|25
|204,95051
|813.243
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turist Rehberliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|202,82298
|1.538.878
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|34
|202,75540
|985.418
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turist Rehberliği (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|202,49825
|1.543.463
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Anestezi (İÖ) (Ücretli) (Ücretli)
|TYT
|8
|202,03737
|1.550.222
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|59
|201,44252
|1.558.915
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|21
|200,93345
|987.417
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|197,07186
|1.620.139
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|34
|195,15412
|820.717
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mekatronik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|193,40851
|1.665.971
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Optisyenlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|193,26990
|1.667.545
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|190,64114
|1.694.383
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|190,48093
|1.695.755
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|10
|—
|—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|17
|—
|—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|37
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|20
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Dış Ticaret (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|26
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|29
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Lojistik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|51
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moda Tasarımı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|38
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|30
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|17
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|63
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|42
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|34
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|21
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|47
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|TYT
|25