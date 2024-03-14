Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
13:08
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 14 Mart 2024 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?
Hafta başından itibaren kent genelinde etkili olan yağışların ardından İstanbul barajlarının doluluk oranı merak edildi. Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki son durum İSKİ tarafından açıklanan verilere göre artış göstererek en yüksek orana ulaştı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir, yüzde kaç arttı? İşte İSKİ baraj doluluk oranları 14 Mart 2024