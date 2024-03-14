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Haberler Fotohaber İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 14 Mart 2024 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 13:08

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 14 Mart 2024 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

Hafta başından itibaren kent genelinde etkili olan yağışların ardından İstanbul barajlarının doluluk oranı merak edildi. Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki son durum İSKİ tarafından açıklanan verilere göre artış göstererek en yüksek orana ulaştı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir, yüzde kaç arttı? İşte İSKİ baraj doluluk oranları 14 Mart 2024

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 14 Mart 2024 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

14 Mart Baraj doluluk oranı İSKİ verileri ile belli oldu. Geçtiğimiz aylarda yüzde 16'lara kadar gerileyen İstanbul baraj doluluk oranları artış kaydediyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı 14 Mart 2024

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 14 Mart 2024 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 77.7 olarak kaydedildi. Son yağışlarla barajlar en yüksek seviyelerine ulaşılmış oldu.

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 14 Mart 2024 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

14 MART 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

14 Mart perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 77.7 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 14 Mart doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %87,69

Darlık Barajı: %86,3

Elmalı Barajı: %88,96

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 14 Mart 2024 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

Terkos Barajı: %78,78

Alibey Barajı: %70,11

Büyükçekmece Barajı: %74,55

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | İSKİ ile 14 Mart 2024 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

Sazlıdere Barajı: %58,15

Istrancalar Barajı: %77,28

Kazandere Barajı: %66,96

Pabuçdere: 62,16

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