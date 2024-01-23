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Haberler Fotohaber İstanbul hava durumu son dakika: AKOM ve Meteoroloji tahminleri ile İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 08:01

İstanbul hava durumu son dakika: AKOM ve Meteoroloji tahminleri ile İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporu ile 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken, kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olacağı belirtildi. Vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Bu noktada ise gözler megakente çevrildi. Metropol şehrin sakinleri ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusunu gündemde tutuyor. İstanbul kar yağışı tahminleri için Meteoroloji verileri yanı sıra AKOM son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. İşte son dakika İstanbul hava durumu MGM raporu ve detaylar...

İstanbul hava durumu son dakika: AKOM ve Meteoroloji tahminleri ile İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji'den 10 il için kar yağışı uyarısı geldi. Kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olabileceğine dikkat çekilirken vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Öte yandan AKOM, İstanbul'da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıklamıştı. Bu kış kara hasret kalan megakentliler "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu raporu kontrol ediliyor. İşte, MGM son dakika İstanbul hava durumu...

İstanbul hava durumu son dakika: AKOM ve Meteoroloji tahminleri ile İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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İstanbul hava durumu son dakika: AKOM ve Meteoroloji tahminleri ile İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

İstanbul hava durumu son dakika: AKOM ve Meteoroloji tahminleri ile İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul hava durumu son dakika: AKOM ve Meteoroloji tahminleri ile İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Siirt, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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