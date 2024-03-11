İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2024: Ramazan İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta? Ankara, İzmir iftar saati ve il il sahur saatleri

EN UZUN VE EN KISA ORUÇ HANGİ İLLERDE TUTULACAK?
11 Mart Pazartesi gecesi milyonlarca kişi ilk oruç için sahurunu yaparak iftar vakti için bekleyişe geçti. En uzun ve en kısa oruç tutacak iller ise merak konusu oldu. Ramazan ayının birinci gününde ilk imsak 04:52'de Iğdır'da olacak. Son imsak vakti ise 06:02'de Çanakkale'de yapılacak.
Buna göre; ilk iftar 18:13'te Iğdır'da son iftar 19:24'te Çanakkale'de yapılacak.
En kısa oruç tutulan iller: Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop (13 saat 23 dakika)
En uzun oruç tutulan iller: Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van (13 saat 20 dakika)