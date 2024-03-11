İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2024: Ramazan İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta? Ankara, İzmir iftar saati ve il il sahur saatleri

''On bir ayın sultanı'' olarak adlandırılan Ramazan ayının ilk sahuru dün gece yapılarak iftar vakti için geri sayım başladı. Diyanet'ten yayınlanan 30 günlük İmsakiye takvimi ile iftar saat kaçta sorusu tüm iller için yanıt buldu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar saati ve il il iftar saatleri sabah.com.tr'de. İşte, Ramazan İmsakiye 2024 ile İstanbul iftar vakti…

İL İL İMSAKİYE 2024: İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İstanbul iftar saati başta olmak üzere tüm iller için iftar vakitleri belli oldu. Diyanet'in yayımladığı imsakiye takvimine göre ilk iftar vakti şöyle;