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Haberler Fotohaber İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2024: Ramazan İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta? Ankara, İzmir iftar saati ve il il sahur saatleri
Giriş Tarihi: 11.03.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:16

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2024: Ramazan İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta? Ankara, İzmir iftar saati ve il il sahur saatleri

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının gelişi bu yıl da büyük sevinç ve heyecan ile karşılandı. Milyonlarca kişi farz olan oruç ibadeti yerine getirmek için sahura kalktı ve iftar vakti için geri sayıma başladı. ''İftar saat kaçta'' bu noktada akıllardaki en önemli soru işareti oldu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere tüm iller için iftar saatleri ise belli oldu. İstanbul'da iftar saati ve sahur vakti kaçta? Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da iftar vakti ne zaman? İşte, İmsakiye 2024 takvimi ile il il iftar saatleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2024: Ramazan İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta? Ankara, İzmir iftar saati ve il il sahur saatleri

''On bir ayın sultanı'' olarak adlandırılan Ramazan ayının ilk sahuru dün gece yapılarak iftar vakti için geri sayım başladı. Diyanet'ten yayınlanan 30 günlük İmsakiye takvimi ile iftar saat kaçta sorusu tüm iller için yanıt buldu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Antalya iftar saati ve il il iftar saatleri sabah.com.tr'de. İşte, Ramazan İmsakiye 2024 ile İstanbul iftar vakti

İL İL İMSAKİYE 2024: İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İstanbul iftar saati başta olmak üzere tüm iller için iftar vakitleri belli oldu. Diyanet'in yayımladığı imsakiye takvimine göre ilk iftar vakti şöyle;

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2024: Ramazan İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta? Ankara, İzmir iftar saati ve il il sahur saatleri

EN UZUN VE EN KISA ORUÇ HANGİ İLLERDE TUTULACAK?

11 Mart Pazartesi gecesi milyonlarca kişi ilk oruç için sahurunu yaparak iftar vakti için bekleyişe geçti. En uzun ve en kısa oruç tutacak iller ise merak konusu oldu. Ramazan ayının birinci gününde ilk imsak 04:52'de Iğdır'da olacak. Son imsak vakti ise 06:02'de Çanakkale'de yapılacak.

Buna göre; ilk iftar 18:13'te Iğdır'da son iftar 19:24'te Çanakkale'de yapılacak.

En kısa oruç tutulan iller: Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop (13 saat 23 dakika)

En uzun oruç tutulan iller: Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van (13 saat 20 dakika)

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İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2024: Ramazan İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta? Ankara, İzmir iftar saati ve il il sahur saatleri

ANKARA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Ankara İftar Vakti: 18:58

Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:36

Ankara Teravih Namazı Vakti: 20:22

Ankara 30 Günlük İmsakiye Takvimi İçin Tıklayın

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2024: Ramazan İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta? Ankara, İzmir iftar saati ve il il sahur saatleri

İZMİR İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

İzmir İftar Vakti: 19:21

İzmir Sahur (İmsak) Vakti: 06:01

İzmir Teravih Namazı Vakti: 20:37

İzmir 30 Günlük İmsakiye Takvimi İçin Tıklayın

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2024: Ramazan İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta? Ankara, İzmir iftar saati ve il il sahur saatleri

İSTANBUL İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

İstanbul İftar Vakti: 19:13

İstanbul Sahur (İmsak) Vakti: 05:51

İstanbul Teravih Namazı Vakti: 20:32

İstanbul 30 Günlük İmsakiye Takvimi İçin Tıklayın

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