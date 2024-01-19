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Haberler Fotohaber Ak Parti İstanbul İlçeleri Belediye Başkan adayları açıklanıyor! İstanbul'da hangi ilçede, kim aday olacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 16:43

Ak Parti İstanbul İlçeleri Belediye Başkan adayları açıklanıyor! İstanbul'da hangi ilçede, kim aday olacak?

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçim öncesi ilçelerin belediye başkan adayları da merak konusu oldu. Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasının ardından Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Esenler, Başakşehir, Ümraniye, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kadıköy, Beylikdüzü ve diğer ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu akıllara geliyor. İşte tüm detaylar…

Ak Parti İstanbul İlçeleri Belediye Başkan adayları açıklanıyor! İstanbul’da hangi ilçede, kim aday olacak?

Büyükşehir, il, ilçe, köy ve mahalle muhtarlarının seçileceği yerel seçimde geri sayım başladı. İller kadar ilçelerin de önemli olduğu süreçte aday listeleri takip ediliyor. Özellikle İstanbul ilçe belediye başkanları en çok araştırılanlar arasında. Bu noktada Avcılar, Fatih, Bayrampaşa, Sarıyer, Kartal, Sancaktepe, Ataşehir, Bakırköy, Eyüp, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Çekmeköy gibi ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu gündemde. İşte, tüm merak edilenler…

Ak Parti İstanbul İlçeleri Belediye Başkan adayları açıklanıyor! İstanbul’da hangi ilçede, kim aday olacak?

AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLUYOR!

Ak Parti İstanbul ilçe belediye başkan aday listesi 20 Ocak Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de belli oluyor. İBB başkan adayı Murat Kurum'un liderliğindeki toplantıyla birlikte 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçede isimler ortaya çıkıyor.

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Ak Parti İstanbul İlçeleri Belediye Başkan adayları açıklanıyor! İstanbul’da hangi ilçede, kim aday olacak?

AK PARTİ İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM: 3 TEMEL GÜNDEMİM VAR!

Ak Parti İBB adayı Murat Kurum, seçimde 3 temel gündemi olduğunu aktardı:

"Bu şehrin adayı olarak 'Ekonomide lider İstanbul' diyerek sorumluluğu üstlendiğim 3 temel gündemim var. Birincisi kalıcı istihdam, ikincisi güçlü bir ticaret, güçlü ticaretin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üçüncü başlığımız da şu, toplumsal refahı arttıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar, işin özü bu."

Ak Parti İstanbul İlçeleri Belediye Başkan adayları açıklanıyor! İstanbul’da hangi ilçede, kim aday olacak?

"Bu güçlü şehrin ticaretini, sanayisini, üretim odaklı desteklemeye, istihdamını arttıracak girişimlere de yardımcı olacağız, destek vereceğiz. Bir masa etrafında oturacağız, masa etrafında karar alacağız ve sadece bu konuyla ilgileneceğiz. Sadece İstanbul'un geleceğiyle ilgileneceğiz. İstanbul'un dinamikleriyle bu sorunlarımızı bir bir çözmek için gerekli iradeyi hep birlikte ortaya koyacağız. Tabii toplumsal refahın arttırılması için iş insanlarımızla, sanayicilerimizle belli aralıklarla da görüşmelerimizi yapmaya devam edeceğiz."

Ak Parti İstanbul İlçeleri Belediye Başkan adayları açıklanıyor! İstanbul’da hangi ilçede, kim aday olacak?

AK PARTİ'NİN BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI AÇIKLANDI!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen aday tanıtım toplantılarının ilki 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre merkezinde gerçekleşti ve 15'i büyükşehir 26 belediye başkan adayı açıklandı. Daha sonra 18 Ocak'ta Ankara ATO Kongre Merkezi'nde 48 adayın daha isimleri paylaşıldı.

Böylece Ak Parti'de il adayları tamamlandı.

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