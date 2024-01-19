Giriş Tarihi: 19.01.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
16:43
Ak Parti İstanbul İlçeleri Belediye Başkan adayları açıklanıyor! İstanbul'da hangi ilçede, kim aday olacak?
Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı seçim öncesi ilçelerin belediye başkan adayları da merak konusu oldu. Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasının ardından Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Esenler, Başakşehir, Ümraniye, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kadıköy, Beylikdüzü ve diğer ilçelerin belediye başkan adayları kim oldu sorusu akıllara geliyor. İşte tüm detaylar…