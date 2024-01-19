Ak Parti İstanbul İlçeleri Belediye Başkan adayları açıklanıyor! İstanbul’da hangi ilçede, kim aday olacak?

"Bu güçlü şehrin ticaretini, sanayisini, üretim odaklı desteklemeye, istihdamını arttıracak girişimlere de yardımcı olacağız, destek vereceğiz. Bir masa etrafında oturacağız, masa etrafında karar alacağız ve sadece bu konuyla ilgileneceğiz. Sadece İstanbul'un geleceğiyle ilgileneceğiz. İstanbul'un dinamikleriyle bu sorunlarımızı bir bir çözmek için gerekli iradeyi hep birlikte ortaya koyacağız. Tabii toplumsal refahın arttırılması için iş insanlarımızla, sanayicilerimizle belli aralıklarla da görüşmelerimizi yapmaya devam edeceğiz."