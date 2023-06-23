LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2023: Fen, İmam Hatip, Anadolu LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

LGS tercih süreci için geri sayım resmen başladı. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından LGS İstanbul lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Puanlarına göre tercih yapacak olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına hız kazandırdı. İstanbul'daki okulların yüzdelik dilimleri ve taban puanları tercihlerden hemen önce inceleniyor. Özellikle Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanıyor. İşte, MEB ile LGS 2023 İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları ve merak edilenler...