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Haberler Fotohaber LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2023: Fen, İmam Hatip, Anadolu LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 23.06.2023 23:02 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 23:02

LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2023: Fen, İmam Hatip, Anadolu LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

LGS tercih süreci için geri sayım resmen başladı. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından LGS İstanbul lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Puanlarına göre tercih yapacak olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına hız kazandırdı. İstanbul'daki okulların yüzdelik dilimleri ve taban puanları tercihlerden hemen önce inceleniyor. Özellikle Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanıyor. İşte, MEB ile LGS 2023 İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları, kontenjanları ve merak edilenler...

İstanbul lise taban puanları 2023: İstanbul Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS tercihleri için geri sayım bugün itibarıyla başladı. 4 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçları son dakika açıklandı. Elde ettikleri puanları öğrenen öğrenciler, liselerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını araştırmaya koyuldu. Lise için en çok tercih edilen iller arasında, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul yer alıyor. Bu noktada ise "İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu tercih yapacak öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları 2023 listesi ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...

İstanbul lise taban puanları 2023: İstanbul Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

2023 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonuçları, 23 Haziran 2023 Cuma günü itibarıyla açıklandı.

Adaylar, LGS sınav sonuçlarına "sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilir.

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İstanbul lise taban puanları 2023: İstanbul Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

2023 LGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU! LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran 2023 Pazartesi günü yayınlanacak.

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. LGS tercihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarihlerde başlayacak.

Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları bilgisi MEB kılavuzuyla yayınlanıyor. 2023 yılına ait LGS taban ile tavan puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı.

İstanbul lise taban puanları 2023: İstanbul Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu E-Okul üzerinden erişime açıldığında site linki haberimizde yer alacak.

Tercih sürecinde bir değişiklik olmadığını söyleyen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler. Tercih sürecinde hem tercih robotlarımız hem tercih rehberlerimiz okullarımızda da gençlerimize, çocuklarımıza rehberlik etmeye çalışacaklar; tercihlerinde kendilerine yardımcı olacaklar.'' açıklamasında bulundu.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul lise taban puanları 2023: İstanbul Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2022

İstanbul merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç İstanbul lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. 4 Haziran'da sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. İstanbul ve 39 ilçesindeki liselerin taban puanları haberimizde.

İşte 2022 yılına ait İstanbul liselerin taban ve tavan puanları...

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