LGS İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2023: Fen, İmam Hatip, Anadolu LGS İstanbul Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları

LGS tercihleri için geri sayım bugün itibarıyla başladı. 4 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçları son dakika açıklandı. Elde ettikleri puanları öğrenen öğrenciler, liselerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını araştırmaya koyuldu. Lise için en çok tercih edilen iller arasında, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul yer alıyor. Bu noktada ise "İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu tercih yapacak öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS İstanbul Lise taban puanları 2023 listesi ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler...