Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Medeniyet üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:16

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Medeniyet üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Medeniyet üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan devlet üniversitelerinden biri olan Medeniyet üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Medeniyet üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Medeniyet üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Medeniyet üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2023 Medeniyet üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları merak ediliyor. En güncel Medeniyet üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylara sabah.com.tr üzerinden erişim sağlanıyor. Medeniyet üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte, tüm merak edilenler…

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Medeniyet üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 180+5
170+5
160+4
140+4		 185
175
164
144		 10.788
8.512
7.270
7.013		 511,40545
459,74713
515,99207
499,87966
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 31.407
26.845
25.200
22.551		 480,45790
422,41630
486,05231
463,31119
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
60+2
50+2		 72
72
62
52		 43.992
50.828
53.600
57.467		 464,79629
391,29135
451,03274
409,55085
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1

1
1		 48.413
Dolmadı
13.500
27.718		 459,50317
Dolmadı
503,61735
454,25160
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 73.208
79.628
79.200
80.870		 431,70535
361,21753
421,75781
380,51425
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Medeniyet üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 65+2
60+2
60+2
60+2		 67
62
62
62		 74.632
76.034
74.800
72.306		 430,22739
364,67123
426,74272
390,57540
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 88.858
81.495
76.500
86.849		 415,89598
359,37510
424,76724
373,77568
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 95.530
98.380
114.000
124.995		 409,67787
344,54675
385,33208
338,79271
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Biyomühendislik
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 120.915
129.296
133.000
158.129		 387,39228
320,86247
369,17681
316,34687
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 140.621
128.672
127.000
132.325		 372,47755
321,26769
374,01606
333,27916
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 169.959
148.373
122.000
95.619		 353,51755
308,64313
378,62607
364,81019
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 189.963
225.810
211.000
218.890		 342,34514
271,60052
319,16019
287,04598
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 197.247
210.242
168.000
163.293		 338,64612
277,83826
343,88554
313,36082
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		 Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
25+1
25+1		 31
31
24
19		 254.288
289.403
Dolmadı
Dolmad		 313,71196
250,76099
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 280.656
324.938
187.000
128.866		 304,30594
241,35968
332,06469
335,87158
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 190+5
180+5
160+4
150+4		 195
185
164
154		 17.312
21.937
11.400
17.067		 430,65047
374,66912
432,12624
411,24988
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 55.868
58.666
36.700
44.096		 400,98325
342,62830
399,60762
382,83664
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 30+1


 31


 109.819


 374,53490
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 116.100
87.068
61.600
65.444		 371,87078
326,44990
383,65811
367,60816
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 161.317
176.015
172.000
174.345		 354,96045
292,16526
334,55653
317,79497
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 176.157
185.592
180.000
 350,06189
289,39471
331,79029
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 194.601
198.361
157.000
144.649		 344,42007
285,86635
340,11191
328,40758
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 195.666
214.399
215.000
 344,10497
281,73201
320,53594
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 215.828
232.393
177.000
157.941		 338,47642
277,34425
332,74050
323,44457
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 221.036
246.566
244.000
246.427		 337,08908
274,08525
312,24486
297,25069
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 237.667
258.673
238.000
232.928		 332,87771
271,50311
313,73691
300,59835
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 240.425
247.793
211.000
172.201		 332,23466
273,81541
321,72363
318,50831
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 267.523
289.929
227.000
229.630		 325,92152
265,27363
317,05144
301,46542
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 270.211
300.042
295.000
 325,31910
263,36390
299,02530
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 339.851
331.640
263.000
221.915		 311,49279
257,80277
306,97522
303,52958
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 371.668
371.210
317.000
296.932		 306,02676
251,49831
294,16342
285,86234
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 399.039
433.559
426.000
419.539		 301,64966
242,61458
273,03046
264,46095
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 422.575
428.915
347.000
388.372		 298,12516
243,22798
287,70575
269,23479
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 469.736
504.501
424.000
420.178		 291,44086
233,64698
273,32159
264,36342
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Bilim Tarihi
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 506.082
538.185
501.000
517.532		 286,74661
228,87994
261,24380
251,33848
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0
2+0

 1


 1.263.950
Dolmadı

 221,69887
Dolmadı
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 12.392
11.506
9.900
10.139		 437,41027
404,31779
424,27158
420,04321
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İspanyol Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 19.541
19.262
17.700
18.924		 412,68625
376,15548
392,73144
383,98767
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İspanyol Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 1+0








İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1


 31


 11.599


 416,30617
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 18.923
18.025
17.300
17.237		 404,61137
359,56110
391,00805
396,52035
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 29.209
16.146
15.900
18.694		 393,25625
362,51164
393,25767
394,48145
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 37.318
39.701
30.800
29.949		 386,30818
336,59772
374,17430
381,89700
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 50.044
60.482
71.700
90.054		 377,39965
322,86520
346,08408
346,93541
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 51.475
59.234
53.200
64.328		 376,54868
323,53369
356,70347
358,63548
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 71.858
88.119
57.800
62.596		 365,53559
309,67888
353,76788
359,58261
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 76.140
90.954
71.000
50.898		 363,50694
308,46693
346,43605
366,24342
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 102.732
134.380
95.100
121.965		 352,83318
293,42624
335,42595
335,29152
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Medeniyet üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
SON DAKİKA