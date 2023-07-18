İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || Medeniyet üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar Medeniyet üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul ilinde bulunan devlet üniversitelerinden biri olan Medeniyet üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. Medeniyet üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, Medeniyet üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI 2023
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|180+5
170+5
160+4
140+4
|185
175
164
144
|10.788
8.512
7.270
7.013
|511,40545
459,74713
515,99207
499,87966
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|31.407
26.845
25.200
22.551
|480,45790
422,41630
486,05231
463,31119
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
50+2
|72
72
62
52
|43.992
50.828
53.600
57.467
|464,79629
391,29135
451,03274
409,55085
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
1
1
|48.413
Dolmadı
13.500
27.718
|459,50317
Dolmadı
503,61735
454,25160
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|73.208
79.628
79.200
80.870
|431,70535
361,21753
421,75781
380,51425
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|65+2
60+2
60+2
60+2
|67
62
62
62
|74.632
76.034
74.800
72.306
|430,22739
364,67123
426,74272
390,57540
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|88.858
81.495
76.500
86.849
|415,89598
359,37510
424,76724
373,77568
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|95.530
98.380
114.000
124.995
|409,67787
344,54675
385,33208
338,79271
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Biyomühendislik
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|120.915
129.296
133.000
158.129
|387,39228
320,86247
369,17681
316,34687
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|140.621
128.672
127.000
132.325
|372,47755
321,26769
374,01606
333,27916
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|169.959
148.373
122.000
95.619
|353,51755
308,64313
378,62607
364,81019
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|189.963
225.810
211.000
218.890
|342,34514
271,60052
319,16019
287,04598
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|197.247
210.242
168.000
163.293
|338,64612
277,83826
343,88554
313,36082
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|Fizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
25+1
25+1
|31
31
24
19
|254.288
289.403
Dolmadı
Dolmad
|313,71196
250,76099
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|280.656
324.938
187.000
128.866
|304,30594
241,35968
332,06469
335,87158
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|190+5
180+5
160+4
150+4
|195
185
164
154
|17.312
21.937
11.400
17.067
|430,65047
374,66912
432,12624
411,24988
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|55.868
58.666
36.700
44.096
|400,98325
342,62830
399,60762
382,83664
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|109.819
—
—
—
|374,53490
—
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|116.100
87.068
61.600
65.444
|371,87078
326,44990
383,65811
367,60816
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|161.317
176.015
172.000
174.345
|354,96045
292,16526
334,55653
317,79497
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|176.157
185.592
180.000
—
|350,06189
289,39471
331,79029
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|194.601
198.361
157.000
144.649
|344,42007
285,86635
340,11191
328,40758
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|195.666
214.399
215.000
—
|344,10497
281,73201
320,53594
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|215.828
232.393
177.000
157.941
|338,47642
277,34425
332,74050
323,44457
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|221.036
246.566
244.000
246.427
|337,08908
274,08525
312,24486
297,25069
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|237.667
258.673
238.000
232.928
|332,87771
271,50311
313,73691
300,59835
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|240.425
247.793
211.000
172.201
|332,23466
273,81541
321,72363
318,50831
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|267.523
289.929
227.000
229.630
|325,92152
265,27363
317,05144
301,46542
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|270.211
300.042
295.000
—
|325,31910
263,36390
299,02530
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|339.851
331.640
263.000
221.915
|311,49279
257,80277
306,97522
303,52958
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|371.668
371.210
317.000
296.932
|306,02676
251,49831
294,16342
285,86234
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|399.039
433.559
426.000
419.539
|301,64966
242,61458
273,03046
264,46095
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|422.575
428.915
347.000
388.372
|298,12516
243,22798
287,70575
269,23479
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|469.736
504.501
424.000
420.178
|291,44086
233,64698
273,32159
264,36342
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Bilim Tarihi
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|506.082
538.185
501.000
517.532
|286,74661
228,87994
261,24380
251,33848
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
2+0
—
—
|1
—
—
—
|1.263.950
Dolmadı
—
—
|221,69887
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|12.392
11.506
9.900
10.139
|437,41027
404,31779
424,27158
420,04321
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|19.541
19.262
17.700
18.924
|412,68625
376,15548
392,73144
383,98767
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|11.599
—
—
—
|416,30617
—
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|18.923
18.025
17.300
17.237
|404,61137
359,56110
391,00805
396,52035
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|29.209
16.146
15.900
18.694
|393,25625
362,51164
393,25767
394,48145
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|37.318
39.701
30.800
29.949
|386,30818
336,59772
374,17430
381,89700
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|50.044
60.482
71.700
90.054
|377,39965
322,86520
346,08408
346,93541
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|51.475
59.234
53.200
64.328
|376,54868
323,53369
356,70347
358,63548
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|71.858
88.119
57.800
62.596
|365,53559
309,67888
353,76788
359,58261
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|76.140
90.954
71.000
50.898
|363,50694
308,46693
346,43605
366,24342
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|102.732
134.380
95.100
121.965
|352,83318
293,42624
335,42595
335,29152