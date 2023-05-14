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Haberler Fotohaber İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti İstanbul Milletvekili adayları tam liste!
Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 17:36

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti İstanbul Milletvekili adayları tam liste!

Seçim günü geldi çattı! Türkiye bugün sandığa giderek oylarını kullandı. Merak edilen bir konu da İstanbul İYİ parti, CHP, MHP, AK Parti milletvekili aday listeleri oldu. 14 Mayıs bugün gerçekleşen seçimde yalnızca 13. Cumhurbaşkanı değil eş zamanlı olarak 28. Dönem Milletvekilleri de seçmenin oylarıyla seçilecek. Bununla beraber ise vatandaşlar özellikle sandıkların da açılmaya başlamasıyla "2023 İstanbul 1., 2. Ve 3. Bölge AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" sorusuna yanıt aradı. İşte İstanbul AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listeleri ve tüm detaylar…

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti İstanbul Milletvekili adayları tam liste!

28. Dönem Milletvekilliği seçiminde İYİ parti, CHP, MHP, AK Parti listelerini duyurmuştu. Vatandaşlar bugün sandık başına giderek oylarını kullandı. Hal böyleyken ise "2023 İstanbul AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" soruları gündeme geldi. Peki, hangi partiden kimler milletvekili aday listesinde yer aldı? İşte İstanbul'da 1., 2. Ve 3. Bölge partilerin milletvekili aday listesi ve merak edilen tüm detaylar.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti İstanbul Milletvekili adayları tam liste!

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti İstanbul Milletvekili adayları tam liste!

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti İstanbul Milletvekili adayları tam liste!

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti İstanbul Milletvekili adayları tam liste!

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