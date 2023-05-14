İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTELERİ 2023: AK Parti, CHP, MHP ve IYI Parti İstanbul Milletvekili adayları tam liste!

Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:36 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 17:36

Seçim günü geldi çattı! Türkiye bugün sandığa giderek oylarını kullandı. Merak edilen bir konu da İstanbul İYİ parti, CHP, MHP, AK Parti milletvekili aday listeleri oldu. 14 Mayıs bugün gerçekleşen seçimde yalnızca 13. Cumhurbaşkanı değil eş zamanlı olarak 28. Dönem Milletvekilleri de seçmenin oylarıyla seçilecek. Bununla beraber ise vatandaşlar özellikle sandıkların da açılmaya başlamasıyla "2023 İstanbul 1., 2. Ve 3. Bölge AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listesinde kimler var?" sorusuna yanıt aradı. İşte İstanbul AK Parti, MHP, CHP ve İYİ parti milletvekili aday listeleri ve tüm detaylar…