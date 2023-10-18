Son Dakika İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2023 İSKİ su kesintisi listesi ve arıza sorgulama

Avrupa ve Anadolu Yakası planlı su kesintisi mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu noktada ''İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), her güne ilişkin planlı kesintileri internet sitesi üzerinden paylaşarak vatandaşları uyarıyor. İSKİ arıza sorgulama ekranı aracılığıyla İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi öğrenilebiliyor. Bugün megakentin bazı ilçe ve mahallelerine belirli bir süre su verilemeyecek. İşte 18 Ekim 2023 İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!