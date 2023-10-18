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Haberler Fotohaber Son Dakika İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2023 İSKİ su kesintisi listesi ve arıza sorgulama
Giriş Tarihi: 18.10.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 14:10

Son Dakika İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2023 İSKİ su kesintisi listesi ve arıza sorgulama

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 18 Ekim 2023 Çarşamba günü için araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), internet sitesi üzerinden su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri duyurdu. Megakentin iki yakasında yaşanacak olan kesinti nedeniyle 7 ilçede bazı mahallelere su verilemeyecek. Sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 18.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim 2023 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi ve İSKİ arıza sorgulama ekranı…

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 18 Ekim 2023: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza sorgulama ekranı

Avrupa ve Anadolu Yakası planlı su kesintisi mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu noktada ''İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), her güne ilişkin planlı kesintileri internet sitesi üzerinden paylaşarak vatandaşları uyarıyor. İSKİ arıza sorgulama ekranı aracılığıyla İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi öğrenilebiliyor. Bugün megakentin bazı ilçe ve mahallelerine belirli bir süre su verilemeyecek. İşte 18 Ekim 2023 İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 18 Ekim 2023: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza sorgulama ekranı

18 EKİM 2023 İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), internet adresi üzerinden İstabul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki planlı su kesintisi programını paylaştı.

18 Ekim 2023 Çarşamba günkü kesinti programına göre; Ataşehir, Çatalca, Esenler, Maltepe, Sancaktepe, Şile ve Tuzla'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek.

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İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 18 Ekim 2023: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza sorgulama ekranı

18 EKİM 2023 İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe: Ataşehir

Etkilenen Mahalleler: BARBAROS MAH, YENİSAHRA MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18/10/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Çatalca

Etkilenen Mahalleler: ATATÜRK MAH., FATİH MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18/10/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Esenler

Etkilenen Mahalleler: TUNA MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18/10/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Maltepe

Etkilenen Mahalleler: BAĞLARBAŞI MAH

Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18/10/2023 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 18 Ekim 2023: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza sorgulama ekranı

İlçe: Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler: YENİDOĞAN MAH.

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18/10/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Şile

Etkilenen Mahalleler: AVCIKORU MAH, KIZILCA MAH, YEŞİLVADİ MAH, ÜVEZLİ MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18/10/2023 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Tuzla

Etkilenen Mahalleler: AYDINLI MAH, MİMAR SİNAN MAH, ŞİFA MAH

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 18/10/2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 18 Ekim 2023: İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza sorgulama ekranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

Su kesintisi yaşanan ilçeler için İSKİ sistemine başvuruldu. Öğrenmek için;

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