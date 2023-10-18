Son Dakika İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi! İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2023 İSKİ su kesintisi listesi ve arıza sorgulama

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 18 Ekim 2023 Çarşamba günü için araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), internet sitesi üzerinden su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri duyurdu. Megakentin iki yakasında yaşanacak olan kesinti nedeniyle 7 ilçede bazı mahallelere su verilemeyecek. Sabah saatlerinde kesilen suyun akşam saat 18.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim 2023 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi ve İSKİ arıza sorgulama ekranı…