İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri - İstanbulkart Otobüs, Marmaray, Metro ve Metrobüs Ne Kadar Basıyor, Güncel İETT Ulaşım Ücret Tarifesi Nasıl?

İstanbul toplu taşıma ücretleri, gidilecek bölgeye ve mesafeye göre farklılıklar göstermektedir. Hal böyle olunca İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbulkart toplu taşıma ücretleri hakkında araştırmalar yapmakta, İstanbulkart ulaşım ücretleri ve Marmaray ücret tarifesi merak edilmektedir. Bunların yanı sıra İstanbul'da sıklıkla kullanılan metro ve metrobüslerde de ücret tarifesi değişmekte, tam ve öğrenci metrobüs ücreti kaç TL ve metro ne kadar basıyor soruları gündeme gelmektedir. Peki, İstanbulkart ne kadar basıyor? Gelin detaylı yanıtlara birlikte göz gezdirelim.