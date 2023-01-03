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Haberler Fotohaber İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri - İstanbulkart Otobüs, Marmaray, Metro ve Metrobüs Ne Kadar Basıyor, Güncel İETT Ulaşım Ücret Tarifesi Nasıl?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 16:00

İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri - İstanbulkart Otobüs, Marmaray, Metro ve Metrobüs Ne Kadar Basıyor, Güncel İETT Ulaşım Ücret Tarifesi Nasıl?

İstanbul toplu taşıma ücretleri, gidilecek bölgeye ve mesafeye göre farklılıklar göstermektedir. Hal böyle olunca İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbulkart toplu taşıma ücretleri hakkında araştırmalar yapmakta, İstanbulkart ulaşım ücretleri ve Marmaray ücret tarifesi merak edilmektedir. Bunların yanı sıra İstanbul'da sıklıkla kullanılan metro ve metrobüslerde de ücret tarifesi değişmekte, tam ve öğrenci metrobüs ücreti kaç TL ve metro ne kadar basıyor soruları gündeme gelmektedir. Peki, İstanbulkart ne kadar basıyor? Gelin detaylı yanıtlara birlikte göz gezdirelim.

İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri - İstanbulkart Otobüs, Marmaray, Metro ve Metrobüs Ne Kadar Basıyor, Güncel İETT Ulaşım Ücret Tarifesi Nasıl?

İstanbul'da toplu taşıma araçları her gün milyonlarca insanın şehir içi ulaşımına katkı sağlamaktadır. Toplu taşıma ücret tarifeleri gidilecek mesafe ve vasıtaya göre değişiklik göstermektedir. Vatandaşlar da doğal olarak ulaşım ücretlerini merak etmekte ve 2023 metro ne kadar basıyor, Marmaray ücret tarifesi nedir gibi soruların yanıtlarını araştırmaktadır. Bu konu özellikle ücret tarifelerine yapılan güncellemelerle gündeme gelmektedir. Son fiyat güncellemelerinin akabinde İstanbulkart toplu taşıma ücretleri ve aktarma ücreti ne kadar? İşte 2023 yılı İstanbulkart ulaşım ücretleri ve İstanbul toplu taşıma ücretleri

İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri - İstanbulkart Otobüs, Marmaray, Metro ve Metrobüs Ne Kadar Basıyor, Güncel İETT Ulaşım Ücret Tarifesi Nasıl?

İstanbul Metrobüs Ücret Tarifesi 2023

İstanbullu vatandaşların sıklıkla kullandığı toplu taşıma araçlarından birisi olan metrobüsün güncel ücret tarifesi şu şekildedir;

  • En kısa mesafe tam bilet 7,09 TL
  • En uzun mesafe tam bilet 14,69 TL
  • En kısa mesafe öğrenci bilet 3,12 TL
  • En uzun mesafe öğrenci bilet 4,83 TL
  • En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 4,38 TL
  • En uzun mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 8,06 TL
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İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri - İstanbulkart Otobüs, Marmaray, Metro ve Metrobüs Ne Kadar Basıyor, Güncel İETT Ulaşım Ücret Tarifesi Nasıl?

İstanbul Marmaray Ücret Tarifesi 2023

İstanbul'un diğer bir ulaşım vasıtalarından Marmaray'ın güncel bilet fiyatları şu şekildedir;

  • En kısa mesafe tam bilet 9.90, en uzun mesafe tam bilet 21.91 TL
  • En kısa mesafe öğrenci bilet 4.83, en uzun mesafe öğrenci bilet 9.90 TL
  • En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 7.09, en uzun mesafe de ise 15.27 TL
İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri - İstanbulkart Otobüs, Marmaray, Metro ve Metrobüs Ne Kadar Basıyor, Güncel İETT Ulaşım Ücret Tarifesi Nasıl?

İstanbul Toplu Taşıma İETT Ücret Tarifeleri

  • Tam akbil 9,90 TL
  • Öğrenci akbil 4,83 TL
  • Öğretmen akbil 7,09 TL
  • Kişisel İstanbulkart ücreti 60 TL
  • Aylık tam akbil dolum 777 TL
  • Aylık öğrenci akbil dolum 140 TL
İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri - İstanbulkart Otobüs, Marmaray, Metro ve Metrobüs Ne Kadar Basıyor, Güncel İETT Ulaşım Ücret Tarifesi Nasıl?

Otobüs Bilet Fiyatları

  • Otobüs tam bilet 9,90 TL
  • Otobüs öğrenci bilet 4,83 TL
  • Otobüs öğretmen bilet 7,09 TL

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