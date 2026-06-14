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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 14 Haziran Pazar İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:31
İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 14 Haziran Pazar İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?
İstanbul'da bugün trafiğe çıkmayı planlayan sürücüler için önemli bir duyuru yapıldı. Kentte düzenlenecek büyük spor etkinliği sebebiyle birçok noktada trafik akışında değişikliğe gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, belirli yolların geçici olarak ulaşıma kapatılacağını bildirirken, alternatif güzergâhların kullanılmasını tavsiye etti. Peki, 14 Haziran Pazar İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?