İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 14 Haziran Pazar İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?

İstanbul'da hafta sonu ulaşımını etkileyecek yeni trafik düzenlemesi devreye alındı. Kentte düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle birçok cadde ve sokak geçici süreyle araç trafiğine kapatılırken, bazı güzergahlarda yoğunluk oluşması bekleniyor. Sabah 09.00 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında özellikle Fatih, Beşiktaş ve Beyoğlu çevresinde sürücülerin dikkatli olması istendi. Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması için alternatif yolların kullanılmasını tavsiye etti.