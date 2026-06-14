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Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:31

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 14 Haziran Pazar İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?

İstanbul'da bugün trafiğe çıkmayı planlayan sürücüler için önemli bir duyuru yapıldı. Kentte düzenlenecek büyük spor etkinliği sebebiyle birçok noktada trafik akışında değişikliğe gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, belirli yolların geçici olarak ulaşıma kapatılacağını bildirirken, alternatif güzergâhların kullanılmasını tavsiye etti. Peki, 14 Haziran Pazar İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?

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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 14 Haziran Pazar İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?

İstanbul'da hafta sonu ulaşımını etkileyecek yeni trafik düzenlemesi devreye alındı. Kentte düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle birçok cadde ve sokak geçici süreyle araç trafiğine kapatılırken, bazı güzergahlarda yoğunluk oluşması bekleniyor. Sabah 09.00 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında özellikle Fatih, Beşiktaş ve Beyoğlu çevresinde sürücülerin dikkatli olması istendi. Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması için alternatif yolların kullanılmasını tavsiye etti.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 14 Haziran Pazar İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR AÇIKLANDI

İstanbul'da pazar günü düzenlenecek Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar geçici süreyle araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, saat 09.00'dan itibaren Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde uygulanacak trafik düzenlemeleri paylaşıldı.

Galata Köprüsü,

Kennedy Caddesi (Çatladıkapı - Sirkeci arası),

Reşadiye Caddesi,

Ragıp Gümüşpala Caddesi,

Abdülezel Paşa Caddesi,

Mürselpaşa Caddesi,

Ayvansaray Caddesi,

Kadir Has Caddesi,

Meclis-i Mebusan Caddesi,

Kemeraltı Caddesi,

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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 14 Haziran Pazar İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?

Dolmabahçe Caddesi,

Beşiktaş Caddesi,

Eski Yıldız Caddesi,

Barbaros Bulvarı'nın belirli bölümü,

Çırağan Caddesi,

Tersane Caddesi,

Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı yönüne giden yol,

İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergâh araç trafiğine kapalı olacak.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 14 Haziran Pazar İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR BELLİ OLDU

Yetkililer, sürücülerin yoğunluk yaşamamaları adına alternatif yolları kullanmaları gerektiğini belirtti.

Unkapanı Köprüsü,

Vatan Caddesi,

Millet Caddesi,

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,

Palanga Caddesi,

Asariye Caddesi,

Tarlabaşı Bulvarı,

Portakal Yokuşu Caddesi,

Dereboyu Caddesi,

Asker Ocağı Caddesi,

İnönü Caddesi,

Evliya Çelebi Caddesi alternatif güzergâh olarak kullanılabilecek.

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 14 Haziran Pazar İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?
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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: 14 Haziran Pazar İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatifleri neler?

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