2023 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TABAN PUANLARI || ÖSYM YÖK Atlas İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa taban puanları, kontenjanları ve İÜC başarı sıralamaları

2023 İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa taban puanları, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi başta olmak üzere bu okuldaki diğer fakülte ve bölümlerde öğrenim görmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İyi bir okulda öğrenim görmek isteyen on binlerce aday, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa kaç puanla alıyor sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2023 İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (İÜC) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında güncel veriler.