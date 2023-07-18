2023 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TABAN PUANLARI || ÖSYM YÖK Atlas İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa taban puanları, kontenjanları ve İÜC başarı sıralamaları

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa taban puanları, YKS sınav sonuçları ile tercih yapmaya hazırlanan adaylar tarafından mercek altına alınıyor. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 2 ve 4 yıllık bölümler kaç puanla alıyor diye merak eden üniversiteli adayları YÖK ATLAS aracılığıyla 2023 kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında incelemeleri sürdürüyor. İşte 2023 İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (İÜC) taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralamaları.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|716
495
418
313
|542,35645
516,25336
545,11836
541,00845
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|260+7
260+7
260+7
270+7
|267
267
267
277
|2.559
1.997
1.750
1.708
|532,19053
493,31694
535,05972
525,03144
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
85+3
80+2
|93
93
88
82
|20.267
28.300
33.400
35.985
|495,80458
420,22483
475,42200
440,60750
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|24.579
23.819
—
—
|489,60773
427,22340
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|43.197
—
—
—
|465,79115
—
—
—
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA (İÜC) TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|46.297
51.496
48.700
46.290
|461,94502
390,47610
456,73448
425,13330
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|54.911
58.073
53.400
48.304
|451,93643
383,12160
451,21960
422,23556
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
20+1
20+1
—
|31
21
21
—
|68.534
70.385
85.800
—
|436,75425
370,20296
414,53301
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|68.881
73.749
66.100
57.169
|436,39881
366,90204
436,72502
409,96050
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|70.985
62.947
64.800
68.840
|434,09003
377,89658
438,28158
394,78577
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|81.011
71.139
64.000
68.553
|423,76501
369,46816
439,11747
395,13773
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|83.959
90.880
92.800
99.408
|420,77211
350,90357
407,12333
361,07959
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|210+6
210+6
210+6
220+6
|216
216
216
226
|98.136
92.467
94.300
98.830
|407,24468
349,52817
405,45503
361,63192
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|107.319
122.694
119.000
131.301
|398,90510
325,46832
380,65638
334,01475
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|112.984
130.666
139.000
157.363
|394,02324
319,94160
364,26248
316,78620
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|142.372
139.335
99.100
78.526
|371,21693
314,20581
400,58452
383,21305
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|155.095
166.817
144.000
153.737
|362,62450
298,24651
360,55415
319,03385
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|162.270
175.742
160.000
184.977
|358,03622
293,63211
348,90881
301,94843
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|178.324
210.056
221.000
241.572
|348,64335
277,90651
314,25494
278,58607
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|188.995
179.592
177.000
188.857
|342,89298
291,74463
337,88123
300,09824
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|214.327
195.194
190.000
212.232
|330,46837
284,34772
330,27879
289,74704
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|218.446
232.186
105.000
83.158
|328,60809
269,17230
393,79310
377,92085
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|231.329
247.937
203.000
209.415
|322,98704
263,57087
323,39073
290,87594
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
27
|243.850
273.853
273.000
Dolmadı
|317,85156
255,31056
292,53658
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Orman Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|278.254
282.955
263.000
267.790
|305,13661
252,59537
296,37265
269,88008
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
70+2
|26
21
33
30
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|15
13
13
17
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
25+1
|6
12
7
9
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Orman Fakültesi
|Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|321.037
325.027
328.000
365.681
|291,55791
241,33717
274,04019
245,15296
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Orman Fakültesi
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|361.695
374.986
381.000
403.506
|280,53752
227,97771
259,89616
237,76438
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Gerontoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
40
72
72
|549.738
Dolmadı
360.000
339.513
|246,04218
Dolmadı
265,13406
250,84765
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Orman Fakültesi
|Orman Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|1.064.670
—
—
—
|200,17584
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Gerontoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeofizik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
1+0
1+0
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeoloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|—
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|87.978
62.326
35.900
43.986
|384,32436
340,28984
400,23684
382,93555
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|96.000
77.889
64.200
71.996
|380,60825
331,22805
382,23124
363,49554
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|285.291
272.994
237.000
220.051
|322,07984
268,59471
313,97326
304,04406
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|305.099
248.058
199.000
175.319
|318,05812
273,75520
325,59650
317,48151
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|44+2
—
—
—
|46
—
—
—
|384.934
—
—
—
|303,87213
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|9.951
8.780
6.850
6.619
|447,73120
417,00004
441,53782
439,83204
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|20+1
20+1
20+1
30+1
|21
4
21
10
|27.106
Dolmadı
78.600
Dolmadı
|390,69054
Dolmadı
200,39955
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
7
50
36
|30.505
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|381,38097
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|9.488
4.954
5.640
4.713
|420,99308
391,14772
419,20824
426,43380
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|16.107
15.072
12.100
9.184
|408,59739
364,27828
400,33550
411,31795
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|23.328
11.950
9.080
7.454
|399,22342
370,19593
407,58590
416,17526
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|60.870
44.694
37.300
37.127
|371,13283
332,83960
368,19262
375,76665