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Haberler Fotohaber 2023 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TABAN PUANLARI || ÖSYM YÖK Atlas İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa taban puanları, kontenjanları ve İÜC başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:13

2023 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TABAN PUANLARI || ÖSYM YÖK Atlas İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa taban puanları, kontenjanları ve İÜC başarı sıralamaları

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa taban puanları, YKS sınav sonuçları ile tercih yapmaya hazırlanan adaylar tarafından mercek altına alınıyor. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 2 ve 4 yıllık bölümler kaç puanla alıyor diye merak eden üniversiteli adayları YÖK ATLAS aracılığıyla 2023 kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında incelemeleri sürdürüyor. İşte 2023 İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (İÜC) taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralamaları.

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa taban puanları 2023: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa İÜC taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

2023 İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa taban puanları, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi başta olmak üzere bu okuldaki diğer fakülte ve bölümlerde öğrenim görmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İyi bir okulda öğrenim görmek isteyen on binlerce aday, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa kaç puanla alıyor sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2023 İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa (İÜC) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında güncel veriler.

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa taban puanları 2023: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa İÜC taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 716
495
418
313		 542,35645
516,25336
545,11836
541,00845
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 260+7
260+7
260+7
270+7		 267
267
267
277		 2.559
1.997
1.750
1.708		 532,19053
493,31694
535,05972
525,03144
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
85+3
80+2		 93
93
88
82		 20.267
28.300
33.400
35.985		 495,80458
420,22483
475,42200
440,60750
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 24.579
23.819

 489,60773
427,22340
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 40+1


 41


 43.197


 465,79115

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA (İÜC) TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa taban puanları 2023: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa İÜC taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 46.297
51.496
48.700
46.290		 461,94502
390,47610
456,73448
425,13330
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 54.911
58.073
53.400
48.304		 451,93643
383,12160
451,21960
422,23556
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
20+1
20+1
 31
21
21
 68.534
70.385
85.800
 436,75425
370,20296
414,53301
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 68.881
73.749
66.100
57.169		 436,39881
366,90204
436,72502
409,96050
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 70.985
62.947
64.800
68.840		 434,09003
377,89658
438,28158
394,78577
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 81.011
71.139
64.000
68.553		 423,76501
369,46816
439,11747
395,13773
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 83.959
90.880
92.800
99.408		 420,77211
350,90357
407,12333
361,07959
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 210+6
210+6
210+6
220+6		 216
216
216
226		 98.136
92.467
94.300
98.830		 407,24468
349,52817
405,45503
361,63192
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 107.319
122.694
119.000
131.301		 398,90510
325,46832
380,65638
334,01475
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 112.984
130.666
139.000
157.363		 394,02324
319,94160
364,26248
316,78620
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa taban puanları 2023: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa İÜC taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 142.372
139.335
99.100
78.526		 371,21693
314,20581
400,58452
383,21305
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 155.095
166.817
144.000
153.737		 362,62450
298,24651
360,55415
319,03385
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 162.270
175.742
160.000
184.977		 358,03622
293,63211
348,90881
301,94843
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 178.324
210.056
221.000
241.572		 348,64335
277,90651
314,25494
278,58607
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 188.995
179.592
177.000
188.857		 342,89298
291,74463
337,88123
300,09824
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 214.327
195.194
190.000
212.232		 330,46837
284,34772
330,27879
289,74704
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 218.446
232.186
105.000
83.158		 328,60809
269,17230
393,79310
377,92085
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 231.329
247.937
203.000
209.415		 322,98704
263,57087
323,39073
290,87594

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
27		 243.850
273.853
273.000
Dolmadı		 317,85156
255,31056
292,53658
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Orman Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 278.254
282.955
263.000
267.790		 305,13661
252,59537
296,37265
269,88008
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
70+2		 26
21
33
30		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 15
13
13
17		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
25+1		 6
12
7
9		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Orman Fakültesi		 Orman Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 321.037
325.027
328.000
365.681		 291,55791
241,33717
274,04019
245,15296
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Orman Fakültesi		 Orman Endüstrisi Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 361.695
374.986
381.000
403.506		 280,53752
227,97771
259,89616
237,76438
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Gerontoloji
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
40
72
72		 549.738
Dolmadı
360.000
339.513		 246,04218
Dolmadı
265,13406
250,84765
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Orman Fakültesi		 Orman Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0


 2


 1.064.670


 200,17584
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Gerontoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa taban puanları 2023: İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa İÜC taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeofizik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
1+0
1+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeoloji Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0



Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 87.978
62.326
35.900
43.986		 384,32436
340,28984
400,23684
382,93555
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 96.000
77.889
64.200
71.996		 380,60825
331,22805
382,23124
363,49554
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 285.291
272.994
237.000
220.051		 322,07984
268,59471
313,97326
304,04406
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 305.099
248.058
199.000
175.319		 318,05812
273,75520
325,59650
317,48151
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 44+2


 46


 384.934


 303,87213
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 9.951
8.780
6.850
6.619		 447,73120
417,00004
441,53782
439,83204
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği
(Fransızca) (4 Yıllık)		 DİL 20+1
20+1
20+1
30+1		 21
4
21
10		 27.106
Dolmadı
78.600
Dolmadı		 390,69054
Dolmadı
200,39955
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
7
50
36		 30.505
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 381,38097
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 9.488
4.954
5.640
4.713		 420,99308
391,14772
419,20824
426,43380
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 16.107
15.072
12.100
9.184		 408,59739
364,27828
400,33550
411,31795
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 23.328
11.950
9.080
7.454		 399,22342
370,19593
407,58590
416,17526
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
55+2		 62
62
62
57		 60.870
44.694
37.300
37.127		 371,13283
332,83960
368,19262
375,76665
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